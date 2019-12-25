Любительский театр «Большая комната» покажет постановку «Ворон» по пьесе Карло Гоцци — захватывающую историю о долге, самопожертвовании и настоящей любви. Все собранные средства будут направлены в пользу благотворительных организаций Петербурга — AdVita, «Ночлежка» и «Перспективы».
Любительский театр «Большая комната» покажет благотворительный спектакль «Ворон» по пьесе Карло Гоцци
Действие трагикомической сказки в пяти действиях перенесут в 1940-е с гангстерами, роковыми женщинами, перестрелками и танцами на пилоне (да-да!) под джазовый аккомпанемент — адаптация в лучших традициях нуара. «В общем, получилась захватывающая нуарная история о долге, самопожертвовании и настоящей любви. Что может быть лучше для дождливых новогодних праздников в Петербурге?» — говорят авторы постановки.
Показы состоялся 7, 8 и 11 января в штаб-квартире благотворительной организации «Ночлежка» на проспекте Кима, 6. Все собранные от продажи билетов средства будут перечислены в фонды AdVita, «Ночлежка» и «Перспективы».
Авторы постановки «Ворон» — компания друзей, которые, не имея профессионального театрального образования, решили сделать своими силами благотворительный спектакль. В 2018 году петербуржцы поставили новогоднее театральное действие на японскую тему по пьесе Акунина — тем самым собрав 85 тысяч рублей в пользу фонда AdVita и «Ночлежки». Как и в прошлом году, режиссером «Ворона» вновь выступила Анастасия Холодилова.
Напомним, ранее «Ночлежка» запустила акцию «Мандаринка и тушенка», в рамках которой собирает новогодние подарки для бездомных. Со 2 по 22 декабря вещи, которые помогут человеку выжить на улице, можно пожертвовать не только в Петербурге, но и в Москве. А сеть петербургских кафе «Чебуреки и рюмочная у Ларисы» запустила благотворительную акцию «Давай тепло». Совместно с «Ночлежкой» они собирают теплую зимнюю обувь.
Первый пункт обогрева в этом сезоне «Ночлежка» открыла 2 октября в Калининском районе. Ранее организация перезапустила проект помощи бездомным людям с химической зависимостью «Дом на полдороги». Место, где могут оказать необходимую поддержку нуждающимся в ней, теперь находится в отдельном помещении в Красногвардейском районе.
Также благотворительная организация также открыла «Ночной приют», в котором круглый год могут переночевать 40 человек, а сотрудники «Ночлежки» выпустили пособие по психологической роботе с бездомными людьми. А 15 октября благотворительная организация «Ночлежка» второй пункт обогрева на Васильевском острове.
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