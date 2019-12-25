Любительский театр «Большая комната» покажет благотворительный спектакль «Ворон» по пьесе Карло Гоцци

Действие трагикомической сказки в пяти действиях перенесут в 1940-е с гангстерами, роковыми женщинами, перестрелками и танцами на пилоне (да-да!) под джазовый аккомпанемент — адаптация в лучших традициях нуара. «В общем, получилась захватывающая нуарная история о долге, самопожертвовании и настоящей любви. Что может быть лучше для дождливых новогодних праздников в Петербурге?» — говорят авторы постановки.

Показы состоялся 7, 8 и 11 января в штаб-квартире благотворительной организации «Ночлежка» на проспекте Кима, 6. Все собранные от продажи билетов средства будут перечислены в фонды AdVita, «Ночлежка» и «Перспективы».

Авторы постановки «Ворон» — компания друзей, которые, не имея профессионального театрального образования, решили сделать своими силами благотворительный спектакль. В 2018 году петербуржцы поставили новогоднее театральное действие на японскую тему по пьесе Акунина — тем самым собрав 85 тысяч рублей в пользу фонда AdVita и «Ночлежки». Как и в прошлом году, режиссером «Ворона» вновь выступила Анастасия Холодилова.