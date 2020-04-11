Большой драматический театр им. Товстоногова запускает портал «БДТdigital». Об этом рассказал художественный руководитель БДТ Андрей Могучий во время пресс-конференции.
БДТ им. Товстоногова запускает портал «БДТdigital» – с интервью, радиотеатром и архивными записями спектаклей
Уже в понедельник, 13 апреля, артисты БДТ покажут свои домашние перфомансы в изоляции, исполнят музыкальные композиции и поучаствуют в интервью. Кроме того, на сайте опубликуют множество архивных записей.
БДТ разместит рубрики, каждая из них будет открываться в определённое время. Так, рубрика «радиотеатр» будет начинаться в 19:00. В первом выпуске Алиса Фрейндлих прочтет рассказ Марианны Гончаровой «Бабушка, к доске». В этой же рубрике покажут аудиосериал Романа Михайлова «Антиравинагар».
В рубрике «социальное пение» в 11:00 артисты театра ежедневно будут исполнять будут исполнять «песню дня», а с 12:00 до 20:00 в рубрике «стрим» пройдет перформативная акция «Выживальщики». В ней артисты театра БДТ поделятся о том, как проходят их дни во время самоизоляции. Первым её героем будет композитор Владимир Розанов.
В рубрике «архив» можно будет посмотреть видеозаписи снятых с репертуара спектаклей театра. В понедельник в 20:00 покажут постановку Георгия Товстаногова «История лошади» 1975 года.
В рубрике «чтение» можно будет ознакомиться с печатными материалами о БДТ, первым из них стал спецвыпуск журнала «Сноб», посвящённый 100-летию Большого драматического театра. А в рубрике «интервью» актриса Полина Толстун будет беседовать с артистами труппы БДТ. Первым гостем станет Олег Басилашвили.
Ранее труппа БДТ им. Товстоногова провела первое в своей истории виртуальное собрание. На нем присутствовало 97 человек, включая Алису Фрейндлих, Светлану Крючкову и Нину Усатову.
17 марта Минкульт принял решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий. Полную интернет-программу на неделю со всеми активностями, которыми можно заняться, сидя дома, мы собрали по ссылке.
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