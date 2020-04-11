БДТ им. Товстоногова запускает портал «БДТdigital» – с интервью, радиотеатром и архивными записями спектаклей

В рубрике «социальное пение» в 11:00 артисты театра ежедневно будут исполнять будут исполнять «песню дня», а с 12:00 до 20:00 в рубрике «стрим» пройдет перформативная акция «Выживальщики». В ней артисты театра БДТ поделятся о том, как проходят их дни во время самоизоляции. Первым её героем будет композитор Владимир Розанов.

В рубрике «архив» можно будет посмотреть видеозаписи снятых с репертуара спектаклей театра. В понедельник в 20:00 покажут постановку Георгия Товстаногова «История лошади» 1975 года.