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СМИ: Disney работает над киноадаптацией мультфильма «Бэмби»

Киностудия Disney планирует создать киноадаптацию мультфильма «Бэмби». По данным издания The Hollywood Reporter, над сценарием будут работать Линдси Бир и сценарист «Капитана Марвел» Женева Робертсон-Дуорет.

Продюсерами нового «Бэмби» будут братья Крис и Пол Вайцы, пишет издание. Как сообщают источники, киностудия не изменит сюжет оригинального мультфильма.

Мультфильм «Бэмби», вышедший в 1642 году, снят по мотивам книги австрийского писателя Феликса Зальтена. «Бэмби» повествует об олененке-сироте, маму которого убил охотник. Мультфильм номинировали на «Оскар» в трех категориях — «Лучший звук», «Лучшая песня» и «Лучший саундтрек для драматических / комедийных картин».

Ранее стало известно, что Роберт Земекис, известный по таким фильмам, как «Форрест Гамп», «Назад в будущее» и «Изгой» ведет переговоры об экранизации мультфильма «Пиноккио», вышедшего в 1940 году, для кинокомпании Disney.

До этого киностудия Disney показала первый кадр грядущего приквела фильма «101 далматинец» — с Эммой Стоун в роли Стервеллы Де Виль! Сюжет картины развернется в Лондоне 1970-х годов и расскажет о юности модницы до того, она стала злодейкой. И вместо черной-белой шубы кожаные куртки, как у панков!
 

Посмотрите также последний трейлер грядущего перезапуска «Леди и Бродяги», в котором рассказывается история любви кокер-спаниеля по имени Леди и уличного пса Бродяги. За основу сюжета взят одноименный мультфильм, выпущенный в 1995 году. Добавим, что в июне 2019 года стало известно о перезапуске мультсериала «Чип и Дейл». А в грядущей экранизации «Русалочки» от Disney главную роль исполнит афроамериканская певица и актриса Холли Бэйли.

Кроме того, стриминговый сервис Disney+ начал предупреждать об «устаревших культурных стереотипах» в классических мультфильмах. Предупреждение «эта программа показывается в оригинальном виде. Она может содержать устаревшие культурные стереотипы» можно встретить в оригинальном фильме «Леди и бродяга» 1955 года, «Дамбо» 1941-го и «Книга джунглей» 1967 года выпуска. А перед началом просмотра мультипликационной ленты «Пиноккио» 1940 года выпуска зрителей уведомят о содержании в фильме сцен курения. 

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Сабина Алиева,
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