На авторском телеграм-курсе психолога Елены Блиновской прокачиваются и люди из «Сколково», и кинозвезды. Так, например, музыкант и актриса Даша Чаруша стала режиссером – смотрим ее комедию «Марафон желаний» (названную в честь курса!) с Аглаей Тарасовой, Кириллом Нагиевым и Александром Гудковым. «Я тоже хочу!» — подумала наш директор отдела моды Ксения Гощицкая, села на метлу (зачеркнуто) самолет и вылетела к гуру Блиновской и режиссеру Чаруше на серьезный разговор. Мечты сбываются?
Как появился фильм «Марафон желаний» с Тарасовой, Нагиевым и Гудковым?
Как вы вообще объединились в одном проекте? Онлайн-курс «Марафон желаний» Елены Блиновской можно условно назвать народным — бесплатная неделя, супердемократичная цена, простая форма изложения. Роли в кино и музыку Даши Чаруши специалисты окрестят эстетскими, богемными.
Даша: То, что мы с Леной принадлежим к так называемым «разным сферам», — миф, мисконцепция, привычная для общества, где принято делить на группы, а потом вешать на эти группы ярлыки. А жизненные явления либо наполнены энергией, либо нет. И это справедливо для любого процесса: кино, музыки, социального явления — такого, как создала Лена, охватившего всю страну.
Елена: Весь мир! Меня просят перевести марафон на многие языки: его проходят в Новой Зеландии, Австралии, не говоря о Штатах и Европе. Одно время регулярно приходили запросы из Ватикана, вот это, мне кажется, реально круто. (Смеется.)
Даша: Когда встречаются люди, способные создать нечто незаурядное, они сразу каким-то шестым чувством считывают друг друга, ведь интуиция — это предощущение будущего. Если ей следовать, горы можно свернуть. Богемное, народное — это всего лишь оценка критиков по субъективной шкале. Тогда как самое правильное при встрече энергетического заряда большой мощности — не пытаться его классифицировать, а очароваться, позволить ему повлиять на твою жизнь. Понимаете, классификация возникает от ума. А ум включается, когда не хватает доверия.
Даша, ты ведь прошла марафон Лены, так?
Даша: Да, совершенно случайно попала в марафон Лены два года назад — и прошла его. Вся конструкция показалась мне чрезвычайно свежей и захватывающей, а главное, мотивирующей человека разобраться в самом себе. Больше скажу, я считаю, что это гениальная концепция: она заставляет тебя хотя бы полчаса в день уделить своему внутреннему миру.
И какие выводы?
Даша: У людей не сбываются мечты, потому что они вообще не понимают, чего на самом деле хотят. В марафоне дважды повторяется задание составить список желаний — и начальный от финального отличаются очень сильно, я бы сказала, драматически! За месяц участник проходит путь к пониманию себя. А «народность» Лены – это уважение к своим подписчикам, отсутствие элитизма. Ведь что такое популярность: в самом корне слова заключено латинское populus — народ.
Что скажут про фильм «Марафон желаний»: он получился народным?
Елена: Все зависит от восприятия: кто-то увидит незамысловатую комедию, кто-то напишет: «Этот фильм меня поменял». За тем, что кажется легким и понятным, скрывается глубина, но нужно уметь в нее нырнуть. Я проживаю собственную жизнь так: ненавижу усложнять! Я люблю, когда все максимально просто, без нагрузки сверхсмыслами и тайными значениями. Я молча иду в глубину и достаю на поверхность то, что смогу дальше передать с легкостью. Именно поэтому получается успешный коктейль. Я наслаждаюсь тем, что в фильме заложены важные смыслы, но в простой форме и с предельно прямым посылом.
Прямой посыл вообще тяжело дается — объехать на кривой козе как-то безопаснее, что ли.
Даша: Да! А знаете, почему так происходит? Из-за страха оголить свои желания. Если ты обнажишь душу, то якобы станешь слабым и тебя будут использовать: зацепить-то можно только за живое. Но парадокс: только в открытости можно стать по-настоящему свободным.
С этого места поподробнее, пожалуйста!
