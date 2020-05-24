«Не выходи из комнаты»: в честь юбилея Бродского пройдет музыкальный марафон с участием группы «Сплин», Noize MC и Дианы Арбениной

Трансляция эфира начнется в 17:00 здесь. Все участники выйдут в эфир из собственных студий и квартир, но главным местом, объединивших всех, станет студия в музее «Полторы комнаты», где Иосиф Бродский жил и откуда навсегда уехал в США. «Эта квартира станет олицетворением бытия поэта, представит его образ сквозь года и расстояния. И именно из нее 24 мая пройдет вещание в рамках онлайн-марафона «Не выходи из комнаты», – пишут организаторы мероприятия. Как они обещают, для зрителей проведут виртуальную экскурсию по музею.