Петербург (как и вся Россия) постепенно возвращается к жизни после ограничений, связанных с пандемией коронавируса. С 29 июня открываются летние кафе, в ближайшие дни заработают парки, уже открыли двери непродовольственные магазины, возобновляется туристическая навигация. Еще одним вестником мирного времени стал футбол – 26 июня «Зенит» впервые после режима самоизоляции сыграл на «Газпром Арене», приняв самарские «Крылья Советов». «Собака.ru» разобралась том, как главная игра с мячом уходила на каратин в Европе и в России, как возвращалась из него и как встретил реальность 2020 года петербургский стадион.
Как прошел первый посткоронавирусный матч на «Газпром Арене» и как в Россию вернулся футбол
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Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"
Первый тайм. Футбол 0:1 Коронавирус
Когда рожденный в Китае COVID-19 как армия Чингисхана прошел по Азии и вторгся в Европу, жители Старого Света долго не могли (не хотели?) принять тот факт, что рядом с ними творится нечто нехорошее, и это нечто на ближайшее время перевернет их привычный уклад жизни. Они до последнего набивались толпами в кафе, гуляли по набережным, устраивали вечеринки. Даже когда в некоторых странах вообще запретили выходить из дома куда-либо кроме продуктового магазина, некоторые умудрялись устраивать тайные вечеринки и ночные прогулки.
Парадокс, но для очень многих европейцев тем глашатаем, который провозгласил смутное время и окончательно заставил их поверить в то, что положение дел тревожно, стал футбол. Болельщики (а, например, в Италии это, считайте, все жители страны) живут вполне конкретными циклами: сезон в национальном чемпионате с августа по май, Лига чемпионов, полноценно стартующая групповым этапом в сентябре и вершащаяся финалом в первых числах июня или в конце мая и, если год четный, чемпионат мира или Европы летом. Этот цикл не менялся десятилетиями, несмотря ни на какие потрясения и ни на какие катаклизмы. Что говорить, если даже извержение меметичного исландского вулкана Эйяфьядлайеёкюдль в апреле 2010 года хоть и парализовало европейское авиасообщение на неделю-полторы и отменило кучу лекций, мастер-классов и туристических поездок, никак не помешало проведению матчей ¼ финала Лиги чемпионов в срок – некоторые команды просто добрались до нужных стадионах на автобусах. Но в 2020 году этот стабильный, непотопляемый цикл рухнул и то, что мир лихорадит, окончательно стало ясно всем.
С коронавирусом футбол справиться не смог. Более того, он даже оказал SarsCov-2 «помощь». Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не хотел замечать очевидного и сначала хоть и при пустых трибунах, но позволил провести в Валенсии (очаг распространения коронавируса в Испании) матч Лиги чемпионов с участием одноименной команды и «Аталанты» из итальянского Бергамо (тот самый город в котором сделаны жуткие фото и видео колонн грузовиков с телами умерших от коронавируса), а затем и вовсе разрешил наполнить болельщиками ливерпульский стадион «Энфилд», на котором, собственно, «Ливерпуль» сыграл с мадридским «Атлетико» - говорят, та игра унесла жизни более сорока человек, которые были на трибунах. Но когда ситуация на континенте стала аховой, пришлось признать, что даже без зрителей футбол опасен.
Первой ушла на карантин Италия, за ней последовали Испания, Франция и Германия (это только топовые чемпионаты!), потом, немного поупрямившись, взяла паузу и Англия. УЕФА же, недолго побыв Гарольдом, скрывающим боль, перенес юбилейный, могучего размаха Евро-2020 на 2021 год.
Российская премьер-лига (РПЛ), наряду с чемпионатами Украины и Турции, сопротивлялась чуть дольше. Если прочая Европы ушла на вынужденные каникулы в начале марта, последний предкарантинный тур (22-й из 30) в нашей лиге состоялся с 13 по 15 марта, причем некоторые матчи – со зрителями. На игре «Зенит» - «Урал» (7:1), например, присутствовало 33677 человек, а фанаты, чуя дух времени, скандировали «мы все умрем». Но вскоре и Россия была вынуждена отправить игроков на вынужденные каникулы.
