История про экс-подружку Джокера («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн») и сиквел ромкома о любви фигуристки и хоккеиста «Лед 2», ре-релиз «Форреста Гампа» и хоррор про Бабу-ягу – какие картины выйдут в российский прокат в последний месяц зимы.
От Харли Квинн до «Льда 2»: 28 лучших фильмов февраля
«Порко Россо» / Kurenai no buta
Мода на ре-релизы дошла и до анимационной сказки Хаяо Миядзаки 1992 года про пилота Марко Пагота – отважного героя Первой мировой войны, потерявшего веру в людей и человеческий облик. Кстати, протагонист превращается именно в свинью, как и персонажи «Унесенных призраками», так как сам режиссер очень любит этих животных.
С 6 февраля
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» / Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn
Феминистская история про то, как дерзкая Харли Квинн (феноменальная Марго Робби) возглавляет группу супергероинь, противостоящих лидеру преступного мира Готэма, бизнесмену Роману Сионису. И да – с Джокером-Хоакином Фениксом эта Харли Квинн встречаться бы точно не стала.
С 6 февраля
«Темные воды» / Dark Waters
Драма автора «Кэрол» и «Вдали от рая» Тодда Хейнса с Энн Хэтэуэй и Марком Руффало. Адвокат Роберт Билотт, работавший корпоративным юристом химического холдинга, выступает с обвинением против своей бывшей компании, которая десятилетиями загрязняла отходами питьевую воду.
С 6 февраля
«Офицер и шпион» / J'accuse
Роман Полански снял свою версию истории Альфреда Дрейфуса. А главную моральную дилемму в духе «был ли убийцею создатель Ватикана» – смотреть ли картины обвиненного в изнасиловании режиссера в эпоху #MeToo – каждый должен решить для себя сам.
С 30 января
«Мальчик русский»
Фильм ученика Александра Сокурова Александра Золотухина – тонкий антивоенный манифест с музыкой Рахманинова про ослепшего в боях Первой мировой подростка и тревожное вслушивание в современность.
С 6 февраля
«Правда» / La vérité
В картине японского классика Хирокадзу Корээда смешивается вымысел и художественная правда, ссоры героинь Катрин Денев и Жюльет Бинош и толстовский тезис, что все счастливые семьи счастливы в конечном счете одинаково, если в отношениях есть (пусть и тщательно скрываемая друг от друга) нежность и забота.
С 6 февраля
«Анна Франк. Параллельные истории» / #AnneFrank. Parallel Stories
В документальном фильме Сабины Федели и Анна Миготто несколько пластов: это не только сюжет о погибшей в концлагере девочке Анне, но и о современном подростке, которая видит в ней себя, а также история пяти выживших в Холокосте женщин, одной их которых могла бы быть и Франк. Рассказчиком картины стала актриса Хелен Миррен.
С 6 февраля
«Каннингем» / Cunningham
В документальной ленте режиссера Аллы Ковган собраны архивные съемки и реконструкции танцев, созданных хореографом Мерсом Каннингемом в период с 1942 по 1972 год.
С 6 февраля
«Форрест Гамп» / Forrest Gump
Трогательная история американской мечты и триумфатор «Оскара» 1995 года выходит в повторный прокат. Картину-бенефис Тома Хэнкса покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
С 13 февраля
«Джентльмены» / The Gentlemen
Для всех, кто скучал по Гаю Ричи времен «Большого куша», а не «Аладдина» – криминальная комедия с местом действия в Лондоне, черным юмором, разборками из-за бизнеса по продаже марихиуаны и Мэттью МакКонахи, Генри Голдингом, Колином Фарреллом и Хью Грантом в касте.
С 13 февраля
«Скандал» / Bombshell
Актуальная, как никогда, и (что не менее важно) реальная история борьбы трех женщин за равенство и отсутствие домогательств в медиа-гиганте Fox News. Героинь-реформаторов играют Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби.
С 13 февраля
«Невероятная» / The Staggering Girl
Невероятно красивый (у автора «Зови меня своим именем» и «Суспирии» Луки Гуаданьино по-другому и не бывает) короткометражный фильм-путешествие по волнам памяти – и тем самым к самому себе. Писательница Франческа (Джулианна Мур) едет из Нью-Йорка в Рим, чтобы навестить пожилую мать. Картина создана в коллаборации с домом Valentino и его креативным директором Пьерпаоло Пиччоли.
С 13 февраля
«Жан-Поль Готье, с любовью» / Jean Paul Gaultier: Freak and Chic
Еще один фэшн-релиз февраля – документальный фильм о Жан-Поле Готье, созданный как будто специально для тех, кто пропустил (или хочет еще раз увидеть) его шоу в Петербурге.
