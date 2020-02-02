В воскресенье, 2 февраля, на презентации «Мобильного Художественного театра» в Доме радио художественный руководитель проекта Михаил Зыгарь рассказал о ближайших планах.
«Мобильный Художественный театр» рассказал о будущих проектах
По его словам, создатели будут расширять географические границы. Планируется запустить еще несколько аудиоспектаклей в Петербурге – о Петербурге Хармса, Ленинградском рок-клубе, а также современную пьесу, которую пишет Александр Цыпкин. Кроме того, они надеются, что будущие спектакли будут записаны в Доме Радио.
Напомним, «Мобильный Художественный театр», запущенный писателем Михаилом Зыгарем и журналистом Кареном Шаиняном, создал спектакль «Я жила». В режиме онлайн вместе с актрисой можно пройти путь Ольги Берггольц по блокадному Ленинграду — от улицы Рубинштейна до Дома Радио на Итальянской — услышать мысли поэтессы, которые занимали не только голод, бомбежки и разрушения, но и внезапная любовь.
Студия Future History писателя Михаила Зыгаря и журналиста Карена Шаиняна запустила приложение «Мобильный Художественный театр» в июне 2019 года. Сервис позволяет просматривать спектакли в режиме онлайн — например, «Мастера и Маргариту» с Леонидом Парфеновым, Ингеборгой Дапкунайте и Евгением Стычкиным или «1000 шагов» режиссера Кирилла Серебренникова.
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