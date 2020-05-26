«Меньше чем через 30 дней будет объявлен дефолт», — Алексей Герман-младший рассказал о положении дел у «Ленфильма»

Режиссер назвал несколько причин, из-за которых «Ленфильм» оказался в том положении, в котором находится сейчас. В частности, он отметил недофинансирование на протяжении нескольких лет со стороны Министерства культуры РФ и Фонда кино, несостоявшуюся передачу «золотой коллекции» киностудии, а также провал в прокате фильма «Контрибуция» Сергея Снежкина.

«Все должны стоять на ушах. Почему нет согласования с банком? Почему нет понимания по субсидии? Какие проекты будет делать студия? На эти вопросы ответа нет», — сказал Герман-младший.

Напомним, в октябре 2019 года Федеральная налоговая служба заблокировала четыре банковских счета киностудии «Ленфильм» в ВТБ и Райффайзенбанке. В первом из них объяснили, что «банк был вынужден произвести техническую блокировку счетов» — предположительно, из-за неуплаты налогов.

В конце декабря бывший министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что вместо гендиректора студии Эдуарда Любимова, после его увольнения, врио генерального директора станет Инесса Юрченко. Информацию о том, что «Ленфильм» разрабатывает новую стратегию развития подтвердила 21 мая новый министр культуры РФ Ольга Любимова.

Из-за пандемии коронавируса Алексей Герман-младший был вынужден остановить съемки масштабной военной драмы «Воздух», для которой создали более десяти полноразмерных моделей самолетов начала Великой Отечественной. В числе 28 проектов она также была отобрана для Венецианского кинорынка.