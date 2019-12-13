Электронный музыкант Mujuice выпустил альбом Regress — уже 17-ю по счету студийную работу. Пластинка насчитывает 8 треков, в том числе Wormwood Star, записанная при участии вокалистки СБПЧ Жени Борзых.
Электронный музыкант Mujuice презентовал альбом Regress
Полноформатная пластинка Mujuice, получившая название Regress, насчитывает 8 композиций. Одна из них — презентованная в ноябре этого года Wormwood Star, записанная при участии вокалистки СБПЧ Жени Борзых. Ранее Mujuice и музыканты группы «Самое большое простое число» уже работали вместе — в том числе при создании сборника ремиксов на сингл Die Young! и лид-синглом «Злой» с альбома «Наверное, точно».
На одну из композиций с альбома, песню «Родина», Mujuice презентовал клип — поток создания, в котором образы окрашены в цвета триколора. «В основном я думал о роли рейв-культуры как реакции на самые мрачные моменты современности. Как это воспринимается, деконструируется и поглощается токсичной милитаристской эстетикой. И способ, которым рейв противостоял этому», — рассказал тогда музыкант.
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