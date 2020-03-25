От Пугачевой до Жолдака: 8 отличных спектаклей, которые можно посмотреть дома

«Нана», Александринский театр (премьера)

Когда: 31 марта в 19:00, 1 апреля в 19:00

Где посмотреть: во вторник в приложении «Триколор Кино и ТВ» (его можно скачать бесплатно), в среду – еще и во «ВКонтакте» и на YouTube

Постановка – второй опыт показа премьер онлайн для Алекандринского театра (первым был «Маузер» Терзопулоса неделю на прошлых выходных). Режиссер Андрий Жолдак уже сотрудничал с Александринским театром – на Основной сцене идет его спектакль «По ту сторону занавеса». На технологичной Новой он работает впервые. В центре сюжета – история парижской куртизанки Нана, разбившей не одно мужское сердце. Ради нее оставляли семьи, теряли состояния, репутации и даже жизни. Но закончила она свои дни в абсолютном одиночестве – больная и ненужная даже собственному сыну. Ждать от режиссера Жолдака привычного изложения сюжета не приходится. Как правило, он находит в текстах иную логику – сновидческую, фантазийную, провокационную. А литературный текст – это лишь отправная точка.