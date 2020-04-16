Little Big все-таки выступят на «Евровидении». Организаторы конкурса проведут телевизионный концерт

«Шоу будет посвящено всем 41 участницам в неконкурентном формате и готовит много сюрпризов для зрителей дома. Оно объединит артистов 2020 года из их европейских локаций в общем исполнении композиции "Евровидения-1997" Love Shine A Light [группы] Katrina And The Waves», — рассказали организаторы конкурса.

В шоу, которое запланировано на 16 мая, примут примет участие 41 иполнитель, однако соревновиться между собой они не будут. Трансляция концерта начнется в 22:00 по московскому времени на Первом канале.

Напомним, «Евровидение»-2020 отменили из-за всемирной пандемии коронавируса Covid-2019. В этом году международный конкурс эстрадной песни должен был пройти в Роттердаме в юбилейный, 65-ый раз — с 12 по 16 мая. Недавно стало известно, что группа Little Big, которые должны были поехать в Нидерланды в этом году с треком UNO, могут принять участие в конкурсе в 2021-м, но уже с другой песней и без танцора Дмитрия Красилова (хотя российские фанаты считают, что именно он мог принести группе победу: «Пухляш — это бог, без него просрем»).

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