11 главных альбомов февраля

Tame Impala — The Slow Rush

Четвертый студийный альбом австралийцев Tame Impala The Slow Rush вышел 14 февраля и стал первым лонплеем коллектива за четыре года. Выпуску предшествовали синглы Patience и Borderline, а также клип на Lost in Yesterday — бесконечное воспоминание о свадьбе, которая с каждым разом становится все лучше. Тема времени в целом лейтмотив пластинки — от строчки «Возможно, настало время с этим смириться, вы не так молоды, как раньше» в It Might Be Time до открывающей релиз One More Hour. В первую неделю после выхода альбом стал триумфатором чартов на родине музыкантов и третьим по версии американского Billboard 200. Одновременно с этим критики назвали работу «наиболее реализованным» произведением гитариста и вокалиста группы Кевина Паркера.

Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»