Музыкальный фестиваль Stereoleto-2020 перенесли на осень

Stereoleto-2020 планируется провести осенью — в настоящий момент команда фестиваля определяется с точной датой. «Сейчас наша команда работает над новыми осенними датами мероприятия, чтобы в ближайшее время радостно объявить их вам. Мы не сделали этого раньше и пока не можем рассказать все подробности, так как организация фестивалей в этом году стала практически невозможной и требует пересмотра многих задач. Конечно, нам грустно наблюдать за тем, как все, что мы сделали для фестиваля ранее — сейчас рассыпается на мелкие кусочки. Пожалуйста, наберитесь терпения и дайте нам еще немного времени, а мы сделаем все возможное, чтобы вас не разочаровать», — отметили они.

Напомним, в 2020 году музыкальный фестиваль Stereoleto должен был пройти в «Севкабель Порту» 4 и 5 июля. В числе хедлайнеров были заявлены британцы Metronomy, шведские пост-панки Viagra Boys, рэпер Хаски и певица Земфира. Выступление в Петербурге было бы первым за два года. И также первым open-air концертом — с 2006-го.

17 марта Минкульты приняло решение закрыть все федеральные учреждения культуры России. Онлайн-трансляции запустил Александринский театр, театр-фестиваль «Балтийский дом», Русский музей, Государственный Эрмитаж, «Гоголь-Центр», «Кунсткамера», ТЮЗ и «Приют комедианта». Онлайн-проекты запустил клуб Blank, Boiler Room и фестиваль «Боль», а в Петербурге и Москве начала работу платформа для онлайн-концертов Stay, главная цель которой — поддержать артистов на время карантина, когда площадки отменяют проведение различных мероприятий.