Мариинский театр возобновил репетиции. Посмотрите, как тренируются артисты!



Сейчас на занятиях могут присутствовать не более двух артистов, педагога и концертмейстера в балетном классе и не более одного артиста и педагога в оперном. Как сообщают в пресс-служба театра, перед каждой репетицией «артисты и педагоги проходят обязательный медицинский осмотр, а после каждого занятия в помещениях проводится уборка, дезинфекция поверхностей и обеззараживание воздуха».

«Артисты балета, привыкшие к полным залам, занимаются с педагогами по двое и шутят, что давно не получали столько внимания на утреннем уроке. Когда требовательный педагог следит за тобой каждую минуту, приходится выкладываться на полную», — рассказывают представители театра в подписи к видео, опубликованном в официальном аккаунте театра в Instagram.

На том же видео уже отметились Виктория Терешкина, Мария Ширинкина, Мария Ильюшкина, Кимин Ким, Ксандер Париш, Владимир Шкляров, Александр Сергеев, Иван Оскорбин и Евгений Коновалов.