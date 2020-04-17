Florence & The Machine опубликовали трек Light Of Love, чтобы собрать средства для врачей, которые лечат заболевших новой коронавирусной инфекцией. Солистка группы Флоренс Уэлч рассказала, что изначально этот трек должен был стать частью пластинки High As Hope.
Florence & The Machine выпустили трек в поддержку медицинских работников, которые работают с COVID-19
«Light Of Love’ - это неизданная песня из High as Hope, она никогда не попадала на пластинку, но я думала, что выпущу ее сегодня в полночь, как маленький знак моей любви», — написала Уэлч в своем Instagram-аккаунте.
Она рассказала также, что все средства, собранные с новой песни, пойдут на помощь врачам, медсестрам и другим медицинским работникам, которые сейчас находятся на передовой борьбы с COVID-19.
«Эта песня о том, что мир порой надвигается на нас слишком быстро и нам начинает казаться невозможным справиться с ним, но на самом деле оставаться только свидетелем происходящих событий — единственное, в чем мы действительно можем быть полезным. Я нашла так много способов спрятаться от всех, и хотя возвращение к реальности было болезненным, я поняла, что никогда как сейчас не было так важно не отворачиваться от того, что происходит в мире, сохранять сердце открытым и находить способы дальше быть частью мира. Даже на расстоянии», — поделилась солистка Florence & the Machine.
Напомним, альбом High As Hope, который вышел в 2018 году, стал четвертым в дискографии британской группы Florence & the Machine. Пластинка посвящена личным переживаниям и, в частности, токсичным отношениям.
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