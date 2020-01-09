Экранизация романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» с Сиршой Ронан, Тимоти Шаламе и Мэрил Стрип, маскулинный хоррор с Уиллем Дефо и Робертом Паттинсоном «Маяк» и сценарный дебют Александра Гудкова «Марафон желаний» – какие фильмы выйдут в российский прокат в январе.
От «Маленьких женщин» до «Маяка»: 26 фильмов января
«Вторжение»
Фантастический сиквел «Притяжения» Федора Бондарчука с Ириной Старшенбаум, Александром Петровым и Олегом Меньшиковым. Спойлер: инопланетного героя Риналя Мухаметова оживят, а вот Руса – нет.
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«Тридцать» / Dreissig
Чеховские мотивы в тусовочном Берлине. 24 часа из жизни группы друзей, отмечающих день рождения одного из них. По драматургическим законам, их судьбы в этот момент рушатся и все ружья стреляют, не дождавшись второго действия.
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«Кошки» / Cats
Киноверсия знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера (это оттуда лебединая песня Барбры Стрейзанд Memories) от Тома Хупера, режиссера «Король говорит!». Хотя котиков играют Франческа Хэйуорд, Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Джуди Денч, Дженнифер Хадсон и Иэн Маккеллен, в США фильм провалился – студия Universal даже не включила его в «оскаровскую» гонку.
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«Нотр-Дам» / Notre Dame
Французская комедия Валери Донзелли с ней же в главной роли. Архитектор с кучей семейных проблем случайно выигрывает конкурс на реставрацию площади у Нотр-Дама. Бонус – собор снят еще до пожара.
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«Он и она» / Deux moi
Ромком автора «Испанки» и «Красоток» Седрика Клапиша – история, как два одиночества ищут любовь (и друг друга) в Париже, казалось бы, самом располагающим к чувствам городе мира.
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«Студия 54» / Studio 54
Документальная история от расцвета до заката знаменитого нью-йоркского клуба на пересечении 54-й улицы Манхэттена и Бродвея, где бывали Энди Уорхол, Лайза Минелли, Мик Джаггер, Элизабет Тейлор, Рудольф Нуреев с Михаилом Барышниковым и кто только нет.
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«Дело Ричарда Джуэлла» / Richard Jewell
Рассуждения Клинта Иствуда о постправде – основанная на реальной истории драма с Полом Уолтером Хаузером, Сэмом Рокуэллом и Оливией Уайлд об охраннике, эвакуировавшем людей из-за рюкзака с бомбой на Олимпиаде 1996 года в Атланте.
С 9 января
«Девушка в лабиринте» / L'uomo del labirinto
Главный плюс этого итальянского триллера – Дастин Хоффман и Тони Сервилло в касте. Первый играет криминального психолога, второй – частного детектива. Наперегонки они пытаются выяснить, что на самом деле случилось с потерявшей память Самантой – девушку кто-то похитил и держал взаперти 15 лет.
С 9 января
«Сквозь снег» / Snowpiercer
Фильм триумфатора прошлогоднего Каннского фестиваля (и скорее всего грядущего «Оскара») Пон Джун-хо. Строго говоря, эту англоязычную картину он снял до «Паразитов» – в 2003-м: под продюсерством Харви Вайнштейна и с Тильдой Суинтон, Октавией Спеснсер и Крисом Эвансом в касте. Из-за сложной судьбы до российского проката экранизация комикса Жака Лоба «Le Transperceneige» добралась только сейчас.
С 16 января
«Маяк» / The Lighthouse
Камерный черно-белый хоррор Роберта Эггерса о том, как двое мужчин (Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо) постепенно сходят с ума, оказавшись в обществе друг друга на отдаленном острове. Изначальная фабула напоминает «Как я провел этим летом», но зря. Игры разума здесь рождают не драму о трусости с вполне реальным медведем, а черную комедию с русалкой.
С 16 января
«Песня имен» / The Song of Names
Изначально проект о двух музыкантах, переживших Холокост, но потерявшихся на 40 лет запускался в 2010-м с Вадимом Перельманом, Энтони Хопкинсом и Дастином Хоффманом. В итоге воплотил замысел не менее блестящий состав: Клайв Оуэн, Тим Рот и специалист по фильмам о музыке, режиссер «Голоса» и «Красной скрипки» Франсуа Жирар.
С 16 января
«(НЕ)идеальный мужчина»
Заявляющая, что Егор Крид идеален комедия Марюса Вайсберга. На этом юмор фильма почти исчерпывается. Не спасает его даже всегда органичная Юлия Александрова («Горько!», «Звоните ДиКаприо!»).
