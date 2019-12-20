Mujuice показал клип на песню Circle of Salt — психоделический триллер с Александром Кузнецовым в главной роли

Режиссером нового видео выступил Кирилл Новиков, а в записи самой композиции Circle of Salt приняла участие вокалистка группы «Самое большое простое число» Женя Борзых. «Я счастлив, что наконец-то поработал с прекрасной Женей Борзых. Сама песня для меня — это оборонительное заклинание, в котором локальное комьюнити пытается защитить себя от токсичной реальности частными практиками», — рассказал Mujuice «Медузе».

«Главный герой — человек с подавленной в детстве личностью. Повзрослев, он вымещает свою ярость на окружающих так же, как когда-то поступали с ним. Основная идея — показать, что движет людьми, выбравшими путь насилия. Обличенные масками и властью они безнаказанно творят свое мнимое правосудие. Возможно, проблемы таких людей идут глубоко из детства», — добавил о клипе Новиков.

13 декабря электронный музыкант Mujuice выпустил альбом Regress — уже 17-ю по счету студийную работу. Пластинка насчитывает 8 композиций. Одна из них — презентованная в ноябре этого года Wormwood Star, записанная при участии вокалистки СБПЧ Жени Борзых. Ранее Mujuice и музыканты группы «Самое большое простое число» уже работали вместе — в том числе при создании сборника ремиксов на сингл Die Young! и лид-синглом «Злой» с альбома «Наверное, точно».