В прокат вышел фильм Греты Гервиг «Маленькие женщины», основанный на культовом феминистском двухтомнике Луизы Мэй Олкотт. «Собака.ru» вспомнила еще 14 отличных киноадаптаций русской и зарубежной классики – от «Лолиты» Кубрика до «Грозового перевала» Арнольд.
Компания для «Маленьких женщин»: 14 отличных экранизаций классики
«Лолита» (реж. Стэнли Кубрик, 1962)
Владимир Набоков лично помогал Стэнли Кубрику адаптировать свой скандальный роман – и даже получил номинацию на «Оскар». Правда, проиграл Хортону Футу и самой Харпер Ли, переписывавшими в сценарий ее книгу «Убить пересмешника». Если черно-белая версия похищения несовершеннолетней Лолиты 37-летним Гумбертом слишком отстраняет от истории, цветной фильм Эдриана Лейна 1997 года с Джереми Айронсом и Доминик Суэйн тоже пример вполне удачной экранизации.
«Гордость и предубеждение» (реж. Джо Райт, 2005)
Британец Джо Райт снимает, кажется, самые классические (читайте – канонические) экранизации. Если это роман Джейн Остин, то непременно будет камера, пляшущая над бескомпромиссно зелеными полями, развевающиеся на ветру платья Киры Найтли и Розамунд Пайк и пронзительные музыкальные пассажи от обладателя «Оскара», композитора Дарио Марианелли.
«Шальная любовь» (реж. Анджей Жулавски, 1985)
Более чем вольное переложение романа Достоевского «Идиот» – с мафиозными перестрелками, красной помадой и Софи Марсо. Главный герой — Леон (князь Мышкин), недавно вышел из психиатрической лечебницы. Он встречает грабителя Микки (Рогожин), который собирается отомстить обидчикам его подруги Мари (Настасья Филипповна).
«Идиот» (реж. Акира Куросава, 1951)
Еще одна далекая от буквальной экранизация Достоевского. Акира Куросава, большой поклонник русской литературы, перенес действие «Идиота» в Японию. Камэда знакомится с миллионером Акамой, который рассказывает ему о своей роковой страсти к красавице Тэко Насу. Режиссерская версия фильма продолжалась почти 4, 5 часа, но по настоянию студии была значительно урезана. В изначальном варианте картина не сохранилась.
«Несколько дней из жизни Обломова» (реж. Никита Михалков, 1979)
Двухсерийный фильм Никиты Михалкова с Олегом Табаковым в заглавной роли отлично передает миф о бездеятельной праздности и инфантильности русской души. А музыка Беллини и Рахманинова ему в этом помогает.
«Грозовой перевал» (реж. Андреа Арнольд, 2011)
Удивительно тонкая и чувственная экранизация романа младшей сестры Бронте снята как будто глазами Хитклиффа – один из главных персонажей, кстати, в этой версии чернокожий, а не цыган, как в книге. Работающая с докудрамой Арнольд (посмотрите ее невероятный фильм «Аквариум»!) рассказывает историю как реальную, поэтому в фильме нет закадровой музыки – только завывания ветра на вересковых пустошах. Счастливая развязка, что дети не несут ответственности за грехи родителей, здесь тоже опущена – фильм заканчивается примерно на середине романа, так что смотреть его вместо чтения школьной программы настоятельно не рекомендуется.
«Жестокий романс» (реж. Эльдар Рязанов, 1984)
Фильм Эльдара Рязанова по мотивам «Бесприданницы» Островского стоит посмотреть хотя бы ради исполнения Никитой Михалковым песни про шмеля, а Ларисой Гузеевой (за нее пела Валентина Пономарева) – романса «А напоследок я скажу» на стихи Беллы Ахмадулиной.
«Дворянское гнездо» (реж. Андрей Кончаловский, 1969)
В версии Кончаловского бескомпромиссную Лизу Калитину из тургеневского романа играет юная Ирина Купченко – настолько убедительно и возвышенно, что режиссер Сергей Соловьев, готовя «Сто дней после детства», искал на роль лирической героини кого-то похожего на нее. Поэтому поначалу даже не одобрял пробы Татьяны Друбич.
«Белые ночи» (реж. Лукино Висконти, 1957)
Сентиментальная повесть Достоевского решена автором «Рокко и его братьев» как мелодрама, а ее действие перенесено в послевоенный Ливорно. Одинокий мужчина (Марчелло Мастроянни) встречает на мосту не менее одинокую девушку (Мария Шелл).
«Макбет» (Джастин Курзель, 2015)
Кровавая адаптация кровавой же шекспировской пьесы с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр. Ее автор, австралиец Джастин Курзель, умеет снимать по-настоящему мрачные и страшные фильмы: его дебют «Снежный город» – пример настоящего парасинема, мучительный, но затягивающий опыт вуайерзима и обыденности зла.
«Анна Каренина» (реж. Сергей Соловьев, 2009)
Утверждение, что у Сергея Соловьева получилась лучшая экранизация романа Толстого, конечно, спорное. Но вот удачи кастинга несомненные: Татьяна Друбич в роли Анны и Олег Янковский – Каренина.
«Разум и чувства» (реж. Энг Ли, 1995)
И еще один фильм по мотивам книги главной классической романистки (по крайней мере, с точки зрения экранизаций) – Джейн Остин. Обладателя «Оскара» за лучший адаптированный сценарий «Разум и чувства» можно было бы наградить еще одним (увы, несуществующим) призом – за удачный каст. Когда еще в фильме соберутся Эмма Томпсон, Хью Грант, Кейт Уинслет и Алан Рикман.
«Морфий» (реж. Алексей Балабанов, 2008)
В компактной драме Алексея Октябриновича миксуются сразу два текста Булгакова: «Записки юного врача» и собственно «Морфий». Вместе это получается разыгранная Леонидом Бичевиным, Ингеборгой Дапкунайте и Андреем Паниным история о разрушительности любых зависимостей, в том числе наркотических.
«Преступление и наказание» (реж. Аки Каурисмяки, 1983)
Финский гуманист Аки Каурисмяки дебютировал в кино фильмом по мотивам романа Достоевского. Действие он перенес в Хельсинки 1980-х, а Родиона Раскольникова (вернее Анти Рахикайнена) сделал мясником, бросившим юрфак и мстящим за смерть невесты.
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