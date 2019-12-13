Полноформатная пластинка Mujuice, получившая название Regress, насчитывает 8 композиций. Одна из них — презентованная в ноябре этого года Wormwood Star, записанная при участии вокалистки СБПЧ Жени Борзых. Ранее Mujuice и музыканты группы «Самое большое простое число» уже работали вместе — в том числе при создании сборника ремиксов на сингл Die Young! и лид-синглом «Злой» с альбома «Наверное, точно».