С 16 января
«Проклятие» / The Grudge
Создатель «Зловещих мертвецов» Сэм Рэйми перезапускает франшизу «Проклятие». На волне любви к японским хоррорам в 2004-м он уже продюсировал американскую адаптацию классического фильма Такаси Симидзу про зловещий дом и его обитателей.
С 16 января
«Мое прекрасное лето с Софи» / Une fille facile
Драма Ребекки Злотовски о том, как сложно взрослеть и понять, чего ты на самом деле хочешь, если твои «Сто дней после детства» проходят в Каннах, а воспитанием чувств занимается кузина, предпочитающая плавать и загорать топлесс.
С 16 января
«Проксима» / Proxima
Снятая в России и Казахстане (на территории Байконура) драма Алис Винокур («Мустанг») про женщину-астронавта с Евой Грин и Мэттом Диланом. Она готовится к экспедиции на Марс и расставанию со своей маленькой дочерью.
С 16 января
«Особенные» / Hors normes
Новая картина авторов Оливье Накаша и Эрика Толедано не менее духоподъемная, чем их же хиты «1+1» и «Праздничный переполох». На этот раз речь пойдет о социальных работниках центра для людей с аутизмом. Их играют Венсан Кассель и Реда Катеб.
С 16 января
«Олдбой» / Oldeuboi
Волна ре-релизов дошла и до любимого фильма Квентина Тарантино – «Олдбоя» Пак Чхан-ука. После 15 лет заточения (непонятно за что) О Дэ-су выходит на свободу, чтобы кроваво отомстить своим обидчикам.
С 23 января
«Плохие парни навсегда» / Bad Boys for Life
Третья часть истории «плохих парней» – с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом, но уже без режиссера Майкла Бэя. По сюжету боевика Маркус Бернетт (Лоуренс) окончательно рассорился с напарником Майком Лоури (Смит) и ушел в частный сыск. Но когда за ними начинает охотиться албанский наемник, экс-друзьям вновь объединяются.
С 23 января
«Марафон желаний»
Дебютный фильм Дарьи Чаруши по ее совместном с Александром Гудковым сценарию о том, что Вселенная якобы имеет по отношению к нам намерения: достаточно правильно загадывать желания. По крайней мере, так считают главная героиня Марина (Аглая Тарасова), ее лучшая подруга (Мария Миногарова) и вынужден поверить случайный попутчик (Кирилл Нагиев).
С 23 января
«Под водой» / Underwater
Фильм ужасов о глубоководном монстре с Кристин Стюарт, Венсаном Касселем и ТиДжей Миллером. Команда ученых на подводной исследовательской станции сталкивается с неведомым чудовищем.
С 23 января
«Смерть нам к лицу»
Победивший на кинофестивале в Выборге фильм Бориса Гуца. Лента снята на мобильный телефон, что обеспечивает картинке почти документальную достоверность. Главные роли в ромкоме о борьбе с раком играют Саша Быстржицкая («Слоны могут играть в футбол»), Даниил Пугаев и Полина Ауг.
С 23 января
«1917» / 1917
Военная драма Сэма Мендеса («Красота по-американски») стала триумфатором «Золотого глобуса», взяв и приз за режиссуру, и как лучшая драма. Но особенно виртуозна тут работа оператора Роджера Дикинса, снявшего историю будто бы без монтажных склеек. Двое солдат в Первую мировую пытаются за несколько часов до наступления добраться до батальона, который иначе попадет в ловушку.
С 30 января
«Маленькие женщины» / Little Women
Блестящая умница режиссер и актриса Грета Гервиг позвала в феминистскую экранизацию романа Луизы Мэй Олкотт своих (и наших) любимых маленьких и больших женщин и мужчин – Сиршу Ронан, Эмму Уотсон, Флоренс Пью, Элайзу Сканлен, Лору Дерн, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе и Луи Гарреля.
С 30 января
«Офицер и шпион» / J'accuse
Роман Полански снял свою версию истории Альфреда Дрейфуса. А главную моральную дилемму в духе «был ли убийцею создатель Ватикана» – смотреть ли картины обвиненного в изнасиловании режиссера в эпоху #MeToo – каждый должен решить сам для себя.
С 30 января
«Танец с саблями»
Красавец Амбарцум Кабанян из «Мастерской Петра Фоменко» играет главную роль в байопике Арама Хачатуряна. Фильм рассказывает, как композитор всего за восемь часов сочинил свое самое известное произведение для эвакуированного в Пермь (тогда Молотов) Мариинского (тогда Кировского) театра.
С 30 января
«Ярды»
Очередная отечественная попытка снять фильм про рэперов – все предыдущие от фильма «Газгольдер» до сериала «Бонус» проваливались. Перед съемками картины ее режиссер Андрей Корытко сделал документальную ленту о своем друге хип-хоп-музыканте, и это внушает надежду, что в этот раз все может получиться.
С 30 января
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