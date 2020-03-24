Поддерживая всех, кто остается дома, многие онлайн-сервисы предлагают смотреть свой контент бесплатно или за символическую сумму (подробнее об акциях мы писали здесь). Выбрать что-то действительно стоящее в лавине фильмов и сериалов не так просто. «Собака.ru» изучила основные стриминги и платформы и советует проекты на любой вкус, на которые не жаль потратить время.
22 фильма и сериала на любой вкус, которые можно посмотреть бесплатно
«Эпидемия»
Возможно, не самый очевидный выбор в условиях пандемии, но сериал Павла Костомарова – действительно качественный проект. И как бороться со своими страхами, если не попробовать их увидеть со стороны в гипертрофированном виде.
Москва охвачена эпидемией болезни, похожей на грипп – зараженные кашляют, чихают, их глаза наполняются кровью, а вскоре наступает смерть. Органы правопорядка не справляются с мародерами, продовольствие заканчивается. Из столицы нужно бежать, причем туда, где нет людей – а значит, и вируса. Это пытаются сделать герои Кирилла Кяро, Виктории Исаковой, Марьяны Спивак и других.
Где посмотреть: Premier
«Вы все меня бесите!»
Комедийный сериал Оксаны Бычковой со Светланой Ходченковой, Петром Федоровым, Юлией Топольницкой и Александром Палем. Мизантропичная гастрокритик со сложным характером превращается в душу компании стоит ей выпить хотя бы бокал. И нет, употребление алкоголя этот симпатичный проект совсем не пропагандирует, а вот любить тех, кто рядом – да. Чем не своевременный совет в период самоизоляции.
Где посмотреть: more.tv
«Мальчик русский»
Фильм ученика Александра Сокурова Александра Золотухина – тонкий антивоенный манифест с музыкой Рахманинова про ослепшего в боях Первой мировой подростка и тревожное вслушивание в современность. Примерно месяц назад он был в прокате, теперь его можно увидеть и дома.
Где посмотреть: «КиноПоиск HD»
«257 причин, чтобы жить»
Стартующий 26 марта духоподъемный сериал с Полиной Максимовой и Егором Корешковым о победившей рак девушке, которая заново ищет смысл жизни: увольнение с нелюбимой работы, расставание с бойфрендом и встреча с новой любовью, конечно, прилагаются. В драмеди также снялись: Максим Лагашкин, Маруся Фомина, Роман Маякин, Юлия Топольницкая, Анна Невская, Кирилл Нагиев и другие. Режиссером сериала стал Максим Свешников («Отель Элеон», «Елки лохматые», «Филатов»), автором сценария – Алексей Ляпичев («Физрук»).
Где посмотреть: Start (сервис входит в подписку «Премиум» Окко за 1 рубль)
«Почему женщины убивают»
Шоураннер «Отчаянных домохозяек» Марк Черри создал гротескный фем-проект в ярких тонах о сложностях семейной жизни в любые времена. Домохозяйка из 1963 года, разгневанная любовной интригой мужа на стороне. Совладелица модной картинной галереи из 1980-х, узнавшая другую страшную вещь о своем благоверном. Жена-адвокат и по совместительству полиамор (как можно догадаться, из нашего времени), вынужденная мириться с отсутствием вдохновения у супруга-писателя. Что объединяет этих женщин? Первое – все они живут в одном и том же доме в калифорнийской Пасадене с разницей в несколько десятилетий. Второе – кажется, они все в состоянии убить мужей. Или нет?
Где посмотреть: «Амедиатека» (входит в пакет «Премиум» Окко за 1 рубль, в бесплатный месяц на «КиноПоиск HD», у сервиса есть и своя программа лояльности)
«Холоп»
Комедия Клима Шипенко о радикальном перевоспитании мажора с Милошем Биковичем и Александрой Бортич. Если вдруг вы не попали в число зрителей, обеспечивших проекту невероятные кассовые сборы, самое время посмотреть его бесплатно.
Где посмотреть: Окко
«И повсюду тлеют пожары»
Мини-сериал по бестселлеру 2017 года рассказывает о расовом конфликте в Огайо. В главной роли риэлтора, у которой внезапно сжигают дом, – Риз Уизерспун. Она же выступила продюсером вместе с Керри Вашингтон из «Джанго освобожденного». Сюжетно это похоже на «Большую маленькую ложь», но в другом штате и с меньшим количеством звезд. Среди режиссеров – Линн Шелтон, снимавшая недавно для Applе некоторые эпизоды сериалов «Дикинсон» и «Утреннее шоу».
Где посмотреть: ivi.ru
«Чистый четверг»
Один из самых знаменитых документальных фильмов погибшего в ЦАР режиссера Александра Расторгуева. Недалеко от Грозного на запасных железнодорожных путях стоит старый паровоз, к которому прицеплено несколько вагонов. Это баня на колесах, куда приходят за мирной жизнью российские солдаты.
Где посмотреть: artdoc.media
«Город кошек»
Документальный фильм, снятый в самом кошачьем городе мира – Стамбуле. Это история, увиденная глазами семи пушистых героев, а также людей, которые заботятся о них.
Где посмотреть: Nonfiction
«Звоните ДиКаприо!»
В развлекательной форме режиссер Жора Крыжовников замиксовал библейские сюжеты и блаженное неведение многих россиян о еще одной пандемии – ВИЧ. И сделал это, кстати, задолго до того самого документального фильма Юрия Дудя. А еще в сериале о двух братьях-актерах невероятно органичный каст – Юлия Александрова, Андрей Бурковский и Александр Петров (да-да).
