На портале «БДТdigital» появится новый проект «Воскресенье с Ниной Усатовой». Актриса БДТ будет вести прямые эфиры у себя дома

Напомним, Большой драматический театр им. Товстоногова запустил портал «БДТdigital» – с интервью, радиотеатром и архивными записями спектаклей.



Ранее труппа БДТ им. Товстоногова провела первое в своей истории виртуальное собрание. На нем присутствовало 97 человек, включая Алису Фрейндлих, Светлану Крючкову и Нину Усатову.

17 марта Минкульт принял решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий. Полную интернет-программу на неделю со всеми активностями, которыми можно заняться, сидя дома, мы собрали по ссылке.

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