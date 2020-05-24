Сегодня, 24 мая, в день 80-летия со Дня рождения поэта Иосифа Бродского пройдет музыкальный марафон «Не выходи из комнаты», в котором известные российские музыканты исполнят композиции на стихи поэта в прямом эфире. Среди участников мероприятия – Александр Васильев (группа «Сплин»), Диана Арбенина, Noize MС, Баста, группа 25/17 и другие.
«Не выходи из комнаты»: в честь юбилея Бродского пройдет музыкальный марафон с участием группы «Сплин», Noize MC и Дианы Арбениной
Трансляция эфира начнется в 17:00 здесь. Все участники выйдут в эфир из собственных студий и квартир, но главным местом, объединивших всех, станет студия в музее «Полторы комнаты», где Иосиф Бродский жил и откуда навсегда уехал в США. «Эта квартира станет олицетворением бытия поэта, представит его образ сквозь года и расстояния. И именно из нее 24 мая пройдет вещание в рамках онлайн-марафона «Не выходи из комнаты», – пишут организаторы мероприятия. Как они обещают, для зрителей проведут виртуальную экскурсию по музею.
Так, Noize Mc представит свой трек «В темноте», где стихотворения Бродского звучит в первозданном виде. В эфире также будут показывать кадры из документального фильма «Часть речи.2020», где любимые произведения Бродского прочитают его близкие друзья и родственники: Мария Соццани, Анна Бродская, Михаил Барышников и другие. А куратор музея «Полторы комнаты» Михаил Мильчик поделится в студии своими воспоминаниями о поэте.
Напомним, 26 января в доме Мурузи на Литейном проспекте, 24 в тестовом режиме открылся музей-квартира Иосифа Бродского. До конца мая в пространстве полутора комнат будут проводить частные экскурсии. А сегодня, к 80-летию со Дня рождения Бродского, музей должен был открыть свои двери для всех петербуржцев, однако в связи с эпидемией коронавируса возможность посетить музей вживую появится еще не скоро.
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