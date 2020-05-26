Алексей Герман-младший сообщил об экономических трудностях, с которыми столкнулся «Ленфильм». Кинорежиссер записал видеообращение и сообщил, что пока «все на карантине», киностудии угрожает дефолт, который произойдет меньше чем через месяц, если не будут предприняты немедленные действия, которые помогут его избежать.
«Меньше чем через 30 дней будет объявлен дефолт», — Алексей Герман-младший рассказал о положении дел у «Ленфильма»
Герман-младший напомнил, что несколько месяцев назад президент России Владимир Путин поручил провести необходимые действия, направленные на вывод киностудии из кризиса, однако, по словам кинорежиссера, они предприняты не были.
«На данный момент никакого понимания по допсоглашениям по реструктуризации кредитов нет, одобренная президентом история про дополнительную субсидию на 465 миллионов рублей для студии, насколько я понимаю, не оформлена, продажа Тамбасова — территории не в центре города, о которой давно все разговаривали и все-таки согласовали — невозможна, потому что за много месяцев оценка устарела; студия сейчас не может реализовать этот участок, смягчить долговое бремя. И мы приходим в тому, что у нас остается меньше месяца, и существует реальная угроза, что у студии будет дефолт», — сообщил он.
Режиссер назвал несколько причин, из-за которых «Ленфильм» оказался в том положении, в котором находится сейчас. В частности, он отметил недофинансирование на протяжении нескольких лет со стороны Министерства культуры РФ и Фонда кино, несостоявшуюся передачу «золотой коллекции» киностудии, а также провал в прокате фильма «Контрибуция» Сергея Снежкина.
«Все должны стоять на ушах. Почему нет согласования с банком? Почему нет понимания по субсидии? Какие проекты будет делать студия? На эти вопросы ответа нет», — сказал Герман-младший.
Напомним, в октябре 2019 года Федеральная налоговая служба заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке. В первом из них объяснили, что «банк был вынужден произвести техническую блокировку счетов» — предположительно, из-за неуплаты налогов.
В конце декабря бывший министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что вместо гендиректора студии Эдуарда Любимова, после его увольнения, врио генерального директора станет Инесса Юрченко. Информацию о том, что «Ленфильм» разрабатывает новую стратегию развития подтвердила 21 мая новый министр культуры РФ Ольга Любимова.
Из-за пандемии коронавируса Алексей Герман-младший был вынужден остановить съемки масштабной военной драмы «Воздух», для которой создали более десяти полноразмерных моделей самолетов начала Великой Отечественной. В числе 28 проектов она также была отобрана для Венецианского кинорынка.
Тем временем, Роспотребнадзор дал положительное заключение о возобновлении в Петербурге киносъемок и различных видеосъемок — но группами не более 50 человек.
«Собака.ru» продолжает трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.