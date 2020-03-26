Кинотеатры Петербурга обратились к правительству с просьбой поддержать их в период пандемии

20 марта почти все кинотеатры Петербурга временно закрылись. Незадолго до этого, 18 марта, Смольный внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Covid-10», согласно которому в городе запрещено проведение любых мероприятий с числом участников более 50 человек. Тогда в Петербурге продолжил работать только один кинотеатр Out Cinema, однако вскоре его администрация также приняла решение приостановить деятельность.

В своем письме губернатору Петербурга Александру Беглову представители кинотеатров указывают, что из-за введения запрета оказались в предбанкротном состоянии — они остались без каких-либо доходов и несут убытки из-за расходов на аренду, содержания, оплаты комменальных услуг, налогов и сборов. «В текущей ситуации кинотеатры Санкт-Петербурга могут не выдержать последствий введенных мер и закрыться без перспектив возобновления деятельности», — приводит «Коммерсантъ» текст письма.

Кинотеатры предлагают Беглову признать запрет на работу обстоятельством непреодолимой силы и освободить их от уплаты аренды и коммунальных услуг на период действия ограничений. Также кинотеатры предлагают ввести до конца года мораторий на уплату федеральных, региональных и местных налогов, предоставить отсрочку по выплате кредитов, запретить контрольно-надзорную деятельность и свести к минимуму проверки, на полгода отменить НДС и установить льготную ставку этого налога в размере 10% процентов в последующие 6 месяцев.