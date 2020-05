Опубликовано малоизвестное стихотворение Иосифа Бродского на смерть Элвиса Пресли

Иосиф Бродский

Элвиса Пресли прибрал всемогущий Бог,

и Серафим Саровский нового собеседника приобрел,

и сказал Серафиму Элвис:

You ain’t nothing but a hound dog

just rockin’ all the while and roll.

Джозеф энд Мэри энд их бритиш кореш сидят в пивной,

у Серафима — нимб, у Элвиса — ореол,

а у Джозефа — плешь и этому жизнь виной.

Just rockin’ all the while and roll.

Виски для человека, как для пореза йод.

У Джозефа был инфаркт, но он это переборол.

Элвис не пьет, и Серафим не пьет

Just rockin’all the while and roll.

Mary hasn’t remarried and Joseph, увы, не смог

Серафим был холост, а Элвис — тот был орел.

You ain’t nothing but a hound dog

just rockin’all the while and roll,

just rockin’all the while and roll.

just rockin’ all the while and roll.

You ain’t nothing but a hound dog, так что лай, как все.

Элвис говорит Серафиму — ну, я пошел.

«Cаледующая сатанция — Димитровское шоссе».