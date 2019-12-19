Фонд кино выделит средства на производство мультфильма об эрмитажных котах

Финансирование анимационного фильма «Коты Эрмитажа» пройдет на безвозвратной основе. Производством мультфильма займется студия «Лицензионные бренды», на счету которой две картины — «Два хвоста» 2018 года выпуска, одну из главных ролей в которой озвучит актер Сергей Бурунов, а также «Принцесса и дракон» 2018 года. Их рейтинг «Кинопоиска» не превышает 4,7 баллов.

Один из самы популярных котов Эрмитажа, предсказатель Ахилл, стал звездой Чемпионата мира по футболу-2018 и Кубка конфедераций, которые проходили в Петербурге. Комитет по физической культуре даже выдал пушистому оракулу паспорт болельщика, после чего Ахилл стал единственным животным, владеющим подобным документом. Глухой с рождения Ахилл был выбран за стрессоустойчивость и человекоориентированность. По окончании Кубка конфедераций он надеялся найти заботливого хозяина, что и произошло — Ахилл поселился в семье ветеринарного врача эрмитажных котов Анны Кондратьевой.

Позже оракула не только признали лучшим животным-предсказателем, но наградили за развитие туризма Ленинградской области — даже увековечили в живописи кистью Дмитрия Шагина из творческого объединения «Митьки» и в авторском реалити-шоу от кафе «Республика кошек». Кроме того, Ахилл стал участником церемонии подписания декларации об обращении с животными, которая стала первым случаем приглашения животного на официальное мероприятие в Смольном с 1917 года. А уже сейчас Ахилл готовится вернуться в «большой спорт» и продолжить карьеру оракула на чемпионате Европы по футболу в 2020 году.