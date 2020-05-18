Евгений Водолазкин: «Пандемию сопоставляют со Второй мировой, я бы сравнил с Первой: немотивированной и иррациональной»

Предвидел ли я, как писатель, сегодняшнюю ситуацию? В некоторой степени — да. Конечно, я и подумать не мог об общемировой пандемии, я был уверен в другом — в переходе мира от безграничной глобализации к атомизации, к концентрации государств на собственной истории, культуре, жизни. И не только государств, а человека, который получил возможность заглянуть в себя.

Некоторые писатели сравнивают сегодняшнее, «вирусное» время со Второй мировой войной, но я бы сравнил его с Первой. Она была совершенно немотивированной и иррациональной, не было проблем, которые можно было бы решить войной. Правда, при этом все, от военных до поэтов, восхваляли ее и хотели, чтобы она началась.

Какими были грехи «докарантинного» общества? Я бы предпочел говорить в других категориях. Грех предполагает личную ответственность, а здесь, скорее — особенности, которые являются следствием мирового устройства. Это какая-то доведенная до абсурда связанность всего со всем. Не единение, а именно связанность. Люди слились с фоном, с социумом, впали в зависимость от мнения в интернете, от мнения окружающих. Они постоянно делают селфи. Они не успевают встать с утра — и уже начинают вести репортаж о том, что они делают. Это какая-то странная пуповина, которая вдруг связала человека с матерью-социумом. И вирус эту пуповину отрезал.