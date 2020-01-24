Что посмотреть в кино: от Аглаи Тарасовой до Уилла Смита

«Плохие парни навсегда» / Bad Boys for Life

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Третья часть истории «плохих парней» – с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом, но уже без режиссера Майкла Бэя. По сюжету боевика Маркус Бернетт (Лоуренс) окончательно рассорился с напарником Майком Лоури (Смит) и ушел в частный сыск. Но когда за ними начинает охотиться албанский наемник, экс-друзьям вновь объединяются.

С 23 января