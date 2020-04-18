В воскресенье, 19 апреля, стартует новый проект рубрики «Стрим» — «Воскресенье с Ниной Усатовой» на портале БДТdigital. Об этом рассказали представители театра в соцсетях.
На портале «БДТdigital» появится новый проект «Воскресенье с Ниной Усатовой». Актриса БДТ будет вести прямые эфиры у себя дома
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Фото: "БДТ имени Г. А. Товстоногова"/Евгений Петрушанский
Уже завтра актриса БДТ Нина Усатова выйдет в прямой эфир в 12:00 и пообщается со зрителями из импровизированной студии у себя дома. «Нина Николаевна вместе со зрителями отпразднует Пасху — расскажет о пасхальных традициях в своей семье и в театре, научит печь куличи, прочитает свои любимые стихотворения на пасхальную тему, споет песни и ответит на вопросы зрителей, которые можно будет задать прямо в режиме реального времени», – отмечается в посте.
Кроме того, в первом выпуске с Ниной Николаевной пообщается актриса стажерской группы театра Глафира Лаврова.
Напомним, Большой драматический театр им. Товстоногова запустил портал «БДТdigital» – с интервью, радиотеатром и архивными записями спектаклей.
Ранее труппа БДТ им. Товстоногова провела первое в своей истории виртуальное собрание. На нем присутствовало 97 человек, включая Алису Фрейндлих, Светлану Крючкову и Нину Усатову.
17 марта Минкульт принял решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий. Полную интернет-программу на неделю со всеми активностями, которыми можно заняться, сидя дома, мы собрали по ссылке.
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