Киностудия Disney планирует создать киноадаптацию мультфильма «Бэмби». По данным издания The Hollywood Reporter, над сценарием будут работать Линдси Бир и сценарист «Капитана Марвел» Женева Робертсон-Дуорет.
СМИ: Disney работает над киноадаптацией мультфильма «Бэмби»
Продюсерами нового «Бэмби» будут братья Крис и Пол Вайцы, пишет издание. Как сообщают источники, киностудия не изменит сюжет оригинального мультфильма.
Мультфильм «Бэмби», вышедший в 1642 году, снят по мотивам книги австрийского писателя Феликса Зальтена. «Бэмби» повествует об олененке-сироте, маму которого убил охотник. Мультфильм номинировали на «Оскар» в трех категориях — «Лучший звук», «Лучшая песня» и «Лучший саундтрек для драматических / комедийных картин».
Ранее стало известно, что Роберт Земекис, известный по таким фильмам, как «Форрест Гамп», «Назад в будущее» и «Изгой» ведет переговоры об экранизации мультфильма «Пиноккио», вышедшего в 1940 году, для кинокомпании Disney.
До этого киностудия Disney показала первый кадр грядущего приквела фильма «101 далматинец» — с Эммой Стоун в роли Стервеллы Де Виль! Сюжет картины развернется в Лондоне 1970-х годов и расскажет о юности модницы до того, она стала злодейкой. И вместо черной-белой шубы кожаные куртки, как у панков!
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