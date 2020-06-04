В Мариинском театре с июня начались репетиции после долго перерыва, вызванного эпидемией коронавируса. Об этом «Собаке.ru» сообщили в пресс-службе театра.
Мариинский театр возобновил репетиции. Посмотрите, как тренируются артисты!
Сейчас на занятиях могут присутствовать не более двух артистов, педагога и концертмейстера в балетном классе и не более одного артиста и педагога в оперном. Как сообщают в пресс-служба театра, перед каждой репетицией «артисты и педагоги проходят обязательный медицинский осмотр, а после каждого занятия в помещениях проводится уборка, дезинфекция поверхностей и обеззараживание воздуха».
«Артисты балета, привыкшие к полным залам, занимаются с педагогами по двое и шутят, что давно не получали столько внимания на утреннем уроке. Когда требовательный педагог следит за тобой каждую минуту, приходится выкладываться на полную», — рассказывают представители театра в подписи к видео, опубликованном в официальном аккаунте театра в Instagram.
На том же видео уже отметились Виктория Терешкина, Мария Ширинкина, Мария Ильюшкина, Кимин Ким, Ксандер Париш, Владимир Шкляров, Александр Сергеев, Иван Оскорбин и Евгений Коновалов.
Так как часть труппы продолжает заниматься дома на самоизоляции, чтобы не подвергать себя и окружающих дополнительному риску, театр ежедневно публикует на официальном YouTube-канале записи балетных уроков. С них обычно начинают свой день артисты Мариинской балетной труппы, а сейчас к этим занятиям могут присоединиться все желающие.
В начале мая артисты Симфонического оркестра Мариинского театра сыграли композицию Свиридова «Время, вперёд!», соблюдая самоизоляцию. Вступительное слово к мини-концерту сказал художественный руководитель театра Валерий Гергиев.
Напомним, с 18 марта Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры из-за угрозы распространения коронавируса. Репетиции прекратились 23 марта. Руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев сообщал, что приблизительные убытки они оценивают в один миллиард рублей.
Ранее председатель комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко сообщил, когда городским театрам разрешат открыться. Он отметив, что даже после того, как показы будут восстановлены, наполняемость залов придется снизить, чтобы зрители смогли соблюдать социальную дистанцию.
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Видео: архивы пресс-служб
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