Даша: Самым сложным в марафоне для меня оказалось задание составить и отослать список желаний. Я подумала: «Щааас!» А потом стала анализировать: почему меня так испугала эта перспектива? Теперь внимание! Если я не готова манифестировать желания открыто кому бы то ни было, не боясь осуждения или манипуляций, если я боюсь произнести их вслух перед лицом вселенной — то как они могут сбыться?!
Елена: Это задание — прямо лакмусовая бумажка: ему дико сопротивляются, прямо воюют со мной. (Смеется.) Но вы не представляете, как много людей садится за список, который нужно написать искренне, именно для себя, с заботой о себе, не про мир во всем мире — и не могут написать ни одного пункта. Вот это реально страшно: бояться обнажить свои желания не то что перед вселенной, а перед самим собой!
Даша: Когда мне нужно гармонизироваться, я возвращаюсь к поразившей меня кастанедоподобной книге «Хохот шамана». Там есть такая история: однажды к шаману обратилась сибирская община, которой не коснулось вообще ничего социального: ни монархия, ни советская власть. Они как были родовым племенем, так и остались, а говорили на простом и скупом языке. Слово они использовали не для болтовни, трепа и лжи, но только по назначению: что скажут, так и будет. Я очень слежу за тем, что произношу, ведь именно слово запускает волну реализации.
Русский человек не привык к работе над собой. Ему подавай конька-горбунка, щуку, золотую рыбку. Казалось бы, «Марафон желаний» обещает тебе волшебную палочку, но потом (реально непонятно, в какой момент, кстати!) Елена превращает ее в лопату и говорит: «А теперь копай!»
Елена: Если бы мой курс назывался «Марафон целей», он сто процентов был бы провальным. (Смеется.) Ведь чтобы что-то получить, надо оторвать попу от дивана, а тут — желаааания! Хотя на самом деле, это два разных пути. Цели нас перегружают, мы и так все время всем должны. Цели — это про доказать, добиться. А я и правда предлагаю волшебный путь. Когда ты приходишь к своему сердцу, то интуитивно следуешь за тем, что оно тебе говорит. Желания дают простор и воздух. Все удивляются, ну как же это работает? А ты просто ежесекундно выбираешь единственный правильный маршрут, на котором события начинают складываться идеально, а ты учишься это замечать.
Чудеса, да?
Елена: С научной точки зрения это тоже объяснимо: человек выстреливает в социуме или личной жизни, только когда качественно проходит сепарацию. И упражнениями я очень мощно эту сепарацию включаю. Тогда человек начинает поступать так, как считает нужным сам, а не следуя родительским установкам. Это сразу выводит на новый уровень.
Изменились ли мечты за шесть лет существования марафона?
Елена: Все по-прежнему хотят самых простых вещей — семью, детей, машину, квартиру, путешествий. Но! За эти годы наконец пришло осознание: когда ты все это хочешь, нужно смотреть в зеркало, а не на государство, соседа, начальника или мужа. Люди реально стали лучше понимать: если я чего-то не получаю, то вопросы должны быть к самому себе.
Даша: От традиционного советского мышления мы переходим к личной ответственности и к осознанности. Мне кажется, мы находимся в моменте рождения нации. Как только мы накапливали жирок как общество — раз! — и случалась катастрофа. Когда недвижимость тебе передается с тринадцатого века или ты в седьмом поколении ведешь семейный бизнес — у тебя сформировано ощущение доверия к миру. В России не доверяют пространству. И нам нужно этому научиться — равно как доверять себе, любить своих соотечественников и свою родину.
И что тогда?
Даша: Как только мы полюбим себя, поверьте мне, начнется совсем другая жизнь. Вспомните кошмарные приговорки вроде «много смеешься — будешь плакать», а ведь это генетически передающаяся история. Но мы постепенно выздоравливаем: обратите внимание, сколько стало осознанности и света за последние двадцать лет. Я верю, что этот эволюционный виток выведет нас на новый уровень существования. Очень интересно, что будет! Я надеюсь на большой духовный скачок и формирование нового уровня сознания.
Что сбылось конкретно у вас?
Елена: Моя роль в фильме — желание из самого первого списка. И понимаете, я играю саму себя! Все не просто сбылось, а сбылось в самом лучшем виде, который только можно вообразить. В этом смысле я превзошла сама себя как учителя. (Смеется.) У меня много свидетелей этой истории!
