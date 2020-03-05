Весной в Петербурге продолжается (невероятно насыщенный!) театральный сезон. Редакция «Собака.ru» публикует гид по его главным спектаклям – от «Братьев Карамазовых» Льва Додина и «Ночного писателя» Яна Фабра до «Нана» Андрия Жолдака и «Это все она» с Юлией Ауг в роли властной матери.
От «Братьев Карамазовых» с Боярской до «Это все она» с Ауг: билеты на какие спектакли весны (и лета!) нужно покупать уже сейчас?
МАРТ
«Игроки»
Когда: 5, 6 марта
Где: Театр ЦЕХъ
К гоголевским текстам театр ЦЕХъ обращается уже во второй раз. История про карточного аса Ихарева, которого судьба занесла в провинциальный трактир, где его оставила ни с чем компания таких же пройдох, одновременно фантасмагорическая и обыденная. Подзаголовок «дела давно минувших дней» не должен сбивать с толку: сюжет, придуманный в 1842 году, по-прежнему точно отражает и современные реалии.
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Фото: Мария Мухина
«Мандат»
Когда: 13, 14 марта
Где: Театр «На Литейном»
У драматурга Николая Эрдмана не так уж много пьес. Точнее, всего две. И обе вошли в историю отечественного театра. Написав «Мандат» и «Самоубийцу», Эрдман сначала прославился, а позже оказался в немилости у власти. Отделался сравнительно легко – был отправлен в ссылку на три года, а затем поражен в правах. Главные герои «Мандата» живут во времена исторических катаклизмов, сметающих все и всех на своем пути. И чтобы не стать их жертвами, семейство Гулячкиных изо всех сил пытается подстроиться под новые реалии. Убежденный, что конкретный партийный документ станет пропуском в светлую жизнь, Павел Гулячкин подделывает мандат. После чего жизнь близких и его самого действительно меняется. Режиссер Денис Азаров считает, что это «история про то, как Человек лишается самого себя». А отказ от собственной сущности никогда не приводил к позитивным последствиям.
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Фото с репетиции: Наталья Кореновская
«Я сижу на берегу»
Когда: 20, 21 марта
Где: театр-фестиваль «Балтийский дом»
Драматург Мария Огнева написала инсценировку по двум автобиографическим романам Рубена Давида Гонсалеса Гальего – «Белое на черном» и «Я сижу на берегу». Режиссер Роман Каганович готовится выпустить по этому тексту спектакль в театре «Балтийский Дом». В 2003 году Рубен Гальего получил премию «Букер — Открытая Россия» за дебютный роман «Белое на черном». Гальего — внук генерального секретаря испанской компартии, парализованный с рождения. Полуторагодовалым его отправили в детдом для инвалидов, а матери Ауроре Гальего, студентке филфака МГУ, сообщили, что ребенок умер. Детство и юность Гальего прошли фактически в тюремном заключении, где он каким-то чудом выжил и получил образование. Затем уехал в Европу. Долго жил в США. Сегодня писатель с семьей живет в Израиле. Романа Кагановича интересует не только прошлое, но и настоящее: как изменились условия, в которых находятся инвалиды, отношения общества к этим людям, кто ограничивает наши возможности – мы сами или жизнь.
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Версия для Фанерного театра
«Ночной писатель»
Когда: 21 марта
Где: Каменноостровский театр – Вторая сцена БДТ им. Г.А. Товстоногова
«Ночной писатель» – первая репертуарная режиссерская работа бельгийца Яна Фабра в России. В декабре ее показали в Фанерном театре на Фонтанке, а теперь она переезжает на Крестовский остров, где будет адаптирована под пространство Каменноостровского театра. В основе – дневники Фабра, записи в которых велись исключительно по ночам. Естественно, в них хватает личных и неизбежно провокационных подробностей об авторе. Актерский состав остался прежним: артисты Александр Молочников и Андрей Феськов все также поочередно будут визуализировать письменные итоги полуночных фабровых бдений.
