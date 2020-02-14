Ре-релиз «Форрест Гампа», криминальная комедия Гая Ричи с Мэттью МакКонахи «Джентльмены» и сиквел фильма «Лед» – какие картины выходят в российский прокат на этой неделе.
Что посмотреть в кино: от Тома Хэнкса до Александра Петрова
«Форрест Гамп» / Forrest Gump
Трогательная история американской мечты и триумфатор «Оскара» 1995 года выходит в повторный прокат. Картину-бенефис Тома Хэнкса покажут на языке оригинала с русскими субтитрами. А вот наш тест по ней, чтобы лучше подготовиться к сеансу.
С 13 февраля
«Джентльмены» / The Gentlemen
Для всех, кто скучал по Гаю Ричи времен «Большого куша», а не «Аладдина» – криминальная комедия с местом действия в Лондоне, черным юмором, разборками из-за бизнеса по продаже марихиуаны и Мэттью МакКонахи, Генри Голдингом, Колином Фарреллом и Хью Грантом в касте.
С 13 февраля
«Скандал» / Bombshell
Актуальная, как никогда, и (что не менее важно) реальная история борьбы трех женщин за равенство и отсутствие домогательств в медиа-гиганте Fox News. Героинь-реформаторов играют Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби.
С 13 февраля
«Невероятная» / The Staggering Girl
Невероятно красивый (у автора «Зови меня своим именем» и «Суспирии» Луки Гуаданьино по-другому и не бывает) короткометражный фильм-путешествие по волнам памяти – и тем самым к самому себе. Писательница Франческа (Джулианна Мур) едет из Нью-Йорка в Рим, чтобы навестить пожилую мать. Картина создана в коллаборации с домом Valentino и его креативным директором Пьерпаоло Пиччоли.
С 13 февраля
«Жан-Поль Готье, с любовью» / Jean Paul Gaultier: Freak and Chic
Еще один фэшн-релиз февраля – документальный фильм о Жан-Поле Готье, созданный как будто специально для тех, кто пропустил (или хочет еще раз увидеть) гастроли его шоу в России.
С 13 февраля
«Лед 2»
Главный отечественный релиз ко Дню всех влюбленных – сиквел мюзикла о любви фигуристки и хоккеиста с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым. Продолжение снял Жора Крыжовников, который отлично умеет делать и комедии («Горько!»), и драмы («Звоните ДиКаприо!»), так что нас ждет настоящий жанровый сюрприз.
С 14 февраля
«Ню»
Режиссерский дебют умницы и красавицы Ян Гэ – актрисы «Гоголь-центра» и участницы талант-шоу «Голос». При этом ее вторая картина «Троица» уже побывала в российском прокате в прошлом году, а истории об одиночестве иностранки в большом городе только предстоит попробовать покорить киноэкраны.
С 14 февраля
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