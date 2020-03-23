«Гоголь-Центр» начнет показывать онлайн-трансляции архивных спектаклей и концертов

«Если по причинам вы не можете прийти к нам в театр, мы решили, все вместе обсудили, что «Гоголь-Центр» теперь будет приходить достаточно регулярно к вам домой. Театральные спектакли, специальные программы. интервью с артистами, музыкальные представления. Мы договорились с нашими друзьями и партнерами из разных международных театральных центров — они разрешат нам показывать свою продукцию, свои представления и спектакли», — поделился художественный руководитель «Гоголь-Центра» Кирилл Серебренников.

Первым покажут концерт-постановку «Наша Алла», посвященный творчеству Аллы Пугачевой. «Manizha, Антон Севидов, Sirotkin, группа «Звери», Юлия Пересильд, Павел Акимкин и, конечно, актеры «Гоголь-центра» поют песни Пугачевой так, как будто придумали их сами», — говорится в анонсе трансляции. Увидеть спектакль можно будет 25 марта в 20:00 — на официальных страницах «Гоголь-Центра» в Instagram, Facebook, YouTube и на сайте.