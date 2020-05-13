Художник Ай Вэйвэй снимет документальный фильм о пандемии и изоляции

Сейчас он находится на самоизоляции с семьей в Кембридже, однако признается, что это все равно напоминаем трехмесячный домашний арест, с которым он столкнулся в Пекине в 2011 году, когда художника обвинили в уклонении от уплаты налогов.

«Сейчас в моей комнате не стоят двое военных, но по сути все то же самое. Я по-прежнему изолирован от внешнего мира, хотя у меня есть интернет и много времени для готовки», – признался он, но при этом отметил, что «даже имея воду, туалеты, трехразовое питание и уютную постель» он не считает происходящее нормой.

Напомним, художник Ай Вэйвэй работает в самых разных областях искусства, активно использует видео и Интернет. В 2007 году участвовал в сооружении Пекинского олимпийского стадиона. Однако впоследствии высказался, что проводить Олимпиаду на фоне массовых репрессий — это позор и унижение для Китая и всего человечества. Вскоре власти арестовали художника и 81 день подвергали психологическому воздействию в секретной тюрьме, а весь мир требовал его освободить. Итогом стал проект на Венецианской биеннале, который художник открывал заочно: из Китая его не выпускали.

Вэйвэй прославился также тем, что в 2010 году засыпал десятью миллионами семян подсолнуха пространство музея Tate Modern. Каждое семечко создали из фаясо и вручную раскрасили 1600 китайских ремесленников. Своей работой художник хотел привлечь внимание к неравносильности труда и разном понимании ценности человеческой жизни в мире. Он также предсказал моду на актуальные сейчас съемки по FaceTime и в Zoom. Для журнала W он придумал и реализовал Skype-фотосессию, на которых модель-китаянку беспрестанно арестовывают и подвергают допросам.

Самоизоляция для многих стала стимулом к творчеству. Бэнкси, например, успел показать сразу две композиции на тему коронавируса. Его первая работа была не похожа на привычный стрит-арт, ведь нарисовал художник ее не на улице, а дома. Теперь весь мир знает, что он тоже соблюдает самоизоляцию, а еще — что он женат. Вторую же он посвятил медикам: вместо Бэтмена и Человека-паука маленький мальчик теперь играет с игрушечной медсестрой. А до этого художница Яеи Кусама написала обнадеживающее сообщение для всех людей, которых волнует пандемия коронавируса. Она призвала людей «преодолеть наше несчастье» и «сразиться с этим ужасным монстром», а самому вирусу сказала «исчезнуть с этой земли».

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