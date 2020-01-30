Компания для «Маленьких женщин»: 14 отличных экранизаций классики

«Грозовой перевал» (реж. Андреа Арнольд, 2011)

Удивительно тонкая и чувственная экранизация романа младшей сестры Бронте снята как будто глазами Хитклиффа – один из главных персонажей, кстати, в этой версии чернокожий, а не цыган, как в книге. Работающая с докудрамой Арнольд (посмотрите ее невероятный фильм «Аквариум»!) рассказывает историю как реальную, поэтому в фильме нет закадровой музыки – только завывания ветра на вересковых пустошах. Счастливая развязка, что дети не несут ответственности за грехи родителей, здесь тоже опущена – фильм заканчивается примерно на середине романа, так что смотреть его вместо чтения школьной программы настоятельно не рекомендуется.