Народный хит про сестринство «Чики», финал запутанного триллера «Тьма» и новая костюмная экранизация детективов о Перри Мейсоне — «Собака.ru» собрала лучшие сериалы, которые вышли этим летом, но вы могли их пропустить (а зря!).
20 сериалов лета, которые вы могли пропустить
«Проклятая» / Cursed, 1 сезон (Netflix)
Фэнтези-сериал из вселенной легенд про короля Артура, но рассказанный с точки зрения юной Нимы, которая ему помогает. Ее играет Кэтрин Лэнгфорд — Ханна Бейкер из «13 причин почему». Также в касте — Девон Террелл и Густав Скарсгард, один из сыновей Стеллана Скарсгарда.
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«Я могу уничтожить тебя» / I May Destroy You, 1 сезон (HBO и BBC)
Важный драматический проект совместного производства HBO и BBC, который отрабатывает чуть ли не все чувствительные темы последнего времени: от феминизма до соцсетей. Написала сценарий и сыграла в нем главную роль Михаэла Коэл («Жевательная резинка»). Беззаботная и богемная жизнь лондонской писательницы Арабеллы меняется, когда она понимает, что накануне ее изнасиловали в клубе, подмешав что-то в напиток.
В России идет до 25 августа
«С любовью, Виктор» / Love, Victor, 1 сезон ( Hulu)
Спин-офф суперуспешного ромкома «С любовью, Саймон». Сериал рассказывает о Викторе — новом ученике средней школы Криквуда, в которую ходили герои оригинального фильма. С Саймоном они лично не знакомы, но, вдохновившись его смелым блогом, Виктор пишет ему. Проект, кстати, продлили на второй сезон.
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«Чики», 1 сезон (more.tv)
Летняя драмеди с арбузами, подсолнухами, шашлыками, джигитами на подержанных жигулях и страстями под ярким солнцем стала настоящим народным хитом. Вам повезло, если вы еще не сопереживали четверке подруг (Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова), которые пытаются организовать свой бизнес. Ведь у вас впереди невероятно трогательный киноопыт.
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«Перри Мейсон» / Perry Mason, 1 сезон (HBO)
HBO представил этим летом новую версию адаптации романов Эрла Гарднера про адвоката-посттравматика из Лос-Анджелеса, который практикует нестандартные способы защиты обвиняемых. Играет его звезда «Американцев» Мэттью Риз, а шоураннером проекта стал работавший над сценарием «Подпольной империи» Ролин Джонс.
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«Политик» / The Politician, 2 сезон (Netflix)
Неутомимый Райан Мерфи продолжает отрабатывать свой эксклюзивный контракт с Netflix. Шоураннер выпустил второй сезон успешного сериала про политические интриги уровня «Карточного домика» в обычной американской школе. На этот раз ставки выше — Пэйтон Хобарт (Бен Платт) перебрался в Нью-Йорк и собирается потеснить местного сенатора. Актрисы Гвинет Пэлтроу, Зои Дойч, Люси Бойнтон при этом по-прежнему в касте.
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«Водоворот», 1 сезон («КиноПоиск HD»)
Снятый специально для стриминг-кинотеатра триллер про убийства трудных подростков, которые обставляются как оккультные ритуалы. В главной роли снялся Владимир Вдовиченков, также в касте — Аристарх Венес, Юлия Мельникова, Алена Михайлова, Глеб Калюжный и Владислав Абашин. Проект настолько мрачный, что местами это даже комично, как и невпопад подобранный саундтрек. Но смотреть это стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть, как экранизация может убить даже потенциально сильный сценарий.
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«Академия "Амбрелла"» / The Umbrella Academy, 2 сезон (Netflix)
Основанный на одноименных комиксах вокалиста распавшейся семь лет назад группы My Chemical Romance супергеройский проект Netflix. Во втором сезоне действие происходит в 1960-х — в конце первого великолепной семерке удалось убежать от апокалипсиса, переместившись в прошлое. Но, увы, там он, кажется, вновь неизбежен.
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«Тьма» / Dark, 3 сезон (Netflix)
В финальном сезоне сериала про путешествия во времени герои попытаются закончить все циклы. Сначала проект называли немецким вариантом «Очень странных дел», но здесь все куда более мрачно и запутано. Да и вообще — это одна из самых важных научно-фантастических работ последних лет.
