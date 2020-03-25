Из-за запрета массовых мероприятий драмтеатры России не только открыли доступ к записям своих постановок, но и играют и транслируют лучшие из них (а также премьеры!) онлайн. «Собака.ru» выбрала семь спектаклей, которые можно посмотреть дома.
От Пугачевой до Жолдака: 8 отличных спектаклей, которые можно посмотреть дома
Прямые трансляции
«Наша Алла», «Гоголь-центр»
Когда: 25 марта в 20:00 (по мск)
Где посмотреть: Instagram, Facebook, YouTube, сайт театра
«Гоголь-центр» не будет играть постановку-концерт в прямом эфире, а транслирует ее в записи. Зато это фиксация того самого первого показа спектакля-тотального оммажа, где увидеть его пришла главная звезда – Алла Пугачева. Ее песни исполняют так, будто они их и сочинили, актеры от Риналя Мухаметова до Ян Гэ, а также приглашенные артисты и музыканты – Manizha, Антон Севидов, Sirotkin, группа «Звери», Юлия Пересильд, Павел Акимкин.
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Фото: Наталья Кореновская, предоставлено театром
«Анна Каренина», «Балтийский дом»
Когда: 27 марта в 18:30
Где посмотерть: Во «ВКонтакте», на сайте театра
В честь Дня театра «БалтДом» покажет постановку «Анны Карениной» Александра Галибина. В его интерпретации история толстовской героини – трагедия греческая и общечеловеческая, где непрошенные мысли стройным и не очень хором звучат в голове. Кстати, режиссер будет смотреть трансляцию вместе со зрителями и обратится с приветственным словом перед третьим звонком.
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Имиджевые фото: Полина Назарова
«Русская классика», «Приют комедианта» (премьера)
Когда: 28 марта в 19:00
Где посмотреть: в рамках фестиваля #безантракта здесь
После семилетнего перерыва Дмитрий Волкострелов возвращается на сцену «Приюта комедианта» – с «Русской классикой». Правда, получилось, что премьер пройдет онлайн. Режиссера интересует не вопрос интерпретации литературного произведения, а собственно феномен самой классики как явления. «Этот спектакль не столько о литературе золотого века, сколько о времени — с 1799-го (родился Пушкин) по 1904-ый (умер Чехов). Каждый из пяти актеров выбрал для себя одно ключевое событие в каждом десятилетии. И совпали они всего 2-3 раза. Такая разница в выборе подтолкнула нас создать пять вариантов спектакля», – рассказывает Волкострелов. Какую именно версию из пяти покажут в субботу, пока держат в секрете.
«Нана», Александринский театр (премьера)
Когда: 31 марта в 19:00, 1 апреля в 19:00
Где посмотреть: во вторник в приложении «Триколор Кино и ТВ» (его можно скачать бесплатно), в среду – еще и во «ВКонтакте» и на YouTube
Постановка – второй опыт показа премьер онлайн для Алекандринского театра (первым был «Маузер» Терзопулоса неделю на прошлых выходных). Режиссер Андрий Жолдак уже сотрудничал с Александринским театром – на Основной сцене идет его спектакль «По ту сторону занавеса». На технологичной Новой он работает впервые. В центре сюжета – история парижской куртизанки Нана, разбившей не одно мужское сердце. Ради нее оставляли семьи, теряли состояния, репутации и даже жизни. Но закончила она свои дни в абсолютном одиночестве – больная и ненужная даже собственному сыну. Ждать от режиссера Жолдака привычного изложения сюжета не приходится. Как правило, он находит в текстах иную логику – сновидческую, фантазийную, провокационную. А литературный текст – это лишь отправная точка.
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Золотой состав спектакля: Дмитрий Лысенков, Тихон Жизневский и Анна Блинова в съемке для "Собака.ru"
«Оптимистическая трагедия. Прощальный бал», Александринский театр
Когда: 3 апреля в 20:00, 4 апреля в 20:00
Где посмотреть: в пятницу в приложении «Триколор Кино и ТВ» (его можно скачать бесплатно) и на YouTube, в субботу – еще и во «ВКонтакте»
В пятиминутном прологе спектакля-фантасмагории — на балу к столетию Октября — кружатся Человек-паук, Крокодил Гена, матросы в пачках маленьких лебедей. Так начинается революционный концерт на крейсере-призраке: режиссер Виктор Рыжаков с драматургом Асей Волошиной вплетает рэп-баттлы, песни Вертинского, Магомаева, Pink Floyd, Queen и группы «Ленинград» в канву полузабытой советской пьесы, а их с наслаждением и остервенением распевают актеры.
Записи
«Три толстяка. Эпизод 1» и «Три толстяка. Эпизод 2», Большой драматический театр им. Г.А. Товстоногова
Где посмотреть: Окко
Невероятно сложно устроенный и технологически безупречный спектакль – настоящая легенда. Это и цирк, и 3D-комик, и ретро-дада-футуризм. Триумфальное возвращение Андрея Могучего к корням (о, легендарные постановки Orlando Furioso и «Кракатук»!): художественный руководитель БДТ из взрослого мира губернаторов и пьяных переезжает в мир сказок, где тоже любят булочки, поют и танцуют. Однако не все так просто: сгусток темной космической энергии «Три толстяка» превратил жизнь землян в хаос, полный бессмысленного зла. Тогда ученый-затворник Гаспар Арнери (Александр Ронис) объединяется с циркачами-революционерами и дерзкой гимнасткой Суок (Ольга Ванькова), чтобы возродить человечество и нейтрализовать «Т-3»
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Фото театра
«Капкан», Театр «Ленком»
Где посмотреть: Окко
Последний спектакль Марка Захарова. Он начал репетиции в 2018-м, но завершить постановку не успел –премьера прошла в декабре прошлого года уже без Марка Анатольевича. Это вольная фантазия по мотивам сочинений Владимира Сорокина, сценарных разработок Захарова и документальных источников, где путешественники во времени попадают то на итальянское побережье, то в кабинет Сталина.
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