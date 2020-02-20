В этот день в разных городах мира проходят diy-концерты, выставки, лекции, поэтические чтения, дискуссии и другие события, главная цель которых — актуализировать и осмыслить проблему насилия над женщинами, в семье, в отношениях и прочих повседневных проявлениях.

В рамках акции в петербургском клубе MOD выступят группы «Увула», «Лоно», Materic и Jesus Sisters. Все собранные от продажи билетов средства будут направлены в кризисный центр для женщин «Инго» — независимую петербургскую организацию, которая с 1992 года оказывает бесплатную помощь тем, кто столкнулся с насилием.

Благотворительный концерт «Не виновата» пройдет 8 марта в клубе MOD. Начало в 20:00. Приобрести билеты можно здесь.

В апреле 2019 года петербуржцы «Увула» выпустили третий студийный альбом «Нам остается лишь ждать», а в июле, в рамках своего сайд-проекта Fleece Flower, фронтмен группы Алексей Августовский презентовал полноформатный альбом «1999-2000». В нем музыкант показывает себя с другой стороны и создает танцевальные электронные композиции, продолжая оставаться меланхоличным — с текстами о внутренней борьбе с самим собой, переменах и путешествиях в мир сновидений, где «только сны мои — оплот блаженных тайн». О дальнейших планах Fleece Flower упорно молчат, а вот «Увула» делятся новыми релизами. За это время у музыкантов вышли сразу два клипа на песню «Нам остается лишь ждать» и «Дранк». О том, какими релизами запомнился 2019 год, читайте в нашем материале.