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Теодор Терзопулос, фото: Александринский театр
«Маузер»
Когда: 21, 22 , 27 марта
Где: Александринский театр
Полная версия «Маузера» Хайнера Мюллера в России ставится впервые. И кому, как не Теодору Терзопулосу, было взяться за ее реализацию! В 1970-х греческий режиссер несколько лет стажировался в «Берлинер ансамбль», под чутким присмотром последователя Брехта. Пьеса написана Мюллером по мотивам романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» с использованием фрагментов «Конармии» Исаака Бабеля. Герой и хор превращают текст в ритмизованный поток, создавая образ революции-людоеда, которая «была и будет вынуждена убивать своих врагов».
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Фото с репетиции: Юлия Смелкова
«Утиная охота»
Когда: 21, 22 марта
Где: Театр им. Ленсовета
«Утиная охота» – одна из вершин советской драматургии 1960—1970-х и лучшая в творчестве Александра Вампилова. Написанная в 1967 году, она ставит ясный диагноз только начавшемуся брежневскому времени. Инженер Зилов сидит в своей квартире, вспоминает прошлое и мечтает о будущем. В его жизнь вторгаются женщины, коллеги по работе, алкоголь. Сам герой подумывает то об охоте, то о самоубийстве. В театре им. Ленсовета за пьесу взялся ученик Юрия Бутусова Роман Кочержевский.
«Немножко слишком одиноко»
Когда: 26 марта
Где: Большой театр кукол
Можно ли в 12 лет написать всемирно известной писательнице, придумавшей Малыша и Карлсона, Эмиля и Калле? Можно. И даже нужно. Хоть и страшно. В 1971 году Саре Юнгкранц исполнилось 12 лет, и она написала первое письмо Астрид Линдгрен. Получила ответ. Написала второе и снова получила ответ. Так началась переписка, ставшая для подростка единственным способом говорить с взрослым человеком о «жизни и смерти, и обо всей тоске и боли, заключенной между ними». В спектакле режиссера Петра Чижова роль Сары исполнят сразу три актрисы. А странная одежда, которую примеряет подросток в поисках себя, станет материалом и материей действия. Премьера откроет фестиваль «Маленький сложный человек».
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Имиджевые фото: Полина Назарова
«Русская классика»
Когда: 28, 29 марта
Где: театр «Приют комедианта»
После семилетнего перерыва Дмитрий Волкострелов возвращается на сцену «Приюта комедианта» – с «Русской классикой». Режиссера интересует не вопрос интерпретации литературного произведения, а собственно феномен самой классики как явления. Он-то и окажется центральной темой, сюжетом и героем постановки. В спектакле обещают говорить об авторах первого литературного ряда XIX века: Тургеневе, Гончарове, Лескове. Возможно, и Пушкин с Отстровским попадут в поле зрения постановщиков. Сценографию придумывает постоянный соавтор Волкострелова – Ксения Перетрухина, костюмы – художник Алексей Лобанов.
«Плохо нарисованная курица»
Когда: 29 марта
Где: Большой театр кукол
Чешский писатель Милош Мацоурек сочинил историю про мечтательного мальчишку, не сумевшего верно выполнить домашнее задание – нарисовать курицу. Птица вышла странной – немного похожая на индюка, правда, не совсем. Еще она чем-то напоминала воробья, павлина, была и жирная как перепелка, и тощая как ласточка. Учительница фантазию не оценила и рисунок выкинула. Для режиссера Лидии Клириковой эта сказка – способ поговорить о нашей способности принимать другого, отказываться от шаблонного восприятия и позволить себе стать открытым этому миру. Спектакль также покажут на фестивале БТК «Маленький сложный человек».
«Лев и Птичка»
Когда: 30 марта
Где: Большой театр кукол
Канадская художник-иллюстратор Марианна Дюбюк придумывает истории и сама же их рисует. Сказка про Птичку и Льва, приютившего нежданную гостью у себя в холодную зиму, занимает всего 72 книжных страницы. Но такого объема режиссеру Владиславу Тутаку вполне достаточно, чтобы, используя форму традиционного петрушечного театра, сочинить спектакль о дружбе зверей, любви, потерях и поддержке мира, полную юмора, гротеска и нежности. «Лев и Птичка» – еще одна премьера фестиваля БТК «Маленький сложный человек».
