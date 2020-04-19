Сегодня, 19 апреля, петербургский БДТ покажет онлайн-спектакль «Волнение» Ивана Вырыпаева по пьесе, написанной им для Алисы Фрейндлих. Она играет главную героиню — американскую писательницу Ульи Рихте.
Спектакль БДТ «Волнение» Ивана Вырыпаева с Алисой Фрейндлих в главной роли покажут онлайн
По замыслу Вырыпаева «Волнение» — это пьеса об «Авторе». События происходят в Нью-Йорке, на Манхэттене, в квартире знаменитой американской писательницы польского происхождения Ульи Рихте. Польский журналист Кшиштоф Зелинский (Рустам Насыров) берет у нее очень важное интервью, поскольку Уиль Рихте — человек закрытый и непубличный.
Как отмечают представители БДТ, в январе спектакль с триумфом был показан на традиционных гастролях в Москве. «Надеемся, что хотя бы часть этого магнетизма вам удастся уловить и через экраны. Но, как говорят зрители, увидеть этот спектакль вживую — удовольствие, в котором себе нельзя отказывать», – уверяют они.
Ранее мы писали о том, что на портале «БДТdigital» появился новый проект «Воскресенье с Ниной Усатовой». Актриса БДТ будет вести прямые эфиры у себя дома. В первом выпуске Нина Николаевна вместе со зрителями отпраздновала Пасху — рассказала о пасхальных традициях в своей семье и в театре, научила печь куличи, прочитала свои любимые стихотворения на пасхальную тему и многое другое.
Напомним, Большой драматический театр им. Товстоногова запустил портал «БДТdigital» – с интервью, радиотеатром и архивными записями спектаклей.Труппа БДТ им. Товстоногова также провела первое в своей истории виртуальное собрание. На нем присутствовало 97 человек, включая Алису Фрейндлих, Светлану Крючкову и Нину Усатову.
17 марта Минкульт принял решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий. Полную интернет-программу на неделю со всеми активностями, которыми можно заняться, сидя дома, мы собрали по ссылке.
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