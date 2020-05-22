Посмотрите расширенный трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»



Описания сюжета от представителей Warner Bros оказались более, чем расплывчаты: «Оснащенный только одним словом — «довод» — главный герой спасает человечество, путешествуя сквозь сумеречную зону международного шпионажа на миссии, которая раскрывает нечто, что находится за пределами реального времени». Однако новый трейлер раскрывает чуть больше подробностей о фантастическом шпионском трейлере, который на этот раз готовит Нолан.

Главную роль сыграет Джон Дэвид Вашингтон из «Черного клановца» и «Книги Илая». Его напарником станет будущий Бэтмен — Роберт Паттинсон. В актерском составе также заявлены Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Клеманс Поэзи, Аарон Тейлор-Джонсон, Кеннет Брана и Юрий Колокольников, который продолжает завоевывать Голливуд после роли в «Игре Престолов».

Недавно стало известно, что итальянский режиссер и автор фильмов «Зови меня своим именем» и «Суспирия» Лука Гуаданьино снимет ремейк «Лица со шрамом». Сценарий к ленте пишут братья Джоэл и Итан Коэны, а главную роль, предположительно, сыграет мексиканский актер Диего Луна.

Издание Variety также сообщает, что американская киноакадемия рассматривает возможность перенести 93-ую церемонию вручения кинопремии «Оскар», которая должна состояться в феврале 2021 года.

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