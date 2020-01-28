Как появился фильм «Марафон желаний» с Тарасовой, Нагиевым и Гудковым?

Как вы вообще объединились в одном проекте? Онлайн-курс «Марафон желаний» Елены Блиновской можно условно назвать народным — бесплатная неделя, супердемократичная цена, простая форма изложения. Роли в кино и музыку Даши Чаруши специалисты окрестят эстетскими, богемными.

Даша: То, что мы с Леной принадлежим к так называемым «разным сферам», — миф, мисконцепция, привычная для общества, где принято делить на группы, а потом вешать на эти группы ярлыки. А жизненные явления либо наполнены энергией, либо нет. И это справедливо для любого процесса: кино, музыки, социального явления — такого, как создала Лена, охватившего всю страну.

Елена: Весь мир! Меня просят перевести марафон на многие языки: его проходят в Новой Зеландии, Австралии, не говоря о Штатах и Европе. Одно время регулярно приходили запросы из Ватикана, вот это, мне кажется, реально круто. (Смеется.)

Даша: Когда встречаются люди, способные создать нечто незаурядное, они сразу каким-то шестым чувством считывают друг друга, ведь интуиция — это предощущение будущего. Если ей следовать, горы можно свернуть. Богемное, народное — это всего лишь оценка критиков по субъективной шкале. Тогда как самое правильное при встрече энергетического заряда большой мощности — не пытаться его классифицировать, а очароваться, позволить ему повлиять на твою жизнь. Понимаете, классификация возникает от ума. А ум включается, когда не хватает доверия.

Даша, ты ведь прошла марафон Лены, так?

Даша: Да, совершенно случайно попала в марафон Лены два года назад — и прошла его. Вся конструкция показалась мне чрезвычайно свежей и захватывающей, а главное, мотивирующей человека разобраться в самом себе. Больше скажу, я считаю, что это гениальная концепция: она заставляет тебя хотя бы полчаса в день уделить своему внутреннему миру.

И какие выводы?

Даша: У людей не сбываются мечты, потому что они вообще не понимают, чего на самом деле хотят. В марафоне дважды повторяется задание составить список желаний — и начальный от финального отличаются очень сильно, я бы сказала, драматически! За месяц участник проходит путь к пониманию себя. А «народность» Лены – это уважение к своим подписчикам, отсутствие элитизма. Ведь что такое популярность: в самом корне слова заключено латинское populus — народ.