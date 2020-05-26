Знакомьтесь, рэпер Недры – экс-снайпер и барабанщик из метро стал самым многообещающим фрешменом

Итак, чем занят самый многообещающий рэп-исполнитель — это не мы придумали, а в интервью Дудю сказал продюсер Бардаш?

Каждый уважающий себя музыкант должен сейчас делать новый материал, усиленно мыть руки, кушать здоровую пищу, заниматься спортом в домашних условиях. Самое время наладить режим сна, включать себе с утра пластинки «А сейчас начинаем гимнастику!» или подключаться к аккаунтам спортсменов, которые ведут прямые эфиры, и с ними вместе — со всей страной, как говорится: «На зарядку становись!» Мой ­примерный график — это минимум восемь часов сна, встаю я не рано, часов в десять, да раньше десяти в Петербурге, честно говоря, и делать-то нечего. В одиннадцать активная тренировка, завтрак, а потом я еду в студию — мы записываем новый альбом. В студии есть коврик — я делаю растяжки, перед сном — еще немного нагрузки: турник или отжимания. Еще я люблю штангу и борьбу — вообще борьба хорошо укрепляет тело. Фокус в том, что тело всегда должно быть в тонусе и балансе, каждый день, а не три раза в неделю. Я не сторонник бодибилдинга и рельефа, предпочитаю занятия на выносливость, со своим весом. Ну и важно нормальное питание — белки и клетчатка, как можно меньше сахара.Конечно, не особо приятно оказаться на карантине, но задача, как обычно, выжать из ситуации максимум пользы. Чего и вам желаем!

Ты разбираешься в мануальной терапии — как это вообще пришло в твою жизнь?

Знать, как функционирует твое тело, — это важно, мне кажется. Лет десять назад у меня были проблемы с блоком в позвоночнике, я стал с ними разбираться, и меня направили к неврологу и мануальному терапевту Алексею Шаклеину, признанному человеку в этой сфере, теперь моему товарищу. Просто массажи, все знают, штука классная, а здесь тебе еще и осанку спасают. Меня очень заинтересовал метод, я стал просить доктора показать прямо на мне разные приемы, начал изучать анатомию — плотно этим заинтересовался и сейчас могу, например, исправить сколиоз. Конечно, я не буду работать мануальщиком, мои навыки любительские. Мне доступен только опорно-двигательный аппарат, естественно, не травмы, но снять напряжение со спазмированных частей смогу! Ведь отчего развивается сколиоз? От того, что мышцы перенапрягаются от неправильной нагрузки. Вообще уметь расслабляться — важнейший навык и путь к крепкому здоровью. Даже простые упражнения для спины с валиками я советовал бы всем в качестве профилактики.