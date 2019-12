DJ Stingray, Mesak и все-все-все: Как промо-формация Roots United отпразднует 10-летие

«Dedicated to our friends and the city we love», — таково посвящение в финальных кадрах афтермуви PPF. Таков месседж команды организаторов, которые собрали вокруг себя комьюнити себе подобных — от близких друзей и единомышленников, которые уже много лет топчут липкие танцполы под выступления резидентов и ездят за ними на заграничные гастроли, до широкой прослойки тусовщиков, модников и активных горожан.

Как и положено, юбилей будет праздноваться пышно, нарядно и продолжительно. В основе концепции вечеринки в клубе Blank лежит идея таймлайна и размышлений на тему временного триптиха Past, Present, Future, заглавные буквы которого образуют аббревиатуру PPF. Уже по хорошей традиции и под знаком качества Roots United и неизменных соратников формации — технического партнера 2A Production и студии медиа-арта и визуального искусства Volna — пространство будет изменено до неузнаваемости и увеличено на треть.