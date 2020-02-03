От Харли Квинн до «Льда 2»: 28 лучших фильмов февраля

«Анна Франк. Параллельные истории» / #AnneFrank. Parallel Stories

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В документальном фильме Сабины Федели и Анна Миготто несколько пластов: это не только сюжет о погибшей в концлагере девочке Анне, но и о современном подростке, которая видит в ней себя, а также история пяти выживших в Холокосте женщин, одной их которых могла бы быть и Франк. Рассказчиком картины стала актриса Хелен Миррен.

С 6 февраля