Посмотрите восьмичасовой благотворительный онлайн-концерт «Единый мир: дома вместе» с участием Билли Айлиш, Пола Маккартни, Леди Гаги и других

Организатором мероприятия выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также волонтеры Global Citizen. В течение нескольких часов онлайн-концерта артистам удалось собрать около 128 миллионов долларов, которые будут направлены на развитие медицинских учреждений, а также на помощь в создании вакцины от коронавируса и поддержку тех, кто пострадал из-за COVID-19.

Событие уже назвали современной версией легендарного фестиваля Live Aid, который состоялся 13 июля 1985 года, а его целью был сбор средств для помощи пострадавшим от страшного голода в Эфиопии 1984-1985 годов. Тогда в шоу приняли участие Queen и Дэвид Боуи до U2 и Стинга, открывали событие на стадионе Уэмбли принцесса Диана и принц Чарльз, а у телеэкранов его посмотрело 1,9 миллиардов людей.