Никита Кукушкин расскажет о «Гоголь-Центре» и современной драматургии в лектории «Практик»

18 февраля 2020 года в Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова стартуют гастроли московского «Гоголь-Центра». В рамках программы покажут классические «Маленькие трагедии» по циклу пьес Пушкина в постановке худрука театра Кирилла Серебренникова и спектакль «(М)ученик» по пьесе драматурга Мариуса фон Майенбурга. Ведущие роли в обеих постановках исполняет Никита Кукушкин.

В рамках встречи в лектории «Практик» Кукушкин станет вторым гостем проекта «Человек месяца». Во время открытого интервью актер расскажет о том, что такое «Гоголь-Центр» сегодня, изменилась ли роль драматургии в наше время, обязан ли артист быть гражданином, а ответит на любые вопросы о современном театре и обществе. Модератор встречи — Татьяна Троянская, автор и ведущая радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Public talk c Никитой Кукушкиным пройдет в лектории «Практик» на территории общественного пространства «Линии» на 8-й линии Васильевского острова, 25, начало в 14:00. Вход свободный по предварительной регистрации.