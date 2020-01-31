Почему нужно увидеть спектакль Яны Туминой «Где нет зимы» в МДТ?

Для спектакля на сцене МДТ художник-постановщик Эмиль Капелюш придумал минималистичную, но очень изобретательную сценографию. Под колосниками повесил три пары деревянных балок, схематично обозначающих дом, где живет двенадцатитилетний Паша (Ярослав Дяченко) с девятилетней сестрой Гуль (Дарья Ленда) и бабушкой Шурой (Наталья Акимова). По ходу действия балки превратятся в крылья гигантской птицы, за которые будут цепляться дети, в рождественскую елку, в крышу приюта. Функции многих предметов здесь расширяются и могут меняться. Например, швейная машинка, за которой много лет работала Шура, во второй части спектакля «исполнит» роль пианино. В постановке полно таких вроде бы простых, но вместе с тем замечательных придумок: раздолье для воображения как детей, так и взрослых. Фантазией Гуль оживает кукла Лялька (великолепная Мария Никифорова) и до поры до времени остальные замечают лишь тряпичную фигурку. В финале же, когда Лялька спасет маленькую хозяйку, ее увидят и услышат все герои. Еще один обитатель, показывающийся далеко не каждому – домовой Аристарх Модестович (Михаил Самочко). С его появления спектакль-то и начинается. А вместе с ним и обещанное волшебство. Он может вытащить книгу из стопки порядком запылившихся фолиантов, но она не развалится. Может оставаться невидимым, когда захочет. Знает всю историю дома, начавшуюся задолго до того, как здесь появились Паша, Гуль и даже их мама, и рассказывает ее.