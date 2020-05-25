Опубликовано малоизвестное стихотворение Иосифа Бродского на смерть Элвиса Пресли

Поэт Анатолий Найман рассказал изданию Forbes историю стихотворения. Оно было написано Бродским зимой 1977 года в Лондоне. Тогда будущий нобелевский лауреат встретился с их общим другом, журналистом BBC Ефимом Славинским, который рассказал Бродскому, что Найман ходит в церковь. На вопрос «Кто у них там сейчас главный?» журналист ответил: «Серафим Саровский». На следующий на открытке с изображением Элвиса Пресли Бродский и написал стихотворение, попросив отправить произведение Найману.

В стихотворении встречаются два короля — король православия и король рок-н-ролла. «Нам нравился Элвис — ну или мы хотели, чтоб он нам нравился. Мы знали его главные хиты того времени. У всяких наших знакомых были пластиночки «на костях», где эти хиты были записаны. И мы их там ли, сям ли слушали. У Бродского, конечно, не было такого преклонения перед американской музыкой, как например, у Василия Аксенова. Мы не разбирались по-настоящему, мы знали имена первого ряда — Диззи Гиллеспи, Дюк Эллингтон, Чарли Паркер. Ну Элвис. Мы им не увлекались, но понимали, что он — Король. Поэтому и «Посмотрите кто умер» — весь этот тон», — рассказывает Найман.

По словам поэта, Ефим Славинский, уверенный, что открытку с таким изображением не пропустят на границе, сделал фотокопию — именно ее и получил Найман уже после распада СССР. Где находится оригинал в настоящее время достоверно неизвестно.

Напомним, открыть музей поэта Иосифа Бродского в «полутора комнатах» на Литейном проспекте планировали в мае 2020 года — к 80-летию со Дня рождения поэта. Культурное пространство появится благодаря усилиям Фонда создания музея Бродского и бизнесмена Максима Левченко. В январе 2020 года музей заработал в тестовом режиме. Ранее петербургские реставраторы выяснили, как выглядел пол в «полутора комнатах» Бродского. А еще впервые вышли в печать письма Сергея Довлатова к Иосифу Бродскому. Они хранились в архиве Бродского в библиотеке Йельского университета, откуда были переданы для публикации в журнале «Звезда» писателем Андреем Арьевым.

14 февраля 1960 года в Дворце культуры имени Горького прошло первое выступление Иосифа Бродского. Будущий нобелевский лауреат декламировал свои произведения в компании молодых и еще мало известных авторов в рамках конкурса «Турнир поэтов». Главный редактор журнала «Звезда» Яков Гордин вспоминает, как это было.