С 13 февраля
«Лед 2»
Главный отечественный релиз ко Дню всех влюбленных – сиквел мюзикла о любви фигуристки и хоккеиста с Аглаей Тарасовой и Александром Петровым. Продолжение снял Жора Крыжовников, который отлично умеет делать и комедии («Горько!»), и драмы («Звоните ДиКаприо!»), так что нас ждет настоящий жанровый сюрприз.
С 14 февраля
«Ню»
Режиссерский дебют умницы и красавицы Ян Гэ – актрисы «Гоголь-центра» и участницы талант-шоу «Голос». При этом ее вторая картина «Троица» уже побывала в российском прокате в прошлом году, а истории об одиночестве иностранки в большом городе только предстоит попробовать покорить киноэкраны.
С 14 февраля
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» / Dolittle
Добрый доктор Дулиттл (Роберт Дауни-младший) излечит и корову, и волчицу, и жучка, и червячка, и медведицу, и юную королеву. Правда, чтобы спасти последнюю ему предстоит отправиться за лекарством к мифическому острову.
С 20 февраля
«Свистуны» / La Gomera
Прославленный инди-режиссер румынской новой волны Корнелиу Порумбою («Полицейский, имя прилагательное», «Сокровище») снял криминальную драму с Владом Ивановым из «4 месяца, 3 недели и 2 дня».
С 20 февраля
«Зов предков» / The Call of the Wild
Режиссер Крис Сандерс («Как приручить дракона», «Семейка Крудс») экранизировал повесть Джека Лондона о собаке, которая помогала золотодобытчикам, а потом почувствовала тот самый зов предков и ушла к своим. Пес нарисован на компьютере, зато компанию ему составляет (на секундочку!) Харрисон Форд.
С 20 февраля
«Калашников»
Байопик знаменитого изобретателя Михаила Калашникова поставил старший брат Петра Буслова Константин, а снялся в заглавной роли звезда «Быка» Юрий Борисов.
С 20 февраля
«Эма: Танец страсти» / Ema
Визуально безупречная драма с Марианой Ди Джироламо и Гаэлем Гарсиа Берналем. Танцовщица Эма, пережив личную трагедию вместе с мужем-хореографом, пытается найти и выразить себя единственным доступным ей способом – через движение и пластику.
С 20 февраля
«Русские грузины. Фильм первый»
Изучив историю русских евреев, журналист Леонид Парфенов вместе со своим соавтором, режиссером Дмитрием Курчатовым, рассказывает про грузин: от Багратиона и Шеварднадзе до Пиросмани, Данелии и Баланчина.
С 20 февраля
«Пушки Акимбо» / Guns Akimbo
Комедийный боевик с Дэниэлом Рэдклиффом о том, как обычный разработчик игр вынужден сразиться с подпольными геймерами, похитившими его возлюбленную.
С 27 февраля
«Яга. Кошмар темного леса»
Отработав отечественные страшилки и народные поверья про пиковую даму и русалок, Святослав Подгаевский взялся за хоррор-версию Бабы-яги, похищающей детей.
С 27 февраля
«Подлинная история банды Келли» / True History of the Kelly Gang
Мастер кровавых историй Джастин Курзель («Снежный город», «Макбет», «Кредо убийцы») снял вестерн с Расселом Кроу о противоречивом Неде Келли: кто-то считает его головорезом, другие – благородным Робином Гудом.
С 27 февраля
«Опасная роль Джин Сиберг» / Seberg
Байопик Джин Сиберг – любимицы французской новой волны и главной героини «На последнем дыхании» Годара. Ее виртуозно и точно играет Кристин Стюарт.
С 27 февраля
«Моя собака Идиот» / Mon chien Stupide
В незамысловатой комедии Ивана Атталя с ним же в главной роли не было бы ничего особенного, но его партнерша по фильму – невероятная Шарлотта Генсбур. Писателю средних лет помогает преодолеть все возможные кризисы дружба с бездомным псом.
С 27 февраля
«Жадность» / Greed
Режиссер Майкл Уинтерботтом («Круглосуточные тусовщики») снимает своего любимца Стива Кугана (тоже «Круглосуточные тусовщики») в драмеди о ритейл-короле, отмечающем с помпой 60-летие на греческом острове Миконос.
С 27 февраля
«Критик»
Все, что вы хотели узнать о критике Артемии Троицком, но боялись спросить есть в документальном фильме Андрея Айрапетова. Картина участвовала в Beat Film Festival.
С 27 февраля
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