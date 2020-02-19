Завершились съемки сериала Константина Богомолова «Хороший человек» — о поимке «ангарского маньяка»

По сюжету, в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская, командированная начальством для того, чтобы «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». Встречают ее прохладно — в городе еще с 90-х годов сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету.

Съемки нового сериала стартовали 25 июля 2019 года. В историю сценария легла реальная история «ангарского маньяка» Михаила Попкова. За 20 лет мужчина совершил не менее 77 убийств молодых женщин от 16 до 40 лет, проживавших в Иркутской области. Уже после ареста в 2012 году бывший лейтенант МВД Попков объяснял, что убивать стал после измены жены. Называл себя «чистильщиком», который избавлял общество от женских пороков.

«История реального маньяка была в изначальном сценарии, но при подготовке к съемкам была значительно изменена. Когда я подключился к работе над проектом, я уже не ориентировался ни на интервью, ни на историю Попкова. Я полагался на свои ощущения о том, как должна строиться история. После «Содержанок» мне захотелось пойти в принципиально другой жанр. И «Хороший человек» это история с саспенсом, с детективом, не гламурная, достаточно драматичная и местами страшная. Радикально отличается от «Содержанок» и это было определяющим при моем выборе нового проекта», — рассказал Богомолов.

Образ серийного убийцы, совершившего не менее 77 преступлений, воплотит на экране актер Никита Ефремов, роль молодого столичного следователя, который берется за раскрытие дела — актриса Юлия Снигирь. Также в касте грядущей премьеры от Константина Богомолова заявлены Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак, Игорь Гордин, героиня мартовской обложки «Собака.ru» Дарья Жовнер, Владимир Храбров, Валерий Дегтярь и другие.

Сериал «Хороший человек» состоит из 8 серий, которые выйдут на видеосервисе Start. Дата релиза пока не называется.

Напомним, в конце мая стало известно, что режиссер Константин Богомолов назначен художественным руководителем московского Театра на Малой Бронной. Он заменит в должности Сергея Голомазова — для действующего худрука это сезон будет заключительным. А в апреле на сцене театра имени Андрея Миронова состоялась премьера новой работы Богомолова — спектакля «Одиссея 1936» по мотивам пьесы Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Постановка стала третьей работой режиссера за сезон. Кроме того, Константин Богомолов снимет несколько сериалов и полнометражных фильмов для российского видеосервиса START. Эксклюзивный контракт, подписанный с режиссером, действителен в течение двух лет.