22 фильма и сериала на любой вкус, которые можно посмотреть бесплатно

«Эпидемия»

Возможно, не самый очевидный выбор в условиях пандемии, но сериал Павла Костомарова – действительно качественный проект. И как бороться со своими страхами, если не попробовать их увидеть со стороны в гипертрофированном виде.

Москва охвачена эпидемией болезни, похожей на грипп – зараженные кашляют, чихают, их глаза наполняются кровью, а вскоре наступает смерть. Органы правопорядка не справляются с мародерами, продовольствие заканчивается. Из столицы нужно бежать, причем туда, где нет людей – а значит, и вируса. Это пытаются сделать герои Кирилла Кяро, Виктории Исаковой, Марьяны Спивак и других.

Где посмотреть: Premier