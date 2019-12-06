DJ Stingray, Mesak и все-все-все: Как промо-формация Roots United отпразднует 10-летие

Переоценить значение формации для петербургского событийного ландшафта сложно: организаторы Present Perfect Festival и серии Off и Day Off привлекли внимание всей планеты к Петербургу, его музыкальной сцене, культурному наследию и потенциалу. PPF стал мощным брендом города, привлекающим туристов со всей России и мира, и знаком качества локальных массовых мероприятий. При этом идеология Roots United давно вышла за границы понятий «рейв» или «техно», расширив нишевый формат ночных бдений под стробоскопами до событий общегородского масштаба для аудитории разных возрастов, музыкальных предпочтений, социального статуса и образа жизни.

Начав десять лет назад с вечеринок в «Стереобаре» на двести человек и пройдясь стройным маршем по всем знаковым клубным площадкам, как Efir, Case, «Тайга», Kuznya, Stackenschneider, «Танцплощадка», Дима Агалаков, Артем Крючков, Артем Зотиков и Ко стали визионерами и лидерами мнений федерального уровня в области не только электронной музыки, но и современного искусства. Они обживали практически с нуля и открывали широкой аудитории новые урбанистические оазисы на отшибе: Музей стрит-арта, Artplay SPB и Порт «Севкабель».