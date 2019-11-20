Warner Bros. начала работу над сиквелом «Джокера» Тодда Филлипса

Как пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на источники, Филлипс обратился к Warner Bros. с предложением снять сиквел в начале октября. Тогда режиссер планировал снять несколько отдельных фильмов о происхождении разных персонажей комиксов DC, однако эту идею не поддержал глава студии Тоби Эммерих — он посоветовал ограничится одним сиквелом «Джокера».

Главный герой фильма «Джокер», Артур Флек, скромный и незаметный человек, который возвращается в Готэм-Сити после продолжительного отсутствия. Неудачливый комик планирует ухаживать за стареющей матерью, одновременно с этим пытаясь вновь начать свою карьеру. Но его прошлое скрывает тайну — история семьи Флеков связана с Уэйнами, богатейшей семьей Готэма.

Ранее критики утверждали, что новая картина об антагонисте Бэтмена может стать претендентом на получение «Оскара». Они также высоко оценили актерскую игру Хоакина Феникса. Как заявлял сам Феникс, его персонаж «сложно поддается характеристике, и ни один психиатр не может поставить ему диагноз». Во время подготовки к роли он сильно похудел и прочитал книгу о психологических расстройствах.