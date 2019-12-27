Весь год редакция «Собака.ru» ловила музыкальные новинки, шазамила в самых неожиданных местах и с пристрастием детектива выслеживала новые (яркие!) имена, чтобы смело заявить — 2019-му есть чем запомниться! От самого ожидаемого лонгплея Канье Уэста до самиздата Тоси Чайкиной — рассказываем, что мы слушали в уходящем году.
20 лучших музыкальных альбомов 2019 года
Drake — Care Package
В августе 2019 года канадский рэпер Дрейк выпустил сборник-компиляцию Care Package, включающий в себя треки, выпущенные в 2010-2016 годах в качестве синглов или нелегально «гуляющие» по Сети. В записи принимали участие J. Cole и Рик Росс, а на вокальных семплах — от Sampha до Бейонсе. Пластинка получилась настоящим слепком времени — отличный повод добавить в медиатеку и освежить в памяти десятилетие, которое мы потеряли.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
«Мальбэк» — Roma
Третий студийный альбом «Мальбэк» отсылает к истокам проекта, запущенного в 2016 году. Очень личная пластинка фронтмена группы Романа Варнина вышла только с одним саппортом — треком «Москва», записанном при участии хип-хоп исполнителя Thomas Mraz. Собрав добрую половину чартов, чета Варниных решила продолжить сольные карьеры. Сюзанна, имеющая в дискографии альбом «Та самая», презентовала в ноябре 2019 года EP «Непросто со вкусом», а фронтмен «Мальбэк» — клип на песню «Привет», вошедшую в свежий релиз.
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James Blake — Assume Form
Джеймс Блейк выпустил четвертый полноформатный альбом Assume Form и сразу заручился одобрением критиков — новая пластинка была признана более оптимистичной, чем предыдущие альбомы исполнителя. На записи гармонично сочетаются электропоп, хип-хоп и R & B, а в качестве гостей выступают Трэвис Скотт и Andre 3000. Национальная академия искусства и техники грамзаписи США уже отнесла Assume Form в число фаворитов — в январе пластинка поборется за звание «Лучшего альтернативного альбома».
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Shortparis — «Так закалялась сталь»
В 2019 году герои ноябрьской обложки журнала «Собака.ru» Shortparis презентовали третий студийный альбом «Так закалялась сталь». Пластинка насчитывает девять треков, от знакомых (знаковых!) «Стыд» и «Страшно» до концертного хита «Отвечай за слова», и уже обзавелась провокационным клипом на заглавную композицию. А еще вместе с новой работой музыканты ступили в новую для себя эру стадионных выступлений — собрав петербургский «Юбилейный» и московский Adrenaline Stadium.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Kanye West — Jesus is king
В сентябре 2018 года фанаты по всему миру с замиранием сердца ждали выхода нового альбома Канье Уэста Yandhi. Как оказалось, сам Канье не успел закончить работу над ним — тогда он взял паузу, а потом еще одну, и еще одну. В январе 2019 года казалось, что уже не дождемся: тогда Уэст собрал свой собственный госпел-коллектив Sunday Service и с головой погрузился в «воскресные службы». Позже попрощались и с Yandhi — рэпер официально отменил релиз.
Лонгплей Jesus Is King был анонсирован 30 августа — фотографию плейлиста опубликовала в своем Twitter жена Уэста Ким Кардашьян. Тогда на пластике были заявлены 12 композиций, однако состав релиза претерпел изменения, как и названия большинства треков. Не изменяя себе, Канье вновь несколько раз перенес сроки выхода релиза — признавшись в день премьеры, что треки Everything We Need, Follow God и Water были отправлены на повторный мастеринг. Выпустив госпел-альбом, Канье дополнил его очень личными видео — Closed On Sunday, в котором снялась вся чета Кардашьян-Уэст, а также Follow God, трогательной историей воссоединения отца и сына.
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Иван Дорн и Роман Бестселлер — «Три хороших песни»
Воссоединение пятилетки, мини-альбом «Три хороших песни» Ивана Дорна и Романа Бестселлера, вышел в свет в октябре 2019 года. Действительно хорошие, а главное на все случаи жизни «Живописный мост» — для исполнения под гитару во дворе для девчонок, «Бандитская быстрая» — для гонок по ночной трассе с пацанами и «Ренессанс» — для времени наедине с самим собой, были созданы в свободной форме за пять дней и почти фристайлом. Не обошлось и без споров — Иван не одобрял проигрыш заглавной композиции, а Роман отказывался от предлагаемого Иваном припева.
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Tyler, the Creator — IGOR
Главное перевоплощение года произошло с Tyler, the Creator. Вместе с новым альбомом IGOR рэпер обзавелся альтер-эго — аккуратным, вылощенном исполнителем прямиком из блестящих 60-х. Трек Earfquake, первый воплотившийся в видео, был написан Тайлером еще в 2017 году для Джастина Бибера и Рианны (да-да!), однако оба от песни отказались.
