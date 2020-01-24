Сценарный дебют Александра Гудкова «Марафон желаний», фильм ужасов «Под водой», а также третья часть истории про «Плохих парней» – какие картины выходят в российский прокат на этой неделе.
Что посмотреть в кино: от Аглаи Тарасовой до Уилла Смита
«Олдбой» / Oldeuboi
Волна ре-релизов дошла и до любимого фильма Квентина Тарантино – «Олдбоя» Пак Чхан-ука. После 15 лет заточения (непонятноза что) О Дэ-су выходит на свободу, чтобы кроваво отомстить своимобидчикам.
С 23 января
«Плохие парни навсегда» / Bad Boys for Life
Третья часть истории «плохих парней» – с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом, но уже без режиссера Майкла Бэя. По сюжету боевика Маркус Бернетт (Лоуренс) окончательно рассорился с напарником Майком Лоури (Смит) и ушел в частный сыск. Но когда за ними начинает охотиться албанский наемник, экс-друзьям вновь объединяются.
С 23 января
«Марафон желаний»
Дебютный фильм Дарьи Чаруши по ее совместном с Александром Гудковым сценарию о том, что Вселенная якобы имеет по отношению к нам намерения: достаточно правильно загадывать желания. По крайней мере, так считают главная героиня Марина (Аглая Тарасова), ее лучшая подруга (Мария Миногарова) и вынужден поверить случайный попутчик (Кирилл Нагиев).
С 23 января
«Под водой» / Underwater
Фильм ужасов о глубоководном монстре с Кристин Стюарт, Венсаном Касселем и ТиДжей Миллером. Команда ученых на подводной исследовательской станции сталкивается с неведомым чудовищем.
С 23 января
«Смерть нам к лицу»
Победивший на кинофестивале в Выборге фильм Бориса Гуца. Лента снята на мобильный телефон, что обеспечивает картинке почти документальную достоверность. Главные роли в ромкоме о борьбе с раком играют Саша Быстржицкая («Слоны могут играть в футбол»), Даниил Пугаев и Полина Ауг.
С 23 января
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