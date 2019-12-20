В 2017 году баттл-рэп пережил пик популярности — баттл Оксимирона и Гнойного за первую же неделю набрал на YouTube больше двадцати миллионов просмотров, о нем говорили на федеральных каналах. Почему это нишевое явление так хорошо легло на российскую почву?

Популярность начала расти раньше — сначала был баттл все того же Оксимирона и Johnyboy (48 млн просмотров на YouTube на сентябрь 2019 года. — Прим. ред.). Тогда многие узнали, что это за жанр, а панчи (строчка из выступления баттл-рэпера, максимально задевающая оппонента. — Прим. ред.) Мирона разбирали на цитаты. Потом был баттл известных блогеров, Дмитрия Ларина и Юрия Хованского — аудитория баттл-рэпа расширилась еще сильнее. А история Оксимирона и Гнойного постоянно подогревалась: их поединок долго готовился, подавался как битва Давида и Голиафа, в которой разгромно победил Голиаф-Гнойный — отсюда такой мощный интерес.

Почему баттлы вообще популярны в России? У нас любят формат «Дома-2»: склоки, скандалы, разборки. Плюс еще до пика славы в том же Versus участвовали звезды — Noize MC, Оксимирон. В США такого нет — если вы видели баттл Окси и Dizaster в Лос-Анджелесе, то там это абсолютно андеграундная история.