От «Маленьких женщин» до «Маяка»: 26 фильмов января

«Маяк» / The Lighthouse

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Камерный черно-белый хоррор Роберта Эггерса о том, как двое мужчин (Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо) постепенно сходят с ума, оказавшись в обществе друг друга на отдаленном острове. Изначальная фабула напоминает «Как я провел этим летом», но зря. Игры разума здесь рождают не драму о трусости с вполне реальным медведем, а черную комедию с русалкой.

С 16 января