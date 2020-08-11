20 сериалов лета, которые вы могли пропустить

«Убийства Мэйплворт» / Mapleworth Murders, 1 сезон (Quibi)

Проект нового сервиса Quibi — комедийный детектив об убийствах в тихой деревушке. Расследованиями тут занимается героиня Полы Пелл, звезды скетчей Saturday Night Live, жертвы и преступники — тоже команда SNL: от Тины Фей до Джона Лутса и Пэм Мерфи.

Вышло 3 эпизода, выпускать их скорее всего будут по три с шагом в неделю