Московский «Гоголь-Центр» запускает проект «Гоголь-Digital», в рамках которого покажет онлайн-трансляции своих архивных спектаклей, концертов, квартирников, а также интервью с актерами и различные постановки содружественных театру международных центров.
«Гоголь-Центр» начнет показывать онлайн-трансляции архивных спектаклей и концертов
«Если по причинам вы не можете прийти к нам в театр, мы решили, все вместе обсудили, что «Гоголь-Центр» теперь будет приходить достаточно регулярно к вам домой. Театральные спектакли, специальные программы. интервью с артистами, музыкальные представления. Мы договорились с нашими друзьями и партнерами из разных международных театральных центров — они разрешат нам показывать свою продукцию, свои представления и спектакли», — поделился художественный руководитель «Гоголь-Центра» Кирилл Серебренников.
Первым покажут концерт-постановку «Наша Алла», посвященный творчеству Аллы Пугачевой. «Manizha, Антон Севидов, Sirotkin, группа «Звери», Юлия Пересильд, Павел Акимкин и, конечно, актеры «Гоголь-центра» поют песни Пугачевой так, как будто придумали их сами», — говорится в анонсе трансляции. Увидеть спектакль можно будет 25 марта в 20:00 — на официальных страницах «Гоголь-Центра» в Instagram, Facebook, YouTube и на сайте.
17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей и Государственный Эрмитаж. Онлайн-проекты запускает клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начинает работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий. Редактор рубрики «Искусство» «Собака.ru» размышляет о том, как жить в новой реальности, а сотрудники Молодежного центра Эрмитажа советуют лучшие мировые музейные активности онлайн.
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