Внутри пластинки гостевые записи с соул-исполнителем Элом Грином (Are We Still Friends?), Lil Uzi Vert (Igor's Theme), квинтетом 70-х Ponderosa Twins Plus One (A Boy Is a Gun) и даже Канье Уэстом (Puppet). Хотя Тайлер и прячется за темными очками, альбом получился откровенным — о непростых отношениях, их болезненном финале и принятии.
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МС Сенечка — «1989»
Молодого репера из Самары уже успели окрестить самым позитивным в России. К своему совершеннолетию Сеня Лисейчев записал две полноформатные пластинки — дебютный альбом «Хип-хоп будни» и «1989». Последний получился в лучших традициях олдскульного хип-хопа. Помогли ему в этом трио лауреатов премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» «ЛАУД» — записав совместную композицию «Битмарь». «Мне всегда очень тяжело даются фиты, но с этими замечательными ребятами все получается само собой, будто сама вселенная этого хочет. Думаю, в 2020 будет еще больше крутых совместных песен!», — поделился исполнитель. Всеми руками за!
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Jaden — Erys
В 2019 году Джейден Смит показал второй сольный альбом Erys, с выходом которого отказался от собственной фамилии — теперь он подписывается как Jaden. На пластинке отметились Tyler, The Creator (NOIZE), Kid Cudi (On My Own), дважды — A$AP Rocky (Chateau, Ghost) и сестра Джейдена Уиллоу Смит (Summertime in Paris), которая также с уверенностью строит сольную карьеру в рамках проекта Willow. По признанию артиста, Erys получился более отстраненным от чувств, «как будто мне уже все равно». Связывают две эпохи Джейдена цветовые решения его клипов — в них неизменно доминирует предзакатное розовое небо.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Клип на песню Icon, вошедшую в дебютный альбом Джейдена SYRE:
RSAC & Ella — «Фелла»
На свежем релизе плодовитый на музыкальные проекты Феликс Бондарев меняет привычное звучание на более мелодичное — во много благодаря певице Ella, которая из приглашенного участника стала полноправным исполнителем. Восемь треков о печали, взаимоотношениях, попытках разобраться и запомнить все до мелочей — а иногда и вовсе забыть. Пластинка «Фелла» не только стала новой главой в творчестве постоянного экспериментатора Бондарева, который попробовал себя в широком жанровом спектре от колких электронных треков до пост-панка в совместном проекте «Щенки» с Максимом Тесли, но и является первым релизом, выпущенным на Universal Music.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Billie Eilish — When we fall asleep, where do we go?
Абсолютный рекордсмен стриминга и чартов Билли Айлиш стала артистом года по версии Apple, а ее дебютный альбом When we fall asleep, where do we go? — лучшей пластинкой 2019-го. Дебютировав на первом месте американского Billboard 200 с тиражом 313 000 пластинок, Айлиш стала самой молодой сольной исполнительницей по версии UK Albums Chart, а также побила рекорд Ланы Дель Рей в чарте Official Chart, поставленный альбомом Born To Die в 2012 году. С первой полноформатной пластинкой, слова и музыка всех песен которой Айлиш написала вместе со своим братом Финниасом О’Коннеллом (FINNEAS), певица поборется за «Грэмми» — в номинациях «Альбом года» и «Лучшее вокальное поп-исполнение».
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
«Интурист» — «Экономика»
В 2019 году проект экс-участника группы NRKTK и гитариста «ГШ» Евгения Горбунова «Интурист» закрепил за собой звание самого непредсказуемого, выпустив второй альбом «Экономика». Пластинка погружает слушателя в «ад человеческих отношений» — спешку, тревогу, эмоциональную уязвимость и ощущение быстротечности времени. Вместе с Горбуновым Дима Мидборн (бас, On-The-Go), Виктор Глазунов (барабаны) и Сергей Храмцевич (саксофон) устраивают настоящие джем-сейшены не только в студии, но и во время живых выступлений. Отличный повод начать следить за гастрольным графиком музыкантов.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Lana Del Rey — Norman F*****g Rockwell
Шестой студийный альбом американской певицы и автора песен Ланы Дель Рей Norman F*****g Rockwell увидел свет в конце лета. 14 треков, записанных при участии продюсера Джека Антоноффа — синтез ретро-попа и серф-рока об отличных исполнителях, которые «считают себя дерьмом», прелестях жизни в Калифорнии и любви. Перед выходом пластинки певица презентовала несколько синглов и клипов, в которых она превращается в гигантскую Алису
в Стране чудес Лос-Анджелесе, поет в караоке и катается на скейте.
В 2020 году Дель Рей обещает порадовать альбомом «свободной поэзии». Певица посвятит пластинку коренным американцам, а половину заработанных средств от его продажи направит различным организациям по всей Северной Америке — вне зависимости от того, защищают ли они свои права или земли. А еще поборется за статуэтку «Грэмми»-2020 в номинации «Лучшая песня».