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«Я исчезну во тьме» / I'll Be Gone in the Dark, 1 сезон (HBO)
Трогательный документальный сериал по одноименной книге Мишель МакНамары. Более 10 лет жизни она посвятила расследованию дела маньяка, убившего по меньшей мере 10 человек. Благодаря ей его разоблачили. Произошло это уже после смерти писательницы. Тут важнее даже не сама восторжествовавшая справедливость, а то, как жизнь оказывается куда мудрее и все расставляет по местам.
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«Хватит!», 1 сезон (Start)
Важный документальный проект о насилии в России — его ведущие, актер Владимир Мишуков и журналистка Настя Красильникова, рассказывают откровенные истории женщин, ставших жертвами в разных ситуациях. Каждая из шести серий посвящена одному аспекту насилия и попытается деконструировать в патриархальном общественном сознании ощущение «нормальности» происходящего.
Идет до 6 сентября
«Открытое море» / Alta mar, 3 сезон (Netflix)
Продолжение испанского детективного сериала об убийстве на трансатлантическом лайнере, расследовать которое берутся бойкие сестры Ева и Каролина Виллануэва. В третьем сезоне загадок все больше, а подозрительными уже кажутся весь экипаж и пассажиры судна.
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«Убийства Мэйплворт» / Mapleworth Murders, 1 сезон (Quibi)
Проект нового сервиса Quibi — комедийный детектив об убийствах в тихой деревушке. Расследованиями тут занимается героиня Полы Пелл, звезды скетчей Saturday Night Live, жертвы и преступники — тоже команда SNL: от Тины Фей до Джона Лутса и Пэм Мерфи.
Вышло 3 эпизода, выпускать их скорее всего будут по три с шагом в неделю
«Неразгаданные тайны» / Unsolved Mysteries, 15 сезон (Netflix)
Канонический документальный сериал выходил на американском ТВ с 1987 года, сменил несколько каналов от NBC до CBS и, наконец, дождался масштабного перезапуска на Netflix. Концепция остается неизменной: это микс из рассказов о реальных нераскрытых преступлениях, теориях заговора и якобы паранормальных явлениях, с которыми сталкиваются обычные люди. В общем, настоящее гилти плеже.
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«Долина соблазна» / P-Valley, 1 сезон (Starz)
«Шоугелз» времен Black Lives Matter — драматический сериал от постановщицы «Дурнушки» и «Мертв для меня» Тамры Дэвис про тяжелую жизнь темнокожих стриптизерш. Каждый из восьми эпизодов — трагическая мини-история танцовщиц небольшого клуба Миссисипи. Завораживающие акробатическими па номера тоже прилагаются. Проект продлили на 2 сезон.
В России идет до 7 сентября
«Без гражданства» / Stateless, 1 сезон (Netflix)
Основанный на реальных событиях австралийский мини-сериал о лагере для беженцев, в котором сталкиваются сбежавшие от войн мигранты, охранники и чиновники. В касте не только Ивонн Страховски из «Чака» и «Рассказа служанки», но и Кейт Бланшетт, ставшая также одним из сопродюсеров проекта.
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«В густом лесу» / The Woods, 1 сезон (Netflix)
Польский детективный триллер с традиционной зацепкой — травмированным служителем правопорядка в центре сюжета. Это прокурор Павел Копински (завораживающий Гжегож Даменцки), у которого в 1994 году из летнего лагеря пропала младшая сестра.
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«Ближе к Земле с Заком Эфроном» / Down to Earth with Zac Efron, премьера (Netflix)
Документальное шоу с актером Заком Эфроном о том, как он путешествует по миру со специалистом по здоровью и устойчивому развитию Дарином Ольеном. Из коронавирусной эпохи передача смотрится немного винтажно, но дает надежду, что все еще будет.
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«Комната 104» / Room 104, 4 сезон (HBO)
Четвертый — и последний — сезон антологии братьев Дюпласс продолжает рассказывать странные истории в жанрах от комедии до триллера, происходящие в загадочном отеле. Из нового — звезда «Стражей Галактики» Дэйв Батиста и надежда, что зрителям объяснят, откуда все же сама гостиница появилась (впрочем, намеки давали уже в третьем сезоне).
В России идет до 10 октября
«Макссс» / Maxxx, 1 сезон (Hulu)
Комедия про экс-участника бойзбэнда с довольно драматичной завязкой и звездой «Рассказа служанки» О. Т. Фагбенли в заглавной роли. Герой таблоидов Макссс с наркозависимостью и скверным характером безуспешно пытается перезапустить сольную карьеру. Единственный, кто его по-настоящему поддерживает — приемный сын-тинэйджер.
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