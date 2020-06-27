Как прошел первый посткоронавирусный матч на «Газпром Арене» и как в Россию вернулся футбол

Первый тайм. Футбол 0:1 Коронавирус

Когда рожденный в Китае COVID-19 как армия Чингисхана прошел по Азии и вторгся в Европу, жители Старого Света долго не могли (не хотели?) принять тот факт, что рядом с ними творится нечто нехорошее, и это нечто на ближайшее время перевернет их привычный уклад жизни. Они до последнего набивались толпами в кафе, гуляли по набережным, устраивали вечеринки. Даже когда в некоторых странах вообще запретили выходить из дома куда-либо кроме продуктового магазина, некоторые умудрялись устраивать тайные вечеринки и ночные прогулки.

Парадокс, но для очень многих европейцев тем глашатаем, который провозгласил смутное время и окончательно заставил их поверить в то, что положение дел тревожно, стал футбол. Болельщики (а, например, в Италии это, считайте, все жители страны) живут вполне конкретными циклами: сезон в национальном чемпионате с августа по май, Лига чемпионов, полноценно стартующая групповым этапом в сентябре и вершащаяся финалом в первых числах июня или в конце мая и, если год четный, чемпионат мира или Европы летом. Этот цикл не менялся десятилетиями, несмотря ни на какие потрясения и ни на какие катаклизмы. Что говорить, если даже извержение меметичного исландского вулкана Эйяфьядлайеёкюдль в апреле 2010 года хоть и парализовало европейское авиасообщение на неделю-полторы и отменило кучу лекций, мастер-классов и туристических поездок, никак не помешало проведению матчей ¼ финала Лиги чемпионов в срок – некоторые команды просто добрались до нужных стадионах на автобусах. Но в 2020 году этот стабильный, непотопляемый цикл рухнул и то, что мир лихорадит, окончательно стало ясно всем.