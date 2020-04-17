Florence & The Machine выпустили трек в поддержку медицинских работников, которые работают с COVID-19

«Light Of Love’ - это неизданная песня из High as Hope, она никогда не попадала на пластинку, но я думала, что выпущу ее сегодня в полночь, как маленький знак моей любви», — написала Уэлч в своем Instagram-аккаунте.

Она рассказала также, что все средства, собранные с новой песни, пойдут на помощь врачам, медсестрам и другим медицинским работникам, которые сейчас находятся на передовой борьбы с COVID-19.

«Эта песня о том, что мир порой надвигается на нас слишком быстро и нам начинает казаться невозможным справиться с ним, но на самом деле оставаться только свидетелем происходящих событий — единственное, в чем мы действительно можем быть полезным. Я нашла так много способов спрятаться от всех, и хотя возвращение к реальности было болезненным, я поняла, что никогда как сейчас не было так важно не отворачиваться от того, что происходит в мире, сохранять сердце открытым и находить способы дальше быть частью мира. Даже на расстоянии», — поделилась солистка Florence & the Machine.

Напомним, альбом High As Hope, который вышел в 2018 году, стал четвертым в дискографии британской группы Florence & the Machine. Пластинка посвящена личным переживаниям и, в частности, токсичным отношениям.

Вчера японская художница Яеи Кусама выпустила стихотворение, в котором сказала коронавирусу «исчезнуть с этой земли». Бэнкси тоже показал новую работу — теперь весь мир знает, что он тоже соблюдает самоизоляцию, а еще — что он женат. Самоизоляция для многих стала стимулом к творчеству. Взять хотя бы популярный инстаграм-челлендж #TussenKunstQuarantaine или даже совместный конкурс, который запустили Государственный Эрмитаж и «Собака.ru». А еще можно принять участие в фотопроекте, который собирает послания человечеству, написанные на оконных стеклах.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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