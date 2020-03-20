Каннский кинофестиваль перенесли из-за пандемии коронавируса

«Как только развитие французской и международной ситуации в области здравоохранения позволит нам оценить реальную возможность [проведения кинофестиваля], мы сообщим о нашем решении. Каннский фестиваль оказывает всемерную поддержку всем тем, кто призывает всех уважать общий запрет и просит проявить солидарность в эти трудные времена», — рассказали Variety организаторы фестиваля.

Международный Каннский кинофестиваль был впервые проведен в 1946 году, является одним из старейших и самых престижных в мире. В современной истории фестиваля в программу «Особый взгляд» — вторую по значимости в рамках смотра, фильмы-участники которой получают поддержку во французском кинопрокате — попадали «Брат» Алексея Балабанова (1997), «977» Николая Хомерики (2006), «Ученик» Кирилла Серебренникова (2016), а также сразу две картины режиссера Кантемира Балагова — «Теснота» (2017) и «Дылда» (2019).

Ранее из-за всемирной пандемии нового коронавируса Covid-2019 отменили проведение международного конкурса эстрадной песни «Евровидение», Россию на котором должна была представить петербургская рейв-группа Little Big, а также перенесен Чемпионат Европы по футболу, часть матчей которого должна была пройти в Петербурге.

По состоянию на 19 марта, в России число случаев коронавируса достигло 199. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрывает все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.