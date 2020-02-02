«Мобильный Художественный театр» рассказал о будущих проектах

По его словам, создатели будут расширять географические границы. Планируется запустить еще несколько аудиоспектаклей в Петербурге – о Петербурге Хармса, Ленинградском рок-клубе, а также современную пьесу, которую пишет Александр Цыпкин. Кроме того, они надеются, что будущие спектакли будут записаны в Доме Радио.

