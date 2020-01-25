СМИ: Disney работает над киноадаптацией мультфильма «Бэмби»

Ранее стало известно, что Роберт Земекис, известный по таким фильмам, как «Форрест Гамп», «Назад в будущее» и «Изгой» ведет переговоры об экранизации мультфильма «Пиноккио», вышедшего в 1940 году, для кинокомпании Disney.

До этого киностудия Disney показала первый кадр грядущего приквела фильма «101 далматинец» — с Эммой Стоун в роли Стервеллы Де Виль! Сюжет картины развернется в Лондоне 1970-х годов и расскажет о юности модницы до того, она стала злодейкой. И вместо черной-белой шубы кожаные куртки, как у панков!



Посмотрите также последний трейлер грядущего перезапуска «Леди и Бродяги», в котором рассказывается история любви кокер-спаниеля по имени Леди и уличного пса Бродяги. За основу сюжета взят одноименный мультфильм, выпущенный в 1995 году. Добавим, что в июне 2019 года стало известно о перезапуске мультсериала «Чип и Дейл». А в грядущей экранизации «Русалочки» от Disney главную роль исполнит афроамериканская певица и актриса Холли Бэйли.