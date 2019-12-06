За пять лет они сделали Present Perfect главным электронным фестивалем страны, за десять — открыли публике тогда еще мало известные имена Нины Кравиц, Motor City Drum Ensemble, Etapp Kyle и еще дюжины нынче топовых западных артистов, а еще запустили свой лейбл и накопили многотысячный пул единомышленников по всему миру. В субботу, 7 декабря, Roots United подведет итоги прошедшей декады большим мероприятием в клубе Blank.
DJ Stingray, Mesak и все-все-все: Как промо-формация Roots United отпразднует 10-летие
Переоценить значение формации для петербургского событийного ландшафта сложно: организаторы Present Perfect Festival и серии Off и Day Off привлекли внимание всей планеты к Петербургу, его музыкальной сцене, культурному наследию и потенциалу. PPF стал мощным брендом города, привлекающим туристов со всей России и мира, и знаком качества локальных массовых мероприятий. При этом идеология Roots United давно вышла за границы понятий «рейв» или «техно», расширив нишевый формат ночных бдений под стробоскопами до событий общегородского масштаба для аудитории разных возрастов, музыкальных предпочтений, социального статуса и образа жизни.
Начав десять лет назад с вечеринок в «Стереобаре» на двести человек и пройдясь стройным маршем по всем знаковым клубным площадкам, как Efir, Case, «Тайга», Kuznya, Stackenschneider, «Танцплощадка», Дима Агалаков, Артем Крючков, Артем Зотиков и Ко стали визионерами и лидерами мнений федерального уровня в области не только электронной музыки, но и современного искусства. Они обживали практически с нуля и открывали широкой аудитории новые урбанистические оазисы на отшибе: Музей стрит-арта, Artplay SPB и Порт «Севкабель».
Для каждого события Roots United с неизменным техническим партнером 2A Production выстраивают целые города-фантомы, которые существует только на время их проведения. А каждая стройка — это коллаборации с локальными творческими объединениями: студиями медиа-арта и визуального искусства Volna, True Light Crew, Fluks, а также уличными художниками и декораторами, в рамках которых кардинально пересобираются площадки, переосмысляются их дизайн, архитектура и логистика, придумываются многоуровневые сценографии, мультимедийные инсталляции, муралы и граффити, спонсорские интеграции, которые больше похожи на арт-объекты, все вместе создающие целостность сюжета мероприятия. Сильная музыкальная программа дополняется зрелищностью, образовательными инициативами вместе с Moscow Music School и Beat Film Festival, релизами одноименного лейбла, кооперациями с западными комьюнити, в том числе Boiler Room, амстердамским фестивальным брендом Dekmantel, голландскими онлайн-радиостанциями Red Light Radio и Intergalactic FM, лондонским радио Rinse FM. Плюс всегда строго выдержанная планка менеджмента — так Roots United стали международной платформой для развития и продвижения всего нового и актуального в локальном и мировом культурном контексте, смотр которого происходит в Петербурге.
«Dedicated to our friends and the city we love», — таково посвящение в финальных кадрах афтермуви PPF. Таков месседж команды организаторов, которые собрали вокруг себя комьюнити себе подобных — от близких друзей и единомышленников, которые уже много лет топчут липкие танцполы под выступления резидентов и ездят за ними на заграничные гастроли, до широкой прослойки тусовщиков, модников и активных горожан.
Как и положено, юбилей будет праздноваться пышно, нарядно и продолжительно. В основе концепции вечеринки в клубе Blank лежит идея таймлайна и размышлений на тему временного триптиха Past, Present, Future, заглавные буквы которого образуют аббревиатуру PPF. Уже по хорошей традиции и под знаком качества Roots United и неизменных соратников формации — технического партнера 2A Production и студии медиа-арта и визуального искусства Volna — пространство будет изменено до неузнаваемости и увеличено на треть.
Тема Future в ритмах техно и электро будет представлена на Main stage by Finlandia, где выступит DJ Stingray из Детройта, техно-прима из Копенгагена Anastasia Kristensen, единственный зарубежный резидент — финский продюсер Mesak, от петербуржцев лайв представит Nocow и состоится бэк-ту-бэк Shutta и Eostra. На главной сцене появится масштабная инсталляция, вдохновленная исследованиями солнечной системы. Далее всего на одну ночь во дворе «Арсенала» появится огромная красочная теплица, а точнее зимняя версия сцены Garden — фаворита многих гостей PPF последних трех лет. Disco Dome stage by Logic, по смыслу отвечающий за период Past на временной ленте, наполнится мелодиями эпохи легендарных диско и хаус спотов Нью-Йорка и Чикаго. Королем ночи будет давний друг формации Move D, который выступит уже в каноническом составе для поклонников курируемой им сцены-сада на PPF — Damiano von Erckert и Telfort, поддержат гостей El и Hoopa. Эпоху Present осветит True Music Radio stage by Ballantine’s, на которой местная онлайн-радиостанция Test FM представит свой финальный эфир в коллаборации с проектом True Music. Здесь ожидается на проверку срез локальной электронной сцены в лице Kausto (live), Hoavi (live), Dices, Fama87, Jax, Module Werk, Tolya Klepalov, TinyS. Под наших можно будет танцевать до полудня воскресенья, а после перерыва на сон отправиться на афтепати в «Мачты» с лондонским дуэтом Secretsundaze — авторами одноименной серии вечеринок и героями второго Day Off в Порту «Севкабель».
Текст: Наташа Наговицына
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