«Для того, чтобы запустить производство, в первую очередь нужно получить заказы. Я рассчитываю на поддержку телеканалов, потому что любой заказ, который может прийти от каналов, он будет автоматически начинать спасать «Ленфильм». Я хочу, чтобы это стало вообще идеей всех кинематографистов в городе, чтобы все заболели идеей о возрождении «Ленфильма», поэтому я буду открыта любым предложениям, идеям, желанию помочь, инвестициям», — рассказала ТАСС Юрченко.

Юрченко в качестве кандидата на пост генерального директора киностудии «Ленфильм» после отставки Эдуарда Пичугина предложил 16 января бывший министр культуры Владимир Мединский — с соответствующим предложением он обратился в Союз кинематографистов России. Тогда кандидатуру Юрченко согласовали и председатель Союза Никита Михалков, и глава петербургского отделения Сергей Снежкин. Позже — также поддержал совет директоров киностудии. 7 февраля Юрченко назначена временно исполняющей обязанности генерального директора «Ленфильма».

«Решение принять эту должность непростое, учитывая, что я как юрист и экономист оцениваю ситуацию, но раз я решила, что попробую, значит, я буду все для этого делать. Нам надо возродить студию, сделать ее живой, а живой студию может сделать только производство и, конечно, в данной ситуации это сложно, учитывая истории с кредитами», — добавила временно исполняющая обязанности генерального директора «Ленфильма».

Напомним, о том, что Эдуард Пичугин покидает пост генерального директора «Ленфильма», стало известно 24 декабря — соответствующее решение было принято по итогам заседания совета директоров киностудии. Эдуард Пичугин возглавлял киностудию «Ленфильм» с 2012 года — в то время председателем совета директоров стал режиссер и продюсер Федор Бондарчук. При Пичугине киностудии удалось добиться включения здания на Каменноостровском проспекте в список выявленных объектов культурного наследия. Как определила комиссия, здание имеет архитектурно-художественную и историко-мемориальную ценность — и теперь будет находиться под охраной КГИОП.