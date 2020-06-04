Санкт-Петербургский международный книжный салон впервые пройдет в онлайн-формате

В нулевой день XV Санкт-Петербургского международного книжного салона театральный критик Марина Дмитревская расскажет о выпуске сотого номера Петербургского театрального журнала и о театральной жизни город, а генеральный директор Российской национальной библиотеки, которая в этом году отмечает свое 225-летие — представит международные проекты учреждения. Также выступит доцент кафедры корееведения Санкт-Петербургского государственного университета Инна Цой — с рассказом об особенностях корейской литературы.

Официальную программу откроют 5 июня — виртуальным заседанием «Книжная индустрия в новой реальности: онлайн-трансформация и перспективы развития». Участие в мероприятии примут президент Российского книжного союза Сергей Степашин, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев и председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Среди других участников XV Санкт-Петербургского международного книжного салона заявлены Татьяна Устинова, Михаил Шемякин, Галина Юзефович, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Андрей Аствацатуров, Сергей Шаргунов, Вадим Левенталь, представители независимых книжных магазинов, городских библиотек и литературных музеев. Онлайн-интервью дадут также писатель и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Евгений Водолазкин, представивший в мае свою новую книгу, и прозаик Саша Филипенко.

Все трансляции и программа XV Санкт-Петербургского международного книжного салона будут доступны на официальном сайте.