Где посмотреть: Premier
«Красные браслеты»
Российская адаптация каталонского сериала про живущих в клинике тяжело больных подростков. И это тот случай, когда получилось, пожалуй, даже лучше оригинала. По крайней мере, роднее. Это заслуга режиссера Наталии Мещаниновой и молодых актеров – от Стаси Милославской до Глеба Калюжного. Один из самых нежных и жизнеутверждающих проектов, которые вообще появлялись в нашей киноиндустрии.
Где посмотреть: more.tv
«Последний министр»
Грядущая большая премьера (с 26 марта) «КиноПоиск HD» – сериал экс-кинокритика Романа Волобуева с Яном Цапником и Ольгой Сутуловой про деятельного министра-неудачника и его работоспособную команду, которые внезапно получают власть. Проект снимался при поддержке компании «Среда» Александра Цекало.
Где посмотреть: «КиноПоиск HD»
«Шторм»
Нуар Бориса Хлебникова по сценарию Наталии Мещаниновой про любовь, долг и моральный выбор с Александром Робаком, Анной Михалковой и Максимом Лагашкиным. Для петербуржцев приятные бонусы каста – Геннадий Смирнов в роли рвущегося во власть бизнесмена-девелопера, режиссер и сценарист Анна Пармас в образе прокурора и безвольный замдиректора в исполнении Дмитрия Лысенкова, будто продолжение его же «Человека из Подольска». Съемки картины о следователе, который готов за взятку выпустить преступника, чтобы оплатить пересадку печени любимой женщине, прошли в Кронштадте. За отлично передающую эмоции пляшущую субъективную камеру отвечает оператор Алишер Хамидходжаев, сделавший с Хлебниковым «Аритмию».
Где посмотреть: Start (сервис входит в подписку «Премиум» Окко за 1 рубль)
«Сорокин трип»
Сервис Wink сделал часть контента бесплатным. Например, документальный и предельно откровенный фильм о Владимире Сорокине – одном из самых прославленных современных российских писателей. Снял картину оператор Звягинцева Михаил Кричман, а автором сценария стал журналист Антон Желнов
Где посмотреть: Wink
«Шучу»
Драмеди-сериал о том, как сложно отпустить прошлое и снова стать счастливым, пережив трагедию. Роль ведущего детского шоу Джеффа Пиклза играет Джим Керри. А если и этого недостаточно, часть эпизодов и первого, и второго сезонов проекта снял сказочник Мишель Гондри.
Где посмотреть: «Амедиатека» (входит в пакет «Премиум» Окко за 1 рубль, в бесплатный месяц на «КиноПоиск HD», у сервиса есть и своя программа лояльности)
«Марафон желаний»
Дебютный фильм Дарьи Чаруши по ее совместном с Александром Гудковым сценарию о том, что Вселенная якобы имеет по отношению к нам намерения: достаточно правильно загадывать желания. По крайней мере, так считают главная героиня Марина (Аглая Тарасова), ее лучшая подруга (Мария Миногарова) и вынужден поверить случайный попутчик (Кирилл Нагиев).
Где посмотреть: ivi.ru
«Милана»
Трогательный документальный фильмы Мадины Мустафиной про 7-летнюю девочку Милану из неблагополучной семьи, живущую с мамой в лесу. Рекомендуется любителям пожаловаться, что они в повседневности сталкиваются со множеством проблем.
Где посмотреть: artdoc.media
«Колл-центр»
Стартовавший накануне триллер семейного дуэта режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова про запертых в душном офисе сотрудников колл-центра онлайн-магазина секс-товаров. Их берут в заложники таинственные террористы, обещающие взорвать бомбу, если те не будут участвовать в их жестоких развлечениях. «Гараж» Рязанова встречает «Забавные игры» Ханеке и «Пилу» Уоннелла и Вана.
Где посмотреть: Premier
«Чудотворцы»
Комедийный сериал о божественной (в прямом смысле) корпорации со Стивом Бушеми и Дэниелом Рэдклиффом. Глава «Небес» хочет уничтожить все земное. Единственное, что может спасти Землю – пари, внезапно заключенное с Богом ангелом-карьеристкой Элайзой (Джеральдин Висванатхан), недавно перешедшей в департамент ответов на молитвы (что-то вроде службы поддержки).
Где посмотреть: «КиноПоиск HD»
«Корни»
Комедия производства компании «АМиК» — создателей КВН, кузницы чуть ли не всех юмористических кадров современного ТВ. Главного героя, циничного топ-менеджера Диму Королева, который вернулся в родной Залещинск из Москвы, играет Марк Богатырев. Но настоящая звезда тут, конечно, блогер Антон Лапенко.
Где посмотреть: more.tv
«Смерть нам к лицу»
Трогательный фильм Бориса Гуца о молодых супругах, которые борются с меланомой у жены Ани, не теряют оптимизм, ищут деньги на дорогостоящую химиотерапию в Германии и шутят про гробы и посмертный макияж. Полностью снятая на IPhone псевдодокументальная картина победила на фестивале «Окно в Европу» в 2019 году.
Где посмотреть: Start (сервис входит в подписку «Премиум» Окко за 1 рубль)
«Бедные люди. Кабаковы»
Документальный фильм журналиста Антона Желнова – живой портрет художников Ильи и Эмилии Кабаковых, созданый через их героев – маленьких людей.
Где посмотреть: Nonfiction
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