Владельцы петербургских кинотеатров «Художественный», «Нева», «Формула кино», «Синема парк», «Мираж Синема» и других обратились к правительству города с просьбой поддержать их в период пандемии. Участники рынка оказались в предбанкротном состоянии из-за запрета на ведение деятельности — они могут навсегда закрыться, что приведет к увольнению около 5 тысяч человек.
Кинотеатры Петербурга обратились к правительству с просьбой поддержать их в период пандемии
20 марта почти все кинотеатры Петербурга временно закрылись. Незадолго до этого, 18 марта, Смольный внес изменения в постановление «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Covid-10», согласно которому в городе запрещено проведение любых мероприятий с числом участников более 50 человек. Тогда в Петербурге продолжил работать только один кинотеатр Out Cinema, однако вскоре его администрация также приняла решение приостановить деятельность.
В своем письме губернатору Петербурга Александру Беглову представители кинотеатров указывают, что из-за введения запрета оказались в предбанкротном состоянии — они остались без каких-либо доходов и несут убытки из-за расходов на аренду, содержания, оплаты комменальных услуг, налогов и сборов. «В текущей ситуации кинотеатры Санкт-Петербурга могут не выдержать последствий введенных мер и закрыться без перспектив возобновления деятельности», — приводит «Коммерсантъ» текст письма.
Кинотеатры предлагают Беглову признать запрет на работу обстоятельством непреодолимой силы и освободить их от уплаты аренды и коммунальных услуг на период действия ограничений. Также кинотеатры предлагают ввести до конца года мораторий на уплату федеральных, региональных и местных налогов, предоставить отсрочку по выплате кредитов, запретить контрольно-надзорную деятельность и свести к минимуму проверки, на полгода отменить НДС и установить льготную ставку этого налога в размере 10% процентов в последующие 6 месяцев.
Напомним, «Новая Голландия: культурная урбанизация» присоединяется ко всемирному движению #supportlocal, чтобы помочь бизнесу в период пандемии коронавируса. Проект будет регулярно рассказывать о способах поддержки ресторанов, кафе и магазинов — которые испытывают финансовые трудности из-за массового карантина.
Ранее 38 отелей Петербурга подписались под обращением к правительству России с просьбой поддержать отрасль во время пандемии коронавируса Covid-2019. Из-за вводимых ограничительных мер рынок терпит убытки. Петербургские рестораторы, шеф-повара и представители барной индустрии также подписали петицию, в которой призвали его поддержать городской общепит в период кризиса, связанного с распространением коронавируса.
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