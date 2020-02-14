Что посмотреть в кино: от Тома Хэнкса до Александра Петрова

«Невероятная» / The Staggering Girl

Смотреть трейлер

Невероятно красивый (у автора «Зови меня своим именем» и «Суспирии» Луки Гуаданьино по-другому и не бывает) короткометражный фильм-путешествие по волнам памяти – и тем самым к самому себе. Писательница Франческа (Джулианна Мур) едет из Нью-Йорка в Рим, чтобы навестить пожилую мать. Картина создана в коллаборации с домом Valentino и его креативным директором Пьерпаоло Пиччоли.

С 13 февраля