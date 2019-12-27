20 лучших музыкальных альбомов 2019 года

Иван Дорн и Роман Бестселлер — «Три хороших песни»

Воссоединение пятилетки, мини-альбом «Три хороших песни» Ивана Дорна и Романа Бестселлера, вышел в свет в октябре 2019 года. Действительно хорошие, а главное на все случаи жизни «Живописный мост» — для исполнения под гитару во дворе для девчонок, «Бандитская быстрая» — для гонок по ночной трассе с пацанами и «Ренессанс» — для времени наедине с самим собой, были созданы в свободной форме за пять дней и почти фристайлом. Не обошлось и без споров — Иван не одобрял проигрыш заглавной композиции, а Роман отказывался от предлагаемого Иваном припева.

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