Даша: Я начала писать сценарий до марафона. Первоначально он был про девочку, которая застряла в аэропорту. Мне нравится идея, что в путешествии ты замираешь между небом и землей в некоем лимбе. И с тебя слетает вся шелуха, обнажая нутро. Ты реально встречаешься сам с собой. А застревание на пересадке — своеобразное чистилище. После марафона я поняла, что он может стать очень крутой драматургической концепцией, где арка героини — путь из одной точки в другую, от непонимания до осознания. Собственно, про это и сам марафон.
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Выход фильма «Марафон желаний» мы ждали год — сделали в прошлом феврале эпохальную фотосессию по вопросам гендера с Аглаей Тарасовой и Александром Гудковым в главных ролях. Фотограф Данил Головкин
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Выход фильма «Марафон желаний» мы ждали год — сделали в прошлом феврале эпохальную фотосессию по вопросам гендера с Аглаей Тарасовой и Александром Гудковым в главных ролях. Фотограф Данил Головкин
Трансформация всегда связана с выходом из зоны комфорта?
Елена: Это загадочное убеждение! Я его не понимаю. Повторю: не надо усложнять. Вам должно быть комфортно! Если вы имеете в виду страх, то и мне, и Даше было страшно в какой-то момент, но это совершенно нормально. Взялись за руки — и пошли в неизвестное.
Даша: Я так и режиссером стала: никто ведь не сказал, что нельзя. (Смеется.) Просто берешь и идешь в новый опыт. Процесс всегда приведет к результату, нужно просто двигаться. Я стараюсь действовать через любовь, через интеграцию комфорта в свою жизнь. Расширять пространство, а не сражаться с ним. Любая война ведет к дисгармонии.
Кстати! А мужчины охотно участвуют в марафоне?
Елена: Конечно! И чем дальше, тем больше. Сначала воспринимают с большим недоверием, но в конечном итоге именно они в самом диком восторге: почему я этому сопротивлялся?!
Я, например, вылетела из марафона еще на бесплатном этапе.
Елена: У многих именно в начале происходит колоссальный инсайт: готов ли я увидеть свой путь? Но я вас немного утешу: почти все возвращаются, процент, близкий к ста. Не каждый готов на предельную честность с собой сразу.
Как вокруг волшебного пинка сложился целый успешный бизнес?
Елена: Мой проект рожден сердцем. По американской модели бизнес придумывают от потребности заработать определенное количество денег. С таким посылом действуют мои последователи: придумаю программу и буду ее продавать. У меня было совершенно по-другому. Зерно долго пробивалось: я аккуратно проверяла метод на близких людях, видела их бешеный азарт, как все круто работает. Потом попробовала на маленькой аудитории тогдашнего инстаграма, человек пятьдесят участвовало — каждый дошел до конца с нереальными результатами. Нужно было с этим что-то делать! Тогда я впервые провела марафон за деньги: по законам работы энергии бесплатно я бы выдохлась. И это было уже не остановить — все потащили сестер, братьев, друзей, родителей. С тех пор это происходит каждый месяц с остановкой только на январь — чтобы просто выдохнуть. У меня по-прежнему нет цели рубить бабло: если что-то пойдет не так, я готова в любой момент прекратить, несмотря на то что в моей команде уже не одна сотня человек.
Даша: По-настоящему ошеломляющий результат рождается только из чистой мотивации. Если тобой движут жажда славы или денег, меняется личность. А у Лены видна прямота посыла — она вообще не изменилась. И нужно нести идею мотивации, которая зажигает людей и превращает в горящий факел.
Елена: Поэтому у марафона есть еще продолжение: программы глубокой личностной работы над собой, марафон предназначения, где мы ищем основу, тот самый факел, который нужно зажечь, финансовый марафон и про отношения, который я просто обожаю!
Фото: Николай Зверков
Текст: Ксения Гощицкая
Стиль: Эльмира Тулебаева
Визаж: Мария Бажан
Волосы: Ольга Гончарова
Благодарим отель «Рихтер» за помощь в проведении съемки
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