Футбол 1:1 Коронавирус
О том, как РПЛ готовилась к рестарту, надо писать отдельную книгу – сначала речь, как и во всей потрясенной пандемией Европе, шла о досрочном прекращении текущего чемпионата, но со временем тон футбольных чиновников сменился на оптимистичный. Все снова наблюдали за Старым Светом: 15 мая вышел из спячки чемпионат Германии, в июне ожили лиги Испании, Италии и Англии. Завершить сезон досрочно решились только во Франции, Бельгии и Нидерландах.
Российский футбольный союз (РФС) разработал многостраничный регламент по образцу принятого в Германии: в нем были прописаны все аспекты безопасного возвращения футбола. И тут же сенсация – в отличие от европейцев, гоняющих мяч при пустых трибунах, российское футбольное руководство решилось пустить на игры зрителей: не более 10% от вместимости стадионов. Когда этот вариант принял Роспотребнадзор, 19 июня чемпионат России рестартовал.
Второй тайм.
Футбол «Зенит» 2:2 Коронавирус
Первый же посткарантинный тур в России провалился. Тренеры поголовно игнорировали маски, игроки обнимались с фанатами, а в составе «Ростова», московского «Динамо», и «Уфы» обнаружились зараженные. РПЛ и клубы в панике начали принимать решения, как будто используя для них рулетку из казино: «Ростов» отправил на матч с «Сочи» игроков 2002-2004 (!) годов рождения, «Динамо» уломало своего соперника, «Краснодар» перенести игру на время, пока команда на карантине, а «Уфа» и вовсе выступила в роли Виктории Бони и спокойно вышла на матч с «Тамбовом», просто убрав из заявки зараженных игроков и не получив за это никакого наказания. Однозначно: коронавирус забил российскому футболу в пустые ворота.
Петербургский «Зенит» же стал тем клубом, который отнесся к новой нормальности максимально серьезно. Дезинфекция гостиничных номеров, запрет игрокам появляться где-либо кроме базы, дома и стадиона, собственный аппарат экспресс-тестов. Поэтому первый после ограничений матч на «Газпром-Арене» ожидался с огромным интересом: было любопытно, как «Зенит», умеющий работать с аудиторией в любых условиях, сделает из футбола-2020 шоу.
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Игроки "Зенита" Эмилиано Ригони и Себастьян Дриусси перед игрой с "Крыльями Советов". Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"
«Зенит» 3:2 коронавирус
И они не подвели. Гиганту-стадиону на матче с самарскими «Крыльями Советов» надлежало принять 6000 болельщиков-владельцев сезонных абонементов, это как раз 10% от всех мест арены. Перед игрой казалось, что никаких ограничений нет: перед ареной ходили компании в голубых футболках и шарфах, раздавались кричалки. Забегая вперед, скажем, что «Зенит» всерьез озаботился транспортной логистикой. Матч завершился в 22:20, когда метро уже было закрыто. Клуб организовал бесплатные автобусы, которые отвезли зрителей в отдаленные районы города от Парнаса до Ульянки.
На входе в «Газпром-Арену» всех, и болельщикам, и журналистам измерили температуру, а представителям прессы выдали одноразовые маски и перчатки – носить их нужно было до конца игры, за этим строго следили стюарды на трибунах и делали мягкие, но настойчивые замечания тем, кто пытался требованиями безопасности манкировать. В пресс-центре стадиона было необычно тихо: на матч аккредитивали только 50 журналистов, в обычное же время посетить игру может пара сотен работников СМИ. Еду на «Газпром-Арене» не продавали: об этом предупредили заранее.
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Артем Дзюба и Малком в футболках с благодарностью врачам. Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"
Рассадка тоже подчинилась коронавирусу: зрители сидели строго через кресло (дистанцию соблюдал даже фанатский вираж!), а журналистам и вовсе устроили маленькую самоизоляцию. На одного корреспондента полагался один просторный стол с USB-разъемом для ноутбука, отгороженный от соседних столов пластиковыми перегородками. Все помещения стадиона (и газон!) перед игрой дезинфинфицировали, а футболисты вышли на разминку в масках.
