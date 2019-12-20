Как с помощью музыки контролировать людей, формировать нации и создавать политические режимы?

Как власть использует чувство прекрасного?

Музыка с давних времен подвергалась, с одной стороны, серьезному цензурированию государством и правящими классами, с другой стороны, всегда была на службе у этим правящих классов. До тех пор, пока власть имущие решали все, а остальные — ничего, это не было большой проблемой. Мало ли чего говорят крестьяне. Но когда в XIX веке после серии буржуазных революций, крестьяне получили голос, оказалось, что они тоже способны реагировать на музыку и с этим надо что-то делать. Рецепт тут очевиден: в первую очередь надо обозначить то, какой музыка не должна быть, то есть определить музыку «врага». Врагом для эстетики авторитарных режимов в первой половине XX века стало то, что отходило от реальности. Требовалась конкретность. До СССР в России практически не было модернизма, поэтому советской власти бороться было не с чем. Все же необходимо было уничтожить модернистское представление о том, что в музыке нет содержания, потому что иначе музыка становилась не подходящей для идеологических исследований.

А в чем они заключались? Если мы предполагаем, что музыка способна транслировать содержание, то дальше мы можем следить за реакцией на эту музыку тех, кто интересует нас. Например, за реакцией композиторов: насколько они следуют идеологическому предписанию делать правильную музыку. Или за реакцией слушателей. Мы можем заниматься практически чтением мыслей, потому что реакцию публики музыку очень сложно сымитировать. И если кто-то реагирует на музыку неподобающим образом, его уже можно поставить под наблюдение. Это не наш человек.