Александринский театр запустил онлайн-трансляции своих спектаклей

«Мы понимаем, что не все решатся отправиться в театр в эти дни, и потому одновременно с тем, как артисты выйдут на сцену в театре, мы совершенно бесплатно покажем спектакль на сайте Александринского театра и в официальной группе театра в «ВКонтакте». Мы знаем, что волшебство в театре случается именно в зале, когда там есть актеры и зрители. И хотя это первый опыт трансляции спектакля Новой сцены в ВК, мы надеемся, что люди способны обмениваться энергией и на расстоянии. А в эти странные дни мы еще больше в этом убеждаемся. Мы надеемся, что этим поможем поднять настроение, дать повод для размышлений, стать ближе друг к другу или просто отвлечься», — отметил креативный директор Новой сцены Александр Малич

Помимо онлайн-трансляций спектаклей в официальной группе театра «ВКонтакте» и на YouTube-канале в открытом доступе опубликовал познавательный контент — различные встречи, лекции, мастер-классы.

С 15 марта бесплатный доступ к собственному контенту открыл онлайн-кинотеатр Premier. «Мы уверены, что это станет хорошим и полезным подарком в сложившейся ситуации, когда огромное количество людей вынуждено находиться дома, а благодаря видеоплатформе Premier это время пройдет незаметно и станет приятным», — отметили в пресс-службе платформы. Подобную возможность предоставил и онлайн-кинотеатр Okko, запустил чат-бота Okkobro. Он выдает двухнедельный промокод на пакет подписок «Оптимум» тем пользователям, которые вынуждены оставаться дома из-за карантина.

В Петербурге 16 марта вступит в силу постановление Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции Covid-19». Это означает, что с 16 марта по 30 апреля 2020 года устанавливается запрет на проведение театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий с числом участников более 1 000 человек. Петербуржцам и россиянам, которые временно находятся в Петербурге, рекомендовано воздержаться от поездок за пределы РФ и посещения любых массовых мероприятий.

В Петербурге и Москве введен режим повышенной готовности, запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запускает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.