Но обеспечить безопасность – это полдела. Стадион – это не МФЦ и не продуктовый магазин, люди, и на трибунах, и у экранов телевизоров, должны ощущать праздник. И «Зенит» сделал все, чтобы каждый из шести тысяч на полтора часа забыл о взмокших под перчатками ладонях.
Перед стартовым свистком диктор стадиона поздравил зритеоей с возвращением футбола и попросил поаплодировать всем медикам Петербурга – тем, кому мы обязаны жизнью и здоровьем, а игроки «Зенита» вышли на поле в футболках с благодарностью врачам.
Главное шоу в этот вечер устроили фанаты на «Вираже» (так называется трибуна за воротами стадиона, где располагаются наиболее активные болельщики). Они растянули огромный баннер, на котором был изображен человек в противогазе, держащий в руках нечто зеленое и очень противное, очевидно, символизирующее COVID-19. Затем над баннером поднялся такого же зеленого цвета дым. И когда он рассеялся, все увидили другой баннер – на нем все тот же парень в противогазе держал в руках футбольный мяч. Жизнеутверждающий перформанс, достойный места на Венецианской биеннале. Не подвели фанаты и с шумовой поддержкой: «вперед за Питер» и «это стольный град» раздавалось так громко, что об ограниченном числе зрителей все быстро забыли.
Не обделили вниманием и тех, кто в число 6000 счастливчиков не попал. Болельщики могли присоединить к конференции в Zoom и их лица появлялись на специальных экранах, расставленных по внутреннему периметру арены – так клуб вместе с «Мегафоном» организовал на «Газпром Арене» digital-трибуну.
То, что новая нормальность может быть стильной, продемонстрировал главный тренер «Зенита» и лауреат премии «ТОП50 «Собака.ru» Сергей Семак: он руководил командой в эффектной черной маске и не менее эффектных перчатках. Понервничать ему пришлось. Туром ранее «Зенит» легко разгромил в Москве ЦСКА 4:0, а вот аутсайдер «Крылья Советов» доставил петербуржцам массу проблем. Самарцы открыли счет в конце первого тайма, во начале второго петербургский бразилец Малком было забил ответный, но его отменил арбитр, углядев на видеоповторе положение «вне игры». Но «Зенит» собрался, заработал два пенальти, которые легко реазлизовал Артем Дзюба. В конце игры «Крылья» забили второй мяч, но он, как и гол Малкома, был отменен, на этот раз из-за игры рукой. Победа 2:1 и всего 10 очков до второго подряд чемпионства.
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Сергей Семак
Коронавирус поменял правила послематчевой коммуникации. Проход игроков через микст-зону, в которой журналисты могли задать им свои вопросы, был отменен, а вот послематчевые пресс-конференции тренеров остались. Но теперь они выглядят иначе.
И Семак, и тренер «Крыльев» Миодраг Божович по очереди заходили в пустой зал для пресс-конференций, где подключались к конференции Zoom. Ссылку на эту конференцию предварительно получили все 50 журналистов. Пресс-служба по очереди включала микрофоны всем журналистам, желавшим задать тренерам вопросы – чтобы это желание выразить, надо было нажать в списке участников конференции кнопку «помахать рукой». Сама же конференция транслировалась в пресс-центре на больших экранах. И да, Сергей Богданович даже в пустом зале оставался в СИЗ – будтье как Сергей Богданович.
Когда пресс-конференция закончилась, болельщики давно разошлись. На Крестовском царила столь привычная для карантина тишина. Но подсвеченный ярко-синим стадион, закат над Финским заливом и красные паруса корабля, репетировавшего всем известный праздник для школьников, намеченный на 27 июня, явно давали понять, что скоро все будет совсем хорошо.
Текст: Игорь Топорков
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