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Fleece Flower — «1999-2000»
В апреле петербуржцы «Увула» выпустили третий студийный альбом «Нам остается лишь ждать», а в июле, в рамках своего сайд-проекта Fleece Flower, фронтмен группы Алексей Августовский презентовал полноформатный альбом «1999-2000». В нем музыкант показывает себя с другой стороны и создает танцевальные электронные композиции, продолжая оставаться меланхоличным — с текстами о внутренней борьбе с самим собой, переменах и путешествиях в мир сновидений, где «только сны мои — оплот блаженных тайн». О дальнейших планах Fleece Flower упорно молчат, а вот «Увула» делятся новыми релизами. За это время у музыкантов вышли сразу два клипа на песню «Нам остается лишь ждать» и «Дранк».
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Lizzo — Cuz I Love You
Пластинка Cuz I Love You стала для американской певицы Lizzo настоящим прорывом — несмотря на то, что это третья полноформатная работа. В поддержку альбома было выпущено два сингла, Juice и Tempo, а в делюкс-версию вошла песня Truth Hurts — выпущенная в 2017-ом и возглавившая в 2019 году Billboard Hot 100. В своих композициях Lizzo призывает объединяться, и подкалывает тех, кто фанатично следит за своим телом — для певицы оно подобно храму, главная проповедь в котором звучит так: «Свет мой, зеркальце, молчи — я и так знаю, что милая».
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
«Директор всего» — «Всего»
Теперь нерадивые работники под чутким присмотром Директора. За первых два опоздания вынесут жесткий выговор, после третьего уволят. Если не хотите попасть под сокращение, как редакция «Афиши», посмотрите клип на песню «Уволю».
«Директор всего» — проект электронного музыканта Андрея Ли (Obgon), который выбрал для себя альтер эго строгого начальника. Композиции, вошедшие в альбом «Всего», абстрактные, как электронный документооборот, непредсказуемые, как внеплановые проверки, эмоциональные, как первое собрание и долгожданные, как 13-я зарплата. Живые выступления Директора не обходятся без офисного стола и строгого костюма — не сомневаемся, при возможности он уволит каждого пришедшего.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
SiR — Chasing Summer
Сэр Дэрри Фаррис, известный как SiR, проводил уходящее лето-2019 мрачным меланхоличным R&B альбомом Chasing Summer. Построенная как авиапутешествие, пластинка начинается с голоса стюардессы и завершается грохотом реактивного двигателя. Внутри — 14 баллад о любви, в которой часто бывает непросто. Список приглашенных гостей альбома внушительный — от обладателя Пулитцеровской премии Кендрика Ламара (Hair Down) и легенды южного хип-хопа Lil Wayne (Lucy's Love) до рэпера Smino (LA Lisa) и соул-дивы Jill Scott (Still Blue).
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Zoloto — «8 месяцев в Вегасе»
«8 месяцев в Вегасе» — первый лонгплей алматинского музыканта Владимира Золотухина. Альбом, вышедший в еще холодном апреле, располагал к себе меланхолией и мешапом на песню «Zемфира» «Прости меня моя любовь». Сам Zoloto позиционирует пластинку как «поп-музыку, объединившую в себе рок, хип-хоп и акустические вещи». Полноформатник рассказывает историю отечественной сцены от начала 2000-х до наших дней — отсылая как ко второму альбому Земфиры Рамазановой, так и хиту Андрея Губина «Зима-холода». В качестве приглашенного артиста выступил рэпер Масло черного тмина («Наш последний снег»).
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Brockhampton — Ginger
Пластинка Ginger — пятая студийная работа калифорнийцев Brockhampton. В новой работе музыканты эксплуатировали темы, связанные с беспокойством и депрессией, и перевоплощали их в «песни, которые застят людей танцевать». Несмотря на это, издание Pitchfork назвало пластинку мрачной и разрозненной. Сами музыканты с мнением критиков не согласились, заявив, что Ginger стал их личным фаворитом среди прочих релизов. Впрочем, на выпуске пластинки Brockhampton останавливаться не стали и показали клипы уже на половину (!) альбома — If You Pray Right, Boy Bye, No Halo, Heaven Belongs to You, Dearly Departed и Sugar.
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
Тося Чайкина — «Сделано в айфон»
Петербургская певица Тося Чайкина отказалась от студий и поставила все на цифровую эпоху — выпустив альбом «Сделано в айфон». Самиздат был от и до написан в приложении GarageBand, карманной студии звукозаписи — все десять треков релиза она сочинила и свела сама на своем iPhone. На выходе получились десять DIY-треков — об усталости, чисто девичьем желании выйти замуж, влюбленности, иллюзиях и необходимости стоять на своем. А еще совместный трек с Шарлот — теплый «Буду тебя греть».
Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»
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