АПРЕЛЬ
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Андрий Жолдак
«Нана»
Когда: 4,5 апреля
Где: Новая сцена Александринского театра
Режиссер Андрий Жолдак уже сотрудничал с Александринским театром – на Основной сцене идет его спектакль «По ту сторону занавеса». На технологичной Новой он работает впервые. В центре сюжета – история парижской куртизанки Нана, разбившей не одно мужское сердце. Ради нее оставляли семьи, теряли состояния, репутации и даже жизни. Но закончила она свои дни в абсолютном одиночестве – больная и ненужная даже собственному сыну. Ждать от режиссера Жолдака привычного изложения сюжета не приходится. Как правило, он находит в текстах иную логику – сновидческую, фантазийную, провокационную. А литературный текст – это лишь отправная точка.
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Елизавета Боярская
«Братья Карамазовы»
Когда: середина апреля
Где: МДТ – Театр Европы
Одна из самых ожидаемых премьер этого сезона. Про спектакль мало что известно. Репетиции, возобновленные прошлой осенью, идут в обстановке повышенной секретности. В главных и второстепенных ролях задействованы актеры молодого и среднего поколения. Например, Елизавета Боярская репетировала Грушеньку. Единственное, в чем уж точно можно не сомневаться, эта работа Льва Додина, как и все предыдущие, станет событием. И даже не сезона, а года.
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Елизавета Шакира
«Вещь»
Когда: 11, 12 апреля
Где: Театр «Суббота»
Главный режиссер театра «Суббота» Андрей Сидельников продолжает поверять хрестоматийные тексты современной и неожиданной формой. Гоголевский «Ревизор» был решен в формате пресс-конференции. Действие пьесы Островского тоже будет перенесено в наши дни – местом известных событий станет аэропорт, а памятное со школы название «Бесприданница» заменено на более чем говорящее – «Вещь», но сюжетную канву сохранят. В этом мире все и все сколько-то да стоят: квартира, машина, мировая слава. Человек – лишь одна из вещей. Сколько может стоить юная красавица – дороже загородного дома или частного самолета? Или дешевле? И действительно ли в этом мире можно купить абсолютно все? В роли Ларисы Огудаловой – дебютантка Елизавета Шакира.
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Кадр из фильма «Ромео и Джульетта»
«Джульетта»
Когда: 18, 19 апреля
Где: БДТ им. Г.А. Товстоногова
Эстонский режиссер Тиит Ойяссо вместе с художником Эне-Лиис Семпер готовит на основной сцене БДТ спектакль «Джульетта» по мотивам трагедии Уильяма Шекспира. Ойяссо петербургским зрителям уже известен – по перформансу «Как объяснить картины мертвому зайцу», показанному на сцене «Балтийского дома». Лихости и отваги выдумки ему не занимать – достаточно вспомнить разовый проект про участие фальшивой партии «Единая Эстония» в выборах, который взбудоражил соотечественников и показал как легко можно поддаться манипуляциям и влиянию идей. Так что судьба шекспировской Джульетты явно в надежных руках.
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Дмитрий Луговкин
«Бесприданница»
Когда: 24, 25 апреля
Где: Театр им. Ленсовета
Еще одна версия «Бесприданницы». Только теперь в театре на Владимирском проспекте. Актер Дмитрий Луговкин дебютирует на этой сцене как режиссер. Акцент здесь будет сделан на всепоглощающей любви героев. Любят тут все без исключения: страстно и искренне. «Однако, – по словам режиссера, – любовь у каждого действующего лица (подчеркиваю – у каждого без исключения) принимает неповторимое конкретное содержание».
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Юрий Мамлеев
«Шатуны»
Когда: 24 апреля
Где: театр-фестиваль «Балтийский дом»
В рамках проекта «Экспериментальная сцена плюс» режиссер Роман Муромцев поставит инсценировку гротескного романа Юрия Мамлеева «Шатуны». Криминальный сюжет – герой Федор Соннов совершает серию немотивированных, на первый взгляд, убийств – становится материалом для исследования человеческой психологии. Соннов убивает не ради наживы или удовольствия, а во имя знания – стремясь открыть извечную тайну смерти «эмпирическим» путем.
