В период пандемии коронавируса и режима самоизоляции труппа БДТ им. Товстоногова провела первое в своей истории виртуальное собрание. На нем присутствовало 97 человек, включая Алису Фрейндлих, Светлану Крючкову и Нину Усатову.
Алиса Фрейндлих, Светлана Крючкова, Нина Усатова и вся труппа БДТ впервые провели сбор с худруком Андреем Могучим онлайн
Художественный руководитель театра Андрей Могучий объявил артистам и сотрудникам, что в жизни БДТ начался новый этап — теперь работа над всеми проектами ведется в режиме онлайн. Уже в начале апреля будет запущена специальная платформа, на которой будут публиковать радиоспектакли, онлайн-постановки для взрослых и детей, а также live-встречи с артистами. Кроме того, команда БДТ планирует открыть доступ к архивным записям и даже запустить виртуальный буфет, где можно будет собраться как в первом онлайн-баре, который появился в Петербурге несколько недель назад.
Андрей Могучий
Художественный руководитель БДТ
«Я очень надеюсь, что все это продлится не так уж долго и мы встретимся в реальности в нашем театре уже скоро. Но сейчас я решил, что будет правильным организовать жизнь театра в виртуальном пространстве. Попробуем использовать во благо этот непростой период нашей жизни, извлечь из него максимальную художественную пользу. Я думаю, что главное сейчас — не впадать в крайности. С одной стороны — соблюдать все, что говорят врачи, с другой — не паниковать и держаться середины. Сейчас главное — постараться максимально беречь себя и своих близких… Почему это важно и необходимо? Мы разобщены. А профессия наша коллективная и не терпит разобщения. Давайте попробуем продолжить жить и работать, не терять друг друга, не терять зрителя. Давайте сыграем в эту игру».
17 марта Минкульт принял решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий. Полную интернет-программу на неделю со всеми активностями, которыми можно заняться, сидя дома, мы собрали по ссылке.
Источник фото: архивы пресс-служб
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