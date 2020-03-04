Последний месяц зимы отличился сразу двумя громкими премьерами. 14 февраля австралийская рок-группа Tame Implala презентовала новый лонгплей The Slow Rush (первый за четыре года!). Неделей до, 6 февраля, в сети появился новый клип R&B исполнителя Joji на песню Run, снятый плодовитым для своих 23 лет казахстанским режиссером Айсултаном Сеитовым — на счету клипмейкера Collaba Ивана Дорна и свежее видео La Flame Трэвиса Скотта. «Собака.ru» рассказывает об этих и других музыкальных новинках февраля.
11 главных альбомов февраля
OQJAV — «4 птицы»
7 февраля музыкальное трио OQJAV выпустило новую песню «4 птицы» — по признанию фронтмена коллектива Вадима Королева, «максимально личный и нелинейный трек». Лирического героя бросает из ощущающегося здесь и сейчас счастья в сложные воспоминания прошлого. «Но и там все в кашу воронки, неотвратимость очарования и разочарования, что от новой спортивной секции, что от любви, хаотичная рефлексия в сторону ревности-старания-цветов и весеннего пения птиц», — говорит музыкант. В этом универсальность композиционного построения нового релиза — подойдет для прослушивания как в расстроенных чувствах, так и пребывая в мартовской эйфории.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
King Krule — Man Alive!
Третий полноформатный альбом King Krule Man Alive! вышел 21 февраля и стал первым релизом с 2015 года — в тот год Арчи Маршалл решил снять с себя маску псевдонима и презентовал пластинку под своим именем. Критики Pitchfork провозгласили релиз «страдальческим», NME отметили общую творческую универсальность — на протяжении всего лонгплея джазовые ритмы играют в переклички с элементами пост-панка, хип-хопа и других жанров. Общая депрессивность происходящего просачивается и в клипы музыканта ((Don’t Let the Dragon) Draag On, Alone, Omen 3), после чего уходит в настоящую психоделику (Cellular) — танцующих на линиях электропередач людей от художника Джейми Вулфа.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
TAPENIGHT — «Все орут»
28 февраля вышел дебютный сингл петербуржцев TAPENIGHT «Все орут». Экс-участник Super Collection Orchestra Димка Батарин и действующий барабанщик freepop-оркестра Андрэ Манолли делают колкий нойз в обертке электронных маршей — о жизни, молодости, драйве и том, почему нужно хотя бы раз взять и перевернуть все с ног на голову. Объясняя «Собака.ru» свое отделение от коллектива, Батарин сказал так: «У нас есть много новых идей, которые будут отличаться от freepop-идеологии, поэтому мы будем первопроходцами еще одной — postpop». Ждем расцвета жанра — 5 марта у дуэта выходит первое видео.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Joji — Run
6 февраля японо-австралийский R&B исполнитель Joji выпустил новый клип на песню Run — заглавную композицию грядущего, второго альбома, дата выхода которого пока держится в секрете. Режиссером ролика выступил казахстанский режиссер Айсултан Сеитов, за плечами которого работа над клипами Ивана Дорна (Collaba, OTD, Afrika), Noize MC («Чайлдфри» — при участии Монеточки) и La Flame Трэвиса Скотта. Новое видео Joji вдохновлено переживаниями музыканта, вызванными новыми отношениями его прошлой любви: «Я знаю, наступили темные времена из-за этой печали. Наверное, я не так хорош, как ты думала, так что я просто убегу».
«Хадн дадн» — «Ностальгия»
Свой третий полноформатный альбом московская поп-группа «Хадн дадн», сочетающая в своей музыке фольклорные мотивы и синти-поп, представила 6 февраля. «Посвящается блинам Галины Дмитриевны и остальным радостным моментам жизни», заявили музыканты и выпустили 11 композиций, которые отправляют слушателя к истокам русской тоски. В интервью для «Афиши» участники коллектива рассказали Сергею Мудрику, что впервые работали над аранжировками вместе — «получилось эмоционально и трагично». Герой песен и «помнит, как целовались с тобой», и проводит долгие дни «под холодным осенним дождем», и печалится о любимом, без конца задаваясь вопросом: «Где ты, печаль моя?» — в совместной композиции «Ночной ларек» с «Садом имени Федора».
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
The Strokes — At the Door / Bad Decisions
Легенды инди-рок сцены The Strokes анонсировали выход нового альбома выпуском сразу двух клипов — на песни At the Door и Bad Decisions. Первый пропитан переживаниями подростка, облаченными в анимационное видео от Майка Буракоффа. Герой представляет себе межгалактические битвы и почти диснеевские сцены с бегущим кроликом — пока по пятам неустанно следует смерть.