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Павел Семченко
«Мрамор»
Когда: апрель
Где: театр «Особняк»
В середине 1990-х в «Белом театре» режиссер Григорий Дитятковский поставил пьесу Бродского с Николаем Лавровым и Сергеем Дрейденом. Теперь за этот текст возьмется Павел Семченко (театр «АХЕ»), а главные роли исполнят актрисы – Алиса Олейник и Анна Буданова. Классицистское триединство «Мрамора» ничуть не мешает драматургической канве разнообразно развиваться. Как не мешало и самим классицистам. Здесь столкнутся отличные друг от друга жизненные принципы, способы существования, свобода и несвобода. Местом встречи героев послужит метафизическая ванна. Что бы это ни означало.
МАЙ
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Юлия Ауг
«Это все она»
Когда: май
Где: театр «Приют комедианта»
Андрей Иванов написал пьесу «Это все она» в 2012 году, но за семь лет реалии поменялись так, что теперь драматург текст переписывает – в соавторстве с режиссером Александром Сазоновым. Сюжет начинается с трагической завязки – умирает отец 15-летнего героя, а после его ухода родные отдаляются друг от друга. Чтобы лучше понять сына, мама создает фальшивый девичий аккаунт в соцсетях и начинает таким образом с ним общаться. Поколение Z медийное пространство давно уже воспринимает как первую реальность, а родители в растерянности, поскольку не в состоянии надзирать за жизнями своих детей как было испокон веку. Вопрос выбора верной стратегии – контроль или доверие – нынче, пожалуй, один из самых болезненных. Вместе с сыном будет взрослеть и мать, не желающая отпустить 15-летнего юношу, который оказывается значительно сильнее и мудрее. В главной роли – Юлия Ауг.
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Дмитрий Крестьянкин
«Илиада»
Когда: середина мая
Где: Социально-художественный театр
После спектакля «Одиссея 2К19» было логично ждать появления «Илиады». Название пока рабочее, но суть от этого вряд ли поменяется. В совместном проекте СХТ с театром «Балтийский Дом» и фондом «Подари мне крылья» режиссер Дмитрий Крестьянкин, соединив древнегреческую поэму и документальные истории подростков, создаст эпос о борьбе внутри и вовне, которая идет почти у каждого и почти ежедневно. В спектакле принимают участие 25 подростков из разных приютов, детских домов и центров содействия семейному воспитанию Петербурга, а также актеры СХТ.
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Максим Горький
«Мещане»
Когда: май
Где: ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Режиссер Елизавета Бондарь снова ставит в ТЮЗе и внезапно – Максима Горького. «Мещане» – первая пьеса драматурга, написанная в 1901 году по заказу МХТ. В многонаселенном доме мещанина Бессеменова разыгрывается драма отцов и детей, чьи взаимоотношения далеки от идеальных. Елизавета Бондарь осмысляет сюжет через нынешние реалии, придумывая природу сегодняшнего в этой пьесе, и отыскивает современные мотивации героев.
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Олег Христолюбский
«Говорение»
Когда: май
Где: ТЮЗ им. А.А. Брянцева
Олег Христолюбский выпустит на Малой сцене ТЮЗа спектакль «Говорение» по пьесе Маши Все-Таки и Полины Коротыч. Главные герои – подростки из Мурина. Как и их ровесники, они пытаются разобраться в вопросах самоидентификации, найти связь с реальностью, научиться ее принимать или менять. Образ жизни ничем не отличается от сотен других таких же ребят: они ходят в школу, готовятся к ОГЭ, троллят учителей, лоботрясничают, влюбляются до беспамятства, конфликтуют с родителями. Все как у всех. По словам режиссера Христолюбского, «Это история о кризисе системы, прежде всего, образования, но возможно какой-то еще – как человека превращают в функцию человека, наделенного ограниченным набором проявлений».
