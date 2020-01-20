Новый роман Кэндес Бушнелл «Есть ли еще секс в большом городе?» выйдет в феврале 2020 года

Бушнелл предстает перед читателями без псевдонимов и становится главной героиней, чьи проблемы и похождения вызывают интерес и главный вопрос — неужели это все правда? Проблемы книжных подруг Сасси, Китти, Куини, Тильды Тии и Мэрилин, описанные в новом романе писательницы, будут понятны всем женщинам и близки тем, кто сталкивался с кризисом среднего возраста. Обычно он приходит в тридцать, но потом наносит повторный удар в шестьдесят.

Главная героиня романа учится на своем опыте, совершая досадные ошибки. Она находит любовь и счастье, но даже несмотря на это жизнь богатой красивой женщины на Манхэттене все-таки может давать сбои.

Новый роман Кэндес Бушнелл «Есть ли еще секс в большом городе?» выйдет в издательстве «АСТ» 3 февраля 2020 года.

Книга Кэндес Бушнелл «Секс в большом городе» впервые была выпущена в 1997 году, а позже переиздана — в 2001, 2006 и 2008 годах. Книга представляет собой сборник статей Бушнелл, которые она начала писать в 1994 году для The New York Observer: главный редактор предложил ей собственную колонку, сказав, что Бушнелл может писать, о чем захочет. В 1998 году телеканал HBO запустил сериал «Секс в большом городе», ставший легендарным — съемки продолжались до 2004 года. В 2008 на большие экраны вышел фильм-продолжение, а в 2010 году — его вторая часть.