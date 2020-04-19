Сегодня, 19 апреля, прошел благотворительный онлайн-концерт «Единый мир: дома вместе» в поддержку врачей, которые борются с коронавирусом. В лайнапе – Билли Айлиш, Пол Маккартни, Элтон Джон, Леди Гага (она еще и сокуратор проекта!), Тейлор Свифт и другие известные музыканты. Он длился восемь часов!
Посмотрите восьмичасовой благотворительный онлайн-концерт «Единый мир: дома вместе» с участием Билли Айлиш, Пола Маккартни, Леди Гаги и других
Так, на музыкальном вечере Shawn Mendes и Camilla выступили в дуэте с песней Луи Армстронга What A Wonderful World, Taylor Swift сыграла на пианино и спела свою композицию The Best Day, Lady Gaga исполнила песню Smile. А популярные ведущие американских шоу параллельно рассказывали зрителям факты о пандемии коронавируса.
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@LadyGaga reminds us to “smile” and be compassionate toward one another during these difficult times. Watch our fantastic curator's incredible performance for One World: #TogetherAtHome and do your part to fight COVID-19 by taking the pledge to stay home: act.me.
Организатором мероприятия выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также волонтеры Global Citizen. В течение нескольких часов онлайн-концерта артистам удалось собрать около 128 миллионов долларов, которые будут направлены на развитие медицинских учреждений, а также на помощь в создании вакцины от коронавируса и поддержку тех, кто пострадал из-за COVID-19.
Событие уже назвали современной версией легендарного фестиваля Live Aid, который состоялся 13 июля 1985 года, а его целью был сбор средств для помощи пострадавшим от страшного голода в Эфиопии 1984-1985 годов. Тогда в шоу приняли участие Queen и Дэвид Боуи до U2 и Стинга, открывали событие на стадионе Уэмбли принцесса Диана и принц Чарльз, а у телеэкранов его посмотрело 1,9 миллиардов людей.
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