Более оптимистичный Bad Decisions был представлен спустя неделю. Видео получилось длинным рекламным роликом, стилизованным под 80-е, в котором смотрящему предлагается приобрести «самую горячую группу» по цене в пять долларов в месяц. Сделать это можно будет 10 апреля — когда свет увидит шестая пластинка нью-йоркцев The New Abnormal.
DAKOOKA — «Так интереснее» / совместный сингл с WE «Алые пожары»
14 февраля украинская исполнительница DAKOOKA презентовала новый мини-альбом «Так интереснее». «Я не нахожу ни одной причины быть с тобой», — заявляет певица в своем новом, самом личном релизе. Здесь нет ни одной выдуманной истории или события, а каждая композиция — это тонкий и откровенный рассказ о периоде совершенного одиночества после эмоционально сложного разрыва любовных отношений. 28 февраля Катя Еременко появилась на еще одном релизе — совместном сингле с проектом Дани Шейка WE «Алые пожары». Идея записать дуэт пришла еще летом, а теперь музыканты обещают скорый совместный EP.
Послушать «Так интереснее»: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Послушать «Алые пожары»: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Grimes — Miss Anthropocene
Новая пластинка Grimes Miss Anthropocene, первая за пять лет, увидела свет 21 февраля. Более мрачный по звучанию и состоящий из 10 треков, альбом акцентирует внимание на проблеме изменения климата — Клэр Буше признается, что в работе над ним практически «дошла до точки кипения», загнанная требованием лейбла выпустить уже хоть что-нибудь. Поэтому композиции так разнятся и не строятся в одну линию — здесь и гитарные поп-баллады (Delete Forever), и кислотные синтезаторы (Violence), и сочные басы (You’ll Miss Me When I’m Not Around), уходящие в ломаный брейкбит (4ÆM). Подобные «пробы», которые могли бы стать вполне нарочитыми, прослеживаются и в клипах — как в свежем видео Idoru, которое появилось только потому, что «технически было тестом камеры».
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Dima Midborn — «Мужчина средних лет»
Бас-гитарист On-The-Go и «Интуриста» Дима Мидборн выпустил первый сольный альбом «Мужчина средних лет» 20 февраля, доказав, что дружба с главным экспериментатором Евгением Горбуновым (он также делал сведение) ему явно на пользу. Пластинка из восьми композиций о кризисе, дуальности бытия, возвращении пешком домой подшофе и круглосуточном магазине на Лесной — толковый фри-джаз, в котором на первом плане бас-гитара и немного нервный голос. Как описывает «Афише» происходящее на альбоме сам Мидборн, это и «неизбежности фатума, с которым бороться бесполезно», и «"Одиссея", "Божественная комедия"».
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Tame Impala — The Slow Rush
Четвертый студийный альбом австралийцев Tame Impala The Slow Rush вышел 14 февраля и стал первым лонплеем коллектива за четыре года. Выпуску предшествовали синглы Patience и Borderline, а также клип на Lost in Yesterday — бесконечное воспоминание о свадьбе, которая с каждым разом становится все лучше. Тема времени в целом лейтмотив пластинки — от строчки «Возможно, настало время с этим смириться, вы не так молоды, как раньше» в It Might Be Time до открывающей релиз One More Hour. В первую неделю после выхода альбом стал триумфатором чартов на родине музыкантов и третьим по версии американского Billboard 200. Одновременно с этим критики назвали работу «наиболее реализованным» произведением гитариста и вокалиста группы Кевина Паркера.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Элджей — Sayonara Boy Oраl
28 февраля вышел новый альбом Элджея Sayonara Boy Oраl — первая полноформатная работа за два года. Кажется, этим релизом музыкант дал старт новой эры. И дело не только в том, что на пластинке нет ни одного танцевального хита — даже в промо-материалах к релизу Элджей предстает без привычных белых линз. Предшественник альбома, сингл «Кровосток», вдохновлен одноименной рэп-группой — от монотонной читки в стиле Шило до нагнетающей атмосферы безразличия и усталости. И если спрашивать, как фронтмен «Кровостока», кто «вишенка на всем этом торте», ответ очевиден — Томми Кэш. Самую неожиданную коллаборацию сайонара-боя с эстонским рэпером слушать в треке Toilet, записанном при участии Коста Лакоста.
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