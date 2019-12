20 лучших музыкальных альбомов 2019 года

Billie Eilish — When we fall asleep, where do we go?

Абсолютный рекордсмен стриминга и чартов Билли Айлиш стала артистом года по версии Apple, а ее дебютный альбом When we fall asleep, where do we go? — лучшей пластинкой 2019-го. Дебютировав на первом месте американского Billboard 200 с тиражом 313 000 пластинок, Айлиш стала самой молодой сольной исполнительницей по версии UK Albums Chart, а также побила рекорд Ланы Дель Рей в чарте Official Chart, поставленный альбомом Born To Die в 2012 году. С первой полноформатной пластинкой, слова и музыка всех песен которой Айлиш написала вместе со своим братом Финниасом О’Коннеллом (FINNEAS), певица поборется за «Грэмми» — в номинациях «Альбом года» и «Лучшее вокальное поп-исполнение».

Послушать: Apple Music / «Яндекс.Музыка»