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Жан-Батист Мольер
«Версальский экспромт»
Когда: 2 мая
Где: театр-фестиваль «Балтийский дом»
Режиссер Анатолий Праудин обращается к драматургии Мольера, посредством которой собирается подвести итог 20-летней деятельности «Экспериментальной сцены». Одноактная пьеса рассказывает о мольеровских театральных принципах и эстетических взглядах. Его труппа готовит новую комедию для королевского представления. Но времени ничтожно мало, и актеры не успевают выучить роли. К тому же к ним то и дело вторгаются любопытствующие аристократы. Все нервничают, но король все-таки проявляет венценосное великодушие и разрешает сыграть другую пьесу, а эту оставить до лучших времен.
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Григорий Козлов
«Ромео и Джульетта»
Когда: май-июнь
Где: Театр «Мастерская»
С шекспировской драматургией на этой сцене уже работали – «Однажды в Эльсиноре. Гамлет» поставил Роман Габриа с Евгением Шумейко в главной роли. Теперь художественный руководитель «Мастерской» Григорий Козлов будет разбираться в хитросплетениях шекспировской драматургии и вить тонкие психологические кружева, как принято в этом театре. В ролях Ромео и Джульетты – Юрий Насонов и Кристина Куца
ИЮНЬ
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Кадр из «Идиота» Куросавы
«Преступление и наказание»
Когда: 17, 18 июня
Где: БДТ им. Г.А. Товстоногова
В японской культуре творчество писателя Достоевского знают, любят, ценят. Например, в 1951 году Акира Куросава экранизировал «Идиота», перенеся действие в современную ему страну и дав героям локальные имена и биографии. Переосмыслит ли сюжет «Преступления и наказания» режиссер Мотои Миура – пока вопрос. Но он наверняка обратится к опыту работы в театре «Титэн», реализующем собственное представление драмы, где соединяются слово, тело, фактура (ощущение) вещей, свет и звук.
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Евгения Богинская
«Идиот. Самые странные преступления человечества»
Когда: июнь
Где: Социально-художественный театр
Режиссер Евгения Богинская комбинирует фрагменты романа Достоевского «Идиот», чей сюжет не известен разве что младенцам, и эпохального труда француза Мартена Монестье «Энциклопедия преступлений, недостойных деяний и глупости человеческого рода». Монестье несколько лет собирал весь вероятный спектр человеческой низости и гнусности. Вполне возможно, что даже такой рыцарь света, как князь Мышкин, не устоит перед объемом концентрированного зла.
«Отелло»
Когда: июнь
Где: Театр «Зазеркалье»
История о человеке, способным управлять огромным островом, но не сумевшим справиться с внутренними демонами. Вердиевский репертуар будет опробован зазеркальцами впервые – благо, сегодняшние силы театра позволяют пойти на это искушение.
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Дмитрий Волкострелов
«Комитет Грустящего Божества»
Когда: вторая половина июня
Где: театр post
Дмитрий Волкострелов после небольшой паузы возвращается к драматургии Павла Пряжко. Это будет спектакль с интригующим названием «Комитет Грустящего Божества». На фестивале современной драматургии «Любимовка» пьеса была включена во внеконкурсную программу и представлена в формате читки. Герой «Комитета» ведет унылую однообразную жизнь – просиживает в очереди в банк, клепает болты, убирает снег. И душу его греет георгиевская ленточка, лежащая в кармане спецодежды. Она-то и гармонизирует реальность: «цепляешь ленточку и думаешь, что все ок».
ИЮЛЬ
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Борис Павлович
«Лес»
Когда: июль
Кто: Фонд «Альма Матер» / Социально-Художественный театр / культурно-образовательный центр «Дом Радио» / режиссер Борис Павлович
В июле в Петербурге можно будет увидеть первые части спектакля-грибницы. В основу серии положены тексты философа Владимира Бибихина. Показы пройдут на разных площадках, но смотреть их возможно в любой последовательности. Лес человеческой мысли – самая темная чаща, в которой приходится постоянно блуждать. Каждая часть этой грибницы может оказаться сольной работой, а может – коллаборацией. Группа создателей многочисленна: в нее входят артисты проекта «Квартира. Разговоры», Социально-художественного театра, независимые актеры и перформеры.
Текст